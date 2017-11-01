الوضع المعقد بعد نهاية الإستفتاء – حمدي العطار

بعد إن كان يصف العبادي بإن المناطق المتنازع عليها (محتلة) من قـــــــبل الأقليم ، أصبح نائب رئيس اقليم كردستان “كوسرت رسول” يقول بأن المناطق المتنازع عليها (محتلة) من قبل الجيش! وعلى ضوء هذا التصريح اصدر القضاء مذكرة القاء القبض على “كوسرت رسول” وهي ثاني مذكرة القاء قبض تصدر ضد قياديين في كردستان الاولى كانت ضد “نجم الدين كريم” محافظ كركوك السابق، وهناك من يدعو لأصدار مذكرة القاء قبض على البارزاني أيضا!

العبادي الان يدعو الاقليم الى التفاوض على وفق المبادئ الدستورية وهذا يعني تفعيل المادة 140 وهنا الاشكالية لأن حينما كان الاقليم موحداً بوفد للتفاوض كان الوصول الى تفاهمات واتفاقات صعبة جدا، وكيف ستكون المفاوضات بوجود وفدين احدهما يمثل البارزاني والوفد الآخر سيمثل الاتحاد الوطني الكردستاني، والاكـــثر تعقيدا إذا كان الجانب العراقي يحمل توصيفاً لكل الاحزاب والمكونات وهو ما يطـــــلق عليه البعـــــــض (حوار وطني شامل)، ويشترط الكرد بأن يكون الحوار تحت أشراف دولي ! ويمكن قبول الاشراف اذا كان من الامم المتحدة في تقديم الخبرة للحالات المماثلة في التفاوض على المناطق المتنازع عليها !وفي ظل عدم وجود نية صادقة للاتفاق والانفتاح على الاخر سيكون الاتفاق والحوار ليس صعبا بل هو فاشل قبل ان يبدأ!! ستظهر ايضا في المرحلة القادمة مشكلة صعوبة مسك الارض في المناطق المتنازع عليها،لأننا لا ننكربأن هذه المناطق فيها من الكرد وهم مقسومون بين مناطق متنازع عليها تابعة للبارزاني وقسم من تلك المناطق تابعة للطلباني!

فبالاضافة الى توتر بين الفصيلين الكردين هناك سيكون توتر واصطدام مستمر بين المكونات التركمانية والعرب مع الكرد، وبدأت بشكل مبكر احتجاجات ومظاهرات يقوم به الكرد في ديالى وبعض المناطق المتنازع عليها وتكون بصورة سلمية وعلى الجيش والشرطة ان تحمي مثل هذه الفعاليات وكذلك تمنع اختراقها من قبل الارهابيين الذين سوف يستغلون هذا الظرف المعقد الشائك ويلعبون على دق اسفين بين تلك المكونات المختلفة!

كما هناك مهمة خطيرة على الحكومة توفيرها وهي حماية حقول النفط وقد قام الجيش بأستقدام قوات من البصرة لحماية هذه الحقول! وإذا لم يستقر الوضع وتكون ادارة المناطق المتنازع علها ادارة مشتركة تحت قيادة الحكومة الاتحادية ،وتبدأ الحكومة ولجنة المادة 140 بالشروع بتطبيقها من خلال التطبيع والاحصاء سوف لا يتوفر الامن بشكل يسمح لأجراء تفاهمات مفيدة.