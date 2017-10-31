المعركة على مشارف مدينة القائم ونشر قوات اتحادية في‮ ‬المعبر مع تركيا

الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ينصح‭ ‬بالحوار وعدم‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‮ ‬

اسطنبول‮ ‬‭-‬‮ ‬الرمادي‮ ‬‭-‬‮ ‬الزمان‮ ‬

باتت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬أطراف‭ ‬مدينة‭ ‬القائم‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلاد،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬آخر‭ ‬معقل‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭.‬

وقال‭ ‬ضابط‭ ‬برتبة‭ ‬مقدم‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قطعات‭ ‬الجيش‭ ‬وبدعم‭ ‬العشائر‭ ‬ومساندة‭ ‬طيران‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬والقوة‭ ‬الجوية‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬تحرير‭ ‬ناحية‭ ‬العبيدي‭ ‬شرق‭ ‬القائم‮»‬‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬350‭ ‬كيلومترا‭ ‬إلى‭ ‬غرب‭ ‬الرمادي‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الأنبار‭.‬

وأضاف‭ ‬الضابط‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬التقدم‭ ‬واجهت‭ ‬‮«‬مقاومة‭ ‬لعناصر‭ ‬داعش‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬والحشد‭ ‬العشائري‭ ‬تجري‭ ‬عمليات‭ ‬تفتيش‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬الناحية‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬عناصر‭ ‬مختبئة‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الذين‭ ‬‮«‬هرب‭ ‬معظمهم‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬مدينة‭ ‬القائم”‭.‬ونوّه‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬بـ»الدور‭ ‬التاريخي‮»‬‭ ‬لرئيس‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬الذي‭ ‬اضطر‭ ‬للتنحي‭ ‬عن‭ ‬منصبه‭ ‬بعد‭ ‬رهانه‭ ‬الفاشل‭ ‬على‭ ‬الاستقلال،‭ ‬داعيا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬‮«‬للامتناع‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشره‭ ‬الاليزيه‭ ‬انه‭ ‬‮«‬ينوّه‭ ‬بالدور‭ ‬التاريخي‭ ‬لمسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراقي‮»‬‭ ‬و‮»‬يشيد‭ ‬بعمله‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬للبشمركة‭ ‬فيها‭ ‬مساهمة‭ ‬حاسمة‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬‮«‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬والسلطات‭ ‬الاتحادية‭ ‬العراقية‭ ‬الى‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬ومواصلة‭ ‬طريق‭ ‬الحوار‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬بغية‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬سلام‭ ‬دائم‭ ‬وعراق‭ ‬موحد‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬ماكرون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬فرنسا‭ ‬ستواصل‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تسهيل‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬في‭ ‬الاسابيع‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬و‭ ‬سيطر‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬معبر‭ ‬حدودي‭ ‬رئيسي‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬واربيل،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬التركي‭.‬

وقال‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬يلدريم‭ ‬لحزبه‭ ‬الحاكم‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬بث‭ ‬عبر‭ ‬التلفزيون‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تسليم‭ (‬المعبر‭) ‬إلى‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‮»‬‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المسؤولين‭ ‬العراقيين‭ ‬والأتراك‭ ‬سيتولون‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الحدود‭.‬

وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الأناضول‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬انتشرت‭ ‬على‭ ‬معبر‭ ‬ابراهيم‭ ‬الخليل‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬التي‭ ‬أجرت‭ ‬تدريبات‭ ‬عسكرية‭ ‬مشتركة‭ ‬معها‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭. ‬وسترفع‭ ‬القوات‭ ‬التابعة‭ ‬لبغداد‭ ‬العلم‭ ‬العراقي‭ ‬وستنزل‭ ‬علم‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬المعبر‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وفقا‭ ‬للوكالة‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المعبر‭ ‬أٌغلق‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬التسليم‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بتشكل‭ ‬طوابير‭ ‬طويلة‭. ‬ولم‭ ‬تصدر‭ ‬أي‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬اشتباكات‭ ‬خلال‭ ‬العملية‭. ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬ان‭ ‬الجمارك‭ ‬في‭ ‬المعبر‭ ‬عادت‭ ‬لسابق‭ ‬عملها‭ ‬مع‭ ‬اعادة‭ ‬فتح‭ ‬المعبر‭ . ‬ويعيش‭ ‬الإقليم‭ ‬الكردي‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬العزلة‭ ‬منذ‭ ‬اجرائه‭ ‬استفتاء‭ ‬غير‭ ‬ملزم‭ ‬على‭ ‬الاستقلال‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬ايلول‭/‬سبتمير‭ ‬عارضته‭ ‬بغداد‭ ‬وايران‭ ‬وتركيا‭ ‬وحتى‭ ‬حلفاء‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬الغرب‭.‬

وردت‭ ‬تركيا‭ ‬التي‭ ‬عززت‭ ‬علاقاتها‭ ‬التجارية‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بغضب‭ ‬على‭ ‬الاستفتاء‭ ‬اثر‭ ‬مخاوفها‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يغذي‭ ‬التحرك‭ ‬النزعة‭ ‬الانفصالية‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬الأقلية‭ ‬الكردية‭ ‬لديها‭.‬

‭ ‬وبدأت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬معاقل‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬لدحره‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬القائم‭ ‬المتاخمة‭ ‬للحدود‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬حيث‭ ‬يتعرض‭ ‬داعش‭ ‬لهجمات‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬وقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭. ‬وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬قطري‭ ‬العبيدي‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬‮«‬حشد‭ ‬البغدادي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬العشائر‭ ‬السنية‭ ‬في‭ ‬الأنبار‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬حررت‭ ‬ناحية‭ ‬العبيدي‭ ‬بعد‭ ‬الدخول‭ ‬اليها‭ ‬من‭ ‬المحورين‭ ‬الشرقي‭ ‬والجنوبي‭ ‬الشرقي‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العبيدي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬معاقل‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬القائم،‭ ‬كونها‭ ‬كانت‭ ‬تضم‭ ‬مستودعات‭ ‬للأسلحة‭ ‬ومخازن‭ ‬ومعامل‭ ‬تفخيخ‭ ‬وتجهيز‭ ‬الانتحاريين‭ ‬والعجلات‭ ‬المفخخة‭ ‬وتصنيع‭ ‬العبوات‭ ‬الناسفة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشار‭ ‬قائد‭ ‬عمليات‭ ‬تحرير‭ ‬غرب‭ ‬الأنبار‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبد‭ ‬الأمير‭ ‬رشيد‭ ‬يارالله‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قطعات‭ ‬عمليات‭ ‬الجزيرة‭ ‬والحشد‭ ‬العشائري‭ ‬تفرض‭ ‬السيطرة‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬المنشأة‭ ‬العامة‭ ‬لفوسفات‭ ‬القائم‭ ‬والمجمع‭ ‬السكني‭ ‬للمنشأة‭ ‬ومحطة‭ ‬نفايات‭ ‬مشروع‭ ‬الفوسفات‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬خمسة‭ ‬كليومترات‭ ‬عن‭ ‬مركز‭ ‬مدينة‭ ‬القائم‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬الجنوبية‭ ‬الشرقية‭.‬

وكان‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وصف‭ ‬عملية‭ ‬القائم‭ ‬بـ»آخر‭ ‬معركة‭ ‬كبيرة‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬ويتوقع‭ ‬ان‭ ‬تنتهي‭ ‬بالتقاء‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الحدود‭ ‬لتطويق‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬وادي‭ ‬الفرات‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬العراق‭.‬

في‭ ‬العام‭ ‬2014،‭ ‬شن‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬هجوما‭ ‬واسعا‭ ‬استولى‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬ثلث‭ ‬مساحة‭ ‬العراق‭.‬

ومذاك،‭ ‬تمكنت‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬مدعومة‭ ‬بفصائل‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الأراضي‭.‬