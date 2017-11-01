لا تأثير للعواصم الأجنبية في الأزمة بإستثناء واشنطن

خبير لـ (الزمان): 2018 سنة حوار وتفاهم بين بغداد وأربيل

بغداد- قصي منذر

توقع المحلل السياسي ماجد زيدان ان السنة المقبلة ستكون سنة حوار وتفاهم بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية مشيرا الى ان تدخل فرنسا والمانيا بالشأن العراقي مجرد مسائل دبلوماسية لا اكثر. وقال زيدان لـ(الزمان) امس معلقاً إزاء لقاء رئيس الاقليم السابق مسعود البارزاني مع السفيرين الالماني والفرنسي لدى بغداد سيريل نان وبرونو أوبير في اربيل اول امس ان (المانيا وفرنسا ليستا قريبتين على الواقع العراقي وليس لديهما تفاصيل كامله بشأنه)، واضاف ان (الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم يشددان على مسألة الحوار ويجري التقدم بها لاسيما في المسائل التي اعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي على المناطق الحدودية والكثير من المسائل ومن بينها توزيع السلطات فضلا عن ان التطورات الموجودة بالاقليم جميعها بشارة خير). واوضح زيدان ان (هناك تدخلات اجنبية لا تؤثر في اوضاع البلد بل ربما تعقد المسألة لكن من يؤثر في العراق هي الولايات المتحدة الامريكية التي تجري مفاوضات وتقرب وجهات النظر بين الطرفين بشكل مستمر وهي لديها الكثير من عناصر الضغط على كلا الطرفين)،

مشيراً الى ان (الوضع في الاقليم جعل الحكومة الاتحادية اكثر استجابة الى وساطتها وما تفرضه)،.

متابعا ان (تدخل المانيا وفرنسا هو مجرد مسائل دبلوماسية حيث هناك من اقوى منهم واكثر تأثيرا على البلد)، مرجحا ان (يكون العام الجديد عاما للحوار المناسب ولكلا الطرفين اذا جرى ترسيخ للاجراءات الأخيرة). وكان سفيرا المانيا وفرنسا قد اكدا خلال لقائهما بالبارزاني انهما سيراقبان عملية سير الإتفاقات والمباحثات بين أربيل وبغداد كما اعربا عن قلقهما بشأن التصعيد بين الجانبين.

مرحلة سياسية

وفي السياق نفسه، رجح السياسي الكردي محمد كياني أن يشهد إقليم كردستان مرحلة سياسية جديدة عقب رحيل البارزاني من الرئاسة. وقال في تصريح ان (هناك بوادر لبدء مرحلة سياسية جديدة في الإقليم عقب رحيل البارزاني من منصب الرئاسة)، مؤكدا (ضرورة إنهاء ثقافة التطرف القومي وضمان الحريات وحقوق المواطن والعدالة والتمنية). ورأى كياني أن (الفساد وغياب العدالة والقيم الديمقراطية وعدم وجود مفهوم للنظام المؤسساتي كانت من الاسباب الرئيسة لمشاكل إقليم كردستان)، لافتا الى أن (هناك ضغوطا دولية ومحلية من أجل تطوير النظام السياسي والإداري في إقليم كردستان).

دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عدنان الاسدي الحكومة الاتحادية الى إلزام اقليم كردستان بالمضي في المنهج الديمقراطي حتى لو تطلب الأمر دخول قوات اتحادية. ورأى الاسدي في تصريح إن (اقتحام عناصر مخابرات وأجهزة أمنية كردية تابعة للديمقراطي الكردستاني لمبنى برلمان الاقليم تحت ذريعة متظاهرين غاضبين ومحاصرة اعضاء في برلمان الاقليم واطلاق النار داخل البرلمان هو مخالفة دستورية وقانونية صارخة).موضحا أن (الوضع يجعل الجميع امام أمرين، أولهما وجوب الالتزام بالدستور والعملية الديمقراطية والسياسية من حكومتي بغداد واربيل وفي حال تنصل الاخيرة عن تلك الالتزامات فعلى الحكومة الاتحادية ان تلزم الاقليم بالمضي بالمنهج الديمقراطي حتى وإن تطلب ذلك دخول قوات اتحادية الى داخل الاقليم).

تدويل قضية

بدوره، دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ماجد الغراوي الحكومة الاتحادية لتوسيع الحوارات مع الاطراف السياسية الكردية المعتدلة.وقال في تصريح ان (حكومة الاقليم تسعى جاهدة لتدويل قضيتها من خلال اثارة الفوضى مابين القوى السياسية الكردية والشعب الكردي).واضاف ان(هناك محاولة من حكومة الاقليم لخلق نزاع بين بعض الجماهير واطراف كردية كانت لها مواقف ايجابية مع الحكومة الاتحادية خاصة في ما يتعلق بقضية كركوك ومنها كتلة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني والجماعة الاسلامية الكردستانية).ورأى ان (على الحكومة الاتحادية استغلال الموقف بتوسيع الحوارات مع الاطراف السياسية الكردية المعتدلة، وان تعمل على توفير الظروف اللازمة والمناسبة لانعقاد برلمان الاقليم من جديد بظروف افضل وقيامه بواجباته تجاه الشعب الكردي). وشدد الغراوي على (ضرورة رفع الحكومة دعوى قضائية ضد الاحزاب الكردية التي حرضت على قتال الجيش العراقي والشرطة الاتحادية ليتم وضعها تحت طائلة القانون كي لا تتكرر هذه الممارسات خاصة من جانب الحزب الديقمراطي الكردستاني).