بدء توزيع الحنطة الإسترالية بين المحافظات

التجارة تبحث مع مصر تفعيل التعاون التجاري المشترك

بغداد- شيماء عادل

بحث وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي مع السفير المصري لدى العراق علاء موسى تفعيل التعاون التجاري والاسراع بعقد اجتماعات اللجنة العراقية المصرية المشتركة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس (الجانبين بحثا تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يضمن المصالح المشتركة بين البلدين)، وشدد الجميلي على (ضرورة دخول الشركات المصرية بمشاريع استثمارية وعمرانية للمساهمة في اعادة اعمار المناطق المحررة في العراق ولاسيما وانه مقبل على بناء ثلاثة ملايين وحدة سكنية واطئة الكلفة وذلك لما تمتلكه الشركات المصرية من خبرة في مجال مشاريع العمران والبناء اضافة الى انتاجها لكثير من المواد الانشائية)، لافتاً الى (امكانية الجانب المصري بالتعاون مع شركات الوزارة ومنها شركة المواد الانشائية بتصدير مواد السيراميك وغيرها من المواد الانشائية ومنحها وكالات حصرية بتلك المواد التي تحتاجها السوق العراقية)، مؤكداً (ضرورة حضور كبار المستثمرين للعراق واجراء لقاءات مع المعنيين في هيئة الاستثمار ووزارتي الصناعة والتجارة لبحث الفرص الاستثمارية والعمرانية وللتعرف على حاجة السوق).

من جانبه اكد موسى (رغبة بلاده ومن خلال الحضور الميداني في معرض بغداد الدولي وما شهده من حضور واقبال جماهيري وشعبي بامكانية عقد مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمعارض المصرية وشركة المعارض العراقية اضافة الى امكانية تخصيص قاعة دائمية ذات مساحة كبيرة لمصر على ارض المعرض لاقامة معرض دائم وكذلك اقامة معارض تخصصية للصناعة والمنتجات المصرية في المجالات كافة).

لافتا الى (رغبة الشركات المصرية للدخول في مشاريع استثمارية مع شركات وزارة الصناعة والمعادن). الى ذلك اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة عن بدء توزيع حمولة الباخرة المحملة بالحنطة الاسترالية بين مالحافظات دعما للبطاقة التموينية. ونقل البيان عن مدير عام الشركة هيثم جميل الخشالي القول ان (الملاكات الفنية العاملة في سايلو ميناء ام قصر انهت عملية التفريغ من الباخرة المحملة بكمية 51238 طن حنطة استرالية وبمدة قياسية حيث تم توزيع الحمولة على مواقع ومخازن البلاد لتعزبز الرصيد وتحسين خلطات الحنطة المعدة للمطاحن)، لافتا الى ان (العمل في تفريغ الحمولة وشحنها كان بواسطة اسطول نقل وزارتي التجارة والنقل حيث بلغ مجموع ماتم شحنه من عجلات لجميع المحاور 1352 عجلة متنوعة الاوزان حيث توزعت توزعت بين 77 عجلة في الرمادي و132 في محافظة كربلاء و252 في محافظة البصرة و87 في محافظة المثنى ، فيما بلغ عدد المركبات المتوجه الى الناصرية 52 مركبة و سايلو الرفاعي 52 مركبة كما تم تحويل 185 مركبة الى سايلو الرصافة في بغداد اضافه الى 187 مركبة الى سايلو خان بني سعد و 132 مركبة الى سايلو التاجي وكذلك تحويل 106 مركات الى سايلو الدورة و 92 مركبة الى سايلو خان ضاري).

من جهة اخرى باشرت الشركة العامة لتصنيع الحبوب في الوزارة بقطع قوائم تجهيز الوكلاء بالحصة الثامنة من مادة الطحين بالاضافة رصدها 38 مخالفة للمطاحن والوكلاء.

وقال مدير عام الشركة طه ياسين عباس ان (الشركة دعت وكلاء الطحين في بغداد و المحافظات الى مراجعة مراكز القطع حسب الجدول الزمني المقرر لكل مركز لتسلم حصصهم وفق الخطة التسويقية المركزية)، واضاف ان (اللجان الرقابية المشتركة نفذت جولات تفتيشية عدة للمطاحن العاملة والوكلاء وقد اسفرت عن رصد 38 مخالفة نوعية وغير النوعية تمت احالتها الى الاقسام واللجان المختصة لتطبيق الشروط الجزائية ضد المخالفين استنادا لبنود عقد انتاج الطحين).