مجزرة أطفال في قصف قوات الأسد مدرسة في الغوطة 

جسرين‮ ‬‭(‬سوريا‭)‬

بيروت‭-‬‮ ‬الزمان‮ ‬‭- (‬أ ف ب‭) ‬

‭ ‬قتل‭ ‬ستة‭ ‬أطفال‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬مدرستهم‭ ‬جراء‭ ‬قذيفة‭ ‬أطلقتها‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬جسرين‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة،‭ ‬أحد‭ ‬آخر‭ ‬معاقل‭ ‬الفصائل‭ ‬المقاتلة‭ ‬المعارضة‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬والتي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬انساني‭ ‬متدهور‭.‬

وطال‭ ‬القصف‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬موقعاً‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تشهد‭ ‬تكثيفاً‭ ‬للقصف‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬منذ‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬كونها‭ ‬إحدى‭ ‬مناطق‭ ‬خفض‭ ‬التوتر‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها‭ ‬برعاية‭ ‬ايران‭ ‬وروسيا‭ ‬وتركيا‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬سقطت‭ ‬قذيفة‭ ‬أطلقتها‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬أمام‭ ‬مدخل‭ ‬مدرسة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جسرين،‭ ‬أثناء‭ ‬انصراف‭ ‬الطلاب‭ ‬منها‮»‬‭.‬

وأوقعت‭ ‬القذيفة‭ ‬سبعة‭ ‬قتلى،‭ ‬بينهم‭ ‬ستة‭ ‬أطفال‭ ‬من‭ ‬التلاميذ،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬جديدة‭ ‬للمرصد‭ ‬السوري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أفاد‭ ‬سابقاً‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أربعة‭ ‬أطفال‭.‬

وبحسب‭ ‬المرصد،‭ ‬فإن‭ ‬ارتفاع‭ ‬الحصيلة‭ ‬مرتبط‭ ‬بوفاة‭ ‬طفلين‭ ‬جريحين‭ ‬متأثرين‭ ‬بإصاباتهما‭.‬

وشاهد‭ ‬مصور‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أمام‭ ‬مدخل‭ ‬المدرسة‭ ‬بقعاً‭ ‬من‭ ‬الدماء‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬وأطفالاً‭ ‬عادوا‭ ‬لتفقد‭ ‬ما‭ ‬حصل‭. ‬وقال‭ ‬أحدهم‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬قد‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬وبصدد‭ ‬الانعطاف‭ ‬إلى‭ ‬الزقاق‭ ‬حين‭ ‬سقطت‭ (‬القذيفة‭). ‬هناك‭ ‬من‭ ‬مات‭ ‬ومن‭ ‬أصيب‭ ‬ومن‭ ‬أخذوه‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‮»‬‭.‬

ورجح‭ ‬طبيب‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬نقل‭ ‬إليه‭ ‬المصابون‭ ‬في‭ ‬جسرين‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬لوجود‭ ‬25‭ ‬اصابة‭ ‬‮«‬غالبيتها‭ ‬متوسطة‭ ‬وخطيرة‮»‬‭.‬

في‭ ‬المستشفى‭ ‬حيث‭ ‬انتشرت‭ ‬بقع‭ ‬من‭ ‬الدماء‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬شاهد‭ ‬مصور‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬حقائب‭ ‬مدرسية‭ ‬زرقاء‭ ‬مع‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬يونيسف‮»‬،‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭. ‬وكانت‭ ‬ألبسة‭ ‬وحذاء‭ ‬طفل‭ ‬صغير‭ ‬ملقاة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬ومغطاة‭ ‬بالدماء،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬مصابون‭ ‬يتلقون‭ ‬العلاج،‭ ‬بينهم‭ ‬طفل‭ ‬بترت‭ ‬رجلاه‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬رجلاً‭ ‬دخل‭ ‬الى‭ ‬المستشفى‭ ‬بعدما‭ ‬علم‭ ‬بمقتل‭ ‬طفله‭ ‬وبدأ‭ ‬بالصراخ‭ ‬والسباب،‭ ‬ولم‭ ‬يقو‭ ‬الموجودون‭ ‬على‭ ‬تهدئته‭ ‬بسهولة‭.‬

وشاهد‭ ‬مصور‭ ‬ثان‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬رجلاً‭ ‬جاثياً‭ ‬على‭ ‬ركبتيه‭ ‬أمام‭ ‬جثة‭ ‬طفل‭ ‬ملفوفة‭ ‬بكفن‭ ‬أبيض‭. ‬كما‭ ‬وضعت‭ ‬جثتا‭ ‬طفلين‭ ‬آخرين‭ ‬على‭ ‬حمالة‭ ‬وقد‭ ‬لفتا‭ ‬بشراشف‭ ‬بيضاء‭ ‬لا‭ ‬تُظهر‭ ‬إلا‭ ‬وجهيهما‭ ‬المليئين‭ ‬بالجروح‭ ‬والدماء‭.‬

وتوزع‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابون‭ ‬ومعظمهم‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬صغيرة‭ ‬على‭ ‬أسرة‭ ‬المستشفى،‭ ‬أحدهم‭ ‬أصيب‭ ‬في‭ ‬رجليه‭ ‬وثان‭ ‬في‭ ‬رأسه‭ ‬وثالث‭ ‬ملأت‭ ‬الشظايا‭ ‬وجهه‭. ‬وجلس‭ ‬آخرون‭ ‬بهدوء‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬أنهم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬صدمة‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يتوقف‭ ‬طفل‭ ‬عن‭ ‬الصراخ‭ ‬من‭ ‬شدة‭ ‬ألمه‭.‬