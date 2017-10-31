المعركة على مشارف مدينة القائم ونشر قوات اتحادية في‮ ‬المعبر مع تركيا

الرئيس الفرنسي ينصح بالحوار وعدم التصعيد العسكري بين بغداد وأربيل
اسطنبول - الرمادي - الزمان
باتت القوات العراقية على بعد كيلومترات من أطراف مدينة القائم الحدودية مع سوريا في غرب البلاد، والتي تعد آخر معقل لتنظيم داعش في العراق، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.
وقال ضابط برتبة مقدم في الجيش العراقي لوكالة فرانس برس إن «قطعات الجيش وبدعم العشائر ومساندة طيران التحالف الدولي والقوة الجوية تمكنوا من تحرير ناحية العبيدي شرق القائم» الواقعة على بعد 350 كيلومترا إلى غرب الرمادي في محافظة الأنبار.
وأضاف الضابط أن عملية التقدم واجهت «مقاومة لعناصر داعش»، لافتا إلى أن القوات الأمنية والحشد العشائري تجري عمليات تفتيش واسعة في الناحية بحثا عن عناصر مختبئة لتنظيم داعش الذين «هرب معظمهم إلى مركز مدينة القائم”.ونوّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الإثنين بـ»الدور التاريخي» لرئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الذي اضطر للتنحي عن منصبه بعد رهانه الفاشل على الاستقلال، داعيا في الوقت نفسه بغداد وأربيل «للامتناع عن أي عملية عسكرية».
وقال ماكرون في بيان نشره الاليزيه انه «ينوّه بالدور التاريخي لمسعود بارزاني على رأس اقليم كردستان العراقي» و»يشيد بعمله في الحرب ضد داعش التي كان للبشمركة فيها مساهمة حاسمة». ودعا الرئيس الفرنسي في بيانه «حكومة إقليم كردستان والسلطات الاتحادية العراقية الى الامتناع عن أي عملية عسكرية ومواصلة طريق الحوار بدعم من الامم المتحدة بغية الوصول الى سلام دائم وعراق موحد». وشدد ماكرون على أن «فرنسا ستواصل العمل في سبيل تسهيل هذا الحوار في الاسابيع المقبلة». و سيطر الجيش العراقي الثلاثاء على معبر حدودي رئيسي مع تركيا في منطقة كردستان العراق بعد أسابيع من التوتر بين بغداد واربيل، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء التركي.
وقال بن علي يلدريم لحزبه الحاكم خلال اجتماع في أنقرة بث عبر التلفزيون إنه «تم تسليم (المعبر) إلى الحكومة المركزية» في العراق.
وأضاف أن المسؤولين العراقيين والأتراك سيتولون السيطرة على جانبي الحدود.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن القوات العراقية انتشرت على معبر ابراهيم الخليل إلى جانب القوات التركية التي أجرت تدريبات عسكرية مشتركة معها خلال الأسابيع الأخيرة. وسترفع القوات التابعة لبغداد العلم العراقي وستنزل علم حكومة إقليم كردستان التي كانت تسيطر على المعبر حتى الآن، وفقا للوكالة. وأضافت أن المعبر أٌغلق خلال عملية التسليم ما تسبب بتشكل طوابير طويلة. ولم تصدر أي تقارير عن وقوع اشتباكات خلال العملية. وقالت مصادر ان الجمارك في المعبر عادت لسابق عملها مع اعادة فتح المعبر . ويعيش الإقليم الكردي حالة من العزلة منذ اجرائه استفتاء غير ملزم على الاستقلال في 25 ايلول/سبتمير عارضته بغداد وايران وتركيا وحتى حلفاء الأكراد في الغرب.
وردت تركيا التي عززت علاقاتها التجارية مع حكومة إقليم كردستان خلال السنوات الأخيرة بغضب على الاستفتاء اثر مخاوفها من أن يغذي التحرك النزعة الانفصالية في أوساط الأقلية الكردية لديها.
وبدأت القوات العراقية الأسبوع الماضي هجوما على آخر معاقل تنظيم داعش في العراق لدحره من مدينة القائم المتاخمة للحدود مع سوريا حيث يتعرض داعش لهجمات أخرى على أيدي النظام السوري وقوات سوريا الديموقراطية المدعومة من واشنطن. وأكد الشيخ قطري العبيدي القيادي في «حشد البغدادي» الذي يضم مقاتلين من العشائر السنية في الأنبار أن «القوات العراقية حررت ناحية العبيدي بعد الدخول اليها من المحورين الشرقي والجنوبي الشرقي».
وأوضح أن «العبيدي تعتبر من أهم معاقل التنظيم في قضاء القائم، كونها كانت تضم مستودعات للأسلحة ومخازن ومعامل تفخيخ وتجهيز الانتحاريين والعجلات المفخخة وتصنيع العبوات الناسفة».
من جهته، أشار قائد عمليات تحرير غرب الأنبار الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله في بيان الثلاثاء إلى أن «قطعات عمليات الجزيرة والحشد العشائري تفرض السيطرة الكاملة على المنشأة العامة لفوسفات القائم والمجمع السكني للمنشأة ومحطة نفايات مشروع الفوسفات» التي تبعد خمسة كليومترات عن مركز مدينة القائم من الجهة الجنوبية الشرقية.
وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وصف عملية القائم بـ»آخر معركة كبيرة» ضد تنظيم داعش، ويتوقع ان تنتهي بالتقاء على جانبي الحدود لتطويق تنظيم داعش في منطقة وادي الفرات الممتدة من دير الزور في شرق سوريا إلى القائم في غرب العراق.
في العام 2014، شن تنظيم داعش هجوما واسعا استولى خلاله على ما يقارب ثلث مساحة العراق.
ومذاك، تمكنت القوات الحكومية مدعومة بفصائل الحشد الشعبي من استعادة أكثر من 90 في المئة من تلك الأراضي.