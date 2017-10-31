الكونغرس الاميركي يناقش الاساس القانوني للعمليات العسكرية في الخارج

واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

‭ ‬دافع‭ ‬وزيرا‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬الاميركيان‭ ‬امس‭ ‬امام‭ ‬الكونغرس‭ ‬عن‭ ‬القواعد‭ ‬القانونية‭ ‬للعمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬مع‭ ‬سعي‭ ‬النواب‭ ‬الى‭ ‬استعادة‭ ‬قرار‭ ‬الحرب‭ ‬والسلم‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭.‬

ويحضر‭ ‬ريكس‭ ‬تيلرسون‭ ‬وجيم‭ ‬ماتيس‭ ‬جلسة‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬للجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬التي‭ ‬ستبحث‭ ‬دستورية‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭.‬

ويبرر‭ ‬البنتاغون‭ ‬عملياته‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬بالاستناد‭ ‬الى‭ ‬قانون‭ ‬يجيز‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬العسكرية،‭ ‬اقر‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2001‭ ‬بعيد‭ ‬اعتداءات‭ ‬11‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭. ‬وسبق‭ ‬ان‭ ‬لجأ‭ ‬ثلاثة‭ ‬رؤساء‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬تحرك‭ ‬الجيش‭ ‬الاميركي‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬والزمان‭ ‬لاطلاق‭ ‬حملات‭ ‬عسكرية‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬افغانستان‭ ‬والعراق‭ ‬وليبيا‭ ‬وسوريا‭.‬

وفي‭ ‬2015،‭ ‬قدم‭ ‬باراك‭ ‬اوباما‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬جديدا‭ ‬يضع‭ ‬اطارا‭ ‬رسميا‭ ‬للحرب‭ ‬على‭ ‬داعش‭ ‬لكن‭ ‬الكونغرس‭ ‬بغالبيته‭ ‬الجمهورية‭ ‬لم‭ ‬يناقشه‭.‬

وفي‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬حاول‭ ‬السناتور‭ ‬الجمهوري‭ ‬راند‭ ‬بول‭ ‬الغاء‭ ‬قانون‭ ‬2001‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭.‬

لكن‭ ‬مقتل‭ ‬اربعة‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬احيا‭ ‬النقاش‭ ‬ويحاول‭ ‬بعض‭ ‬النواب‭ ‬اعادة‭ ‬السلطة‭ ‬الدستورية‭ ‬باعلان‭ ‬الحرب‭ ‬للكونغرس‭.‬

ويبدو‭ ‬ان‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬اكتشفوا‭ ‬ان‭ ‬الجيش‭ ‬الاميركي‭ ‬نشر‭ ‬مئات‭ ‬الجنود‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬للتصدي‭ ‬للجهاديين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الساحل‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬صرح‭ ‬السناتور‭ ‬الجمهوري‭ ‬بوب‭ ‬كوركر‭ ‬الذي‭ ‬يتراس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬‮«‬في‭ ‬وقت‭ ‬نواجه‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬التهديدات‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬اي‭ ‬وقت‭ ‬اجراء‭ ‬حوار‭ ‬وطني‭ ‬جدي‭ ‬حول‭ ‬الدور‭ ‬الدستوري‭ ‬للكونغرس‭ ‬في‭ ‬اجازة‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬العسكرية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬الفائت،‭ ‬ايد‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬امام‭ ‬لجنة‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬الكونغرس‭ ‬اقرار‭ ‬قانون‭ ‬جديد،‭ ‬شرط‭ ‬الا‭ ‬يتضمن‭ ‬قيودا،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬سيكون‭ ‬دليلا‭ ‬على‭ ‬عزم‭ ‬الشعب‭ ‬الاميركي‮»‬‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬التنظيمات‭ ‬المتطرفة‭.‬

وقال‭ ‬السناتور‭ ‬الديموقراطي‭ ‬تيم‭ ‬كاين‭ ‬انه‭ ‬منذ‭ ‬حادث‭ ‬النيجر‭ ‬‮«‬اثيرت‭ ‬اسئلة‭ ‬حول‭ ‬حجم‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والتبرير‭ ‬القانوني‭ ‬لهذه‭ ‬الجهود‭ ‬العسكرية‮»‬‭.‬