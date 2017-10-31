المؤبد لعشرة شيعة في البحرين بتهمة تأسيس جماعة إرهابية

دبي‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أصدرت‭ ‬السلطات‭ ‬القضائية‭ ‬البحرينية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬احكاما‭ ‬جديدة‭ ‬بالسجن‭ ‬بحق‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الشيعة‭ ‬دينوا‭ ‬بتهمة‭ ‬تأسيس‭ ‬‮«‬جماعة‭ ‬ارهابية‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬أصدار‭ ‬احكام‭ ‬بحق‭ ‬19‭ ‬شيعيا‭ ‬آخر‭ ‬لإدانتهم‭ ‬بالتجسس‭ ‬لصالح‭ ‬ايران‭. ‬وقالت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الرابعة‭ ‬‮«‬أصدرت‭ ‬حكماً‭ (…) ‬على‭ ‬عشرة‭ ‬متهمين‭ ‬بمعاقبة‭ ‬جميع‭ ‬المتهمين‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭ ‬عما‭ ‬اسند‭ ‬إليهم‭ ‬من‭ ‬اتهام‮»‬،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬اسقاط‭ ‬الجنسية‭ ‬عنهم‭.‬

واضافت‭ ‬ان‭ ‬هؤلاء‭ ‬دينوا‭ ‬بتهم‭ ‬‮«‬تنظيم‭ ‬وإدارة‭ ‬جماعة‭ ‬إرهابية‭ (…) ‬وحيازة‭ ‬مواد‭ ‬مفرقعة‭ ‬وأدوات‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬صناعتها‭ ‬وأسلحة‭ ‬نارية‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لأغراض‭ ‬إرهابية‭ ‬والتدريب‭ ‬على‭ ‬استعمال‭ ‬الأسلحة‭ ‬والمفرقعات‭ ‬بقصد‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬إرهابية‮»‬‭.‬

واشارت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المتهمين‭ ‬تلقوا‭ ‬تدريبات‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬والعراق‭. ‬وذكرت‭ ‬ان‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬المتهمين‭ ‬العشرة‭ ‬حوكموا‭ ‬غيابيا‭ ‬وهم‭ ‬‮«‬مقيمون‭ ‬في‭ ‬ايران‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي‭ ‬بحريني‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عقب‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭ ‬ان‭ ‬جميع‭ ‬الذين‭ ‬حوكموا‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬ينتمون‭ ‬الى‭ ‬المذهب‭ ‬الشيعي‭.‬

وتشهد‭ ‬البحرين‭ ‬اضطرابات‭ ‬متقطعة‭ ‬منذ‭ ‬قمع‭ ‬حركة‭ ‬احتجاج‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2011‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬احداث‭ ‬‮«‬الربيع‭ ‬العربي‮»‬‭ ‬قادتها‭ ‬الغالبية‭ ‬الشيعية‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬قياداتها‭ ‬باقامة‭ ‬ملكية‭ ‬دستورية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬تحكمها‭ ‬سلالة‭ ‬سنية‭. ‬وتلاحق‭ ‬السلطات‭ ‬منذ‭ ‬2011‭ ‬معارضيها‭ ‬وخصوصا‭ ‬من‭ ‬الشيعة،‭ ‬ونفذت‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬احكاما‭ ‬بالاعدام‭ ‬رميا‭ ‬بالرصاص‭ ‬بحق‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬الشيعة‭ ‬دينوا‭ ‬بقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬رجال‭ ‬أمن‭ ‬بينهم‭ ‬ضابط‭ ‬اماراتي‭ ‬في‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2014،‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬اندلاع‭ ‬تظاهرات‭.‬

والاثنين‭ ‬أصدرت‭ ‬السلطات‭ ‬القضائية‭ ‬البحرينية‭ ‬أحكاما‭ ‬بالسجن‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬المؤبد‭ ‬بحق‭ ‬19‭ ‬شيعيا‭ ‬بعدما‭ ‬ادانتهم‭ ‬بالتجسس‭ ‬لصالح‭ ‬ايران‭. ‬كما‭ ‬قررت‭ ‬إسقاط‭ ‬الجنسية‭ ‬عن‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء‭ ‬وجميعهم‭ ‬من‭ ‬الشيعة‭.‬

وشددت‭ ‬السلطات‭ ‬البحرينية‭ ‬إجراءاتها‭ ‬الامنية‭ ‬والقضائية‭ ‬بحق‭ ‬معارضيها‭ ‬منذ‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬واجتماعه‭ ‬بالعاهل‭ ‬البحريني‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬ال‭ ‬خليفة‭.‬

فبعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الفتور‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ادارة‭ ‬باراك‭ ‬اوباما‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬مع‭ ‬طهران،‭ ‬وجدت‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬ترامب‭ ‬حليفا‭ ‬تعيد‭ ‬معه‭ ‬بناء‭ ‬العلاقة‭ ‬التاريخية‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭. ‬وتتهم‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬ايران‭ ‬بالتدخل‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬وبينها‭ ‬البحرين‭.‬

وخلال‭ ‬الاسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬صدرت‭ ‬احكام‭ ‬بالسجن‭ ‬بحق‭ ‬عشرات‭ ‬الاشخاص‭ ‬وغالبيتهم‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬الشيعة‭.‬