الطموحات القومية مشروعة ولكن بحدود – حاكم محسن محمد الربيعي

القومية هي منحا او نزعة التوحد على اسس تجمع بين افراد مجتمع معين ،وهي اسس تعد مشتركة بين جماعات او مجموعة افراد تصبح مهيأة للمناداة بالقومية ،وعلى وفق ذلك يعد التاريخ المشترك واللغة المشتركة والاصول القبائلية التي يرجعها البعض الى التاريخ القديم مشتركات قومية ،اضافة الى مشتركات اخرى رغم عمو ميتها ،فالدين الاسلامي مشترك القوميين العرب ولكن ليس لكل هؤلاء لان هناك من قوميات اخرى وهم مسلمون لان الاسلام لكل الشعوب و هناك من هم باديان اخرى ،وما يقال عن القومية العربية يقال عن القومية الكردية والتركمانية والارمنية ووو لكن الجميع يجمعهم جامع مشترك اساسي ومهم هو الوطن ،ولكل القوميات حقوق كما عليها واجبات ضمن اطار الدولة الموحدة ،وفي اطار ما سمي بديمقراطية ما بعد التغيير الذي حصل في العراق عام 2003 .

برزت طموحات لبعض القوميات والاقليات عززها ما ورد في دستور عام 2005 وتحديدا في المادة 3 التي اكدت على ان العراق بلد متعدد القوميات وهذا يرتب حقوق لهذه القوميات ككيانات معترف بها وبلغاتها وعلى وفق ذلك اصبح لهذه القوميات والاقليات تمثيل في مجلس النواب ووزراء ومسؤولين في مواقع مختلفة ,وهذا امر جيد ان هؤلاء الناس ابناء هذا الشعب ليس مهمشين بل هم شركاء في هذا الوطن مع اخوانهم من العراقيين من كل القوميات والمذاهب والاديان ،الا ان من المؤسف ان البعض لا يكتفي بذلك فيظهر في القنوات الفضائية التي اصبحت تستهوي البعض للظهور فيها ويتحدث عن حقوق وطلبات لم يستطع في زمن ما الحديث عنها ولو بهمس ،و الا نكى من ذلك يتراس البعض وفدا الى دول الجوار ليستنجد هذه الدول للمساعدة في الحصول على طلبات لا يعرف ماهي ولكن ما يمكن القول ان هذا الامر بحد ذاته تجاوز على الدولة وسلطتها ويفترض بدولة يسود فيها القانون على الجميع ،ان تحاسب هذا البعض وتجعله يعرف حدوده ،والامر الاغرب يطالب البعض بجعل هذا القضاء او ذاك محافظة لتلك القومية او هذه ،ان هذه الفرعنة تذكر بالفرعون عندما سئل يا فرعون ليش اتـــــــفرعنت اجاب لم اجد احدا يردني،اذا هذا البعض يجب ان يقف عند حدوده لاسيما لا تنقصه الحقوق التي حصل عليها فلماذا هذه الطلبات المتزايدة ،على الحكومة ان تكون لها كلمــــــتها الفصل مع هذا الــــــــنوع من الطلبات ومن دعاتها وان يحاسب كل من يتجـــــــاوز على الدولة ويعقـــــــــد مؤتمرات او اتفاقات او زيارات لحكومات ايا كانت مالم يكن بعلم الدولة ،هكذا هي الدول السيادية .