ألمانيا توقف شاباً سورياً يشتبه بتخطيطه لاعتداء دوافعه إسلامية

برلين‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أوقفت‭ ‬الشرطة‭ ‬الالمانية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬شابا‭ ‬سوريا‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬19‭ ‬عاما‭ ‬يشتبه‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬يخطط‭ ‬لتنفيذ‭ ‬اعتداء‭ ‬بالمتفجرات‭ ‬ب»دوافع‭ ‬اسلامية‮»‬‭ ‬في‭ ‬المانيا،‭ ‬بعد‭ ‬قرابة‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬الدهس‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬التي‭ ‬خلفت‭ ‬12‭ ‬قتيلا‭. ‬واوقفت‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬الشاب‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التعريف‭ ‬عنه‭ ‬ب‭ ‬‮«‬ايمن‭ ‬أ‭.‬‮»‬‭ ‬فجر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شفيرين‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭) ‬حيث‭ ‬جرت‭ ‬عمليات‭ ‬دهم‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬برلين‭. ‬وقالت‭ ‬فراوك‭ ‬كوهلر‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬النيابة‭ ‬الفدرالية‭ ‬الالمانية‭ ‬المتخصصة‭ ‬بقضايا‭ ‬الارهاب‭ ‬إنه‭ ‬يشتبه‭ ‬بأن‭ ‬الشاب‭ ‬‮«‬خطط‭ ‬واعد‭ ‬عمليا‭ ‬لارتكاب‭ ‬اعتداء‭ ‬بدافع‭ ‬اسلامي‭ ‬في‭ ‬المانيا‭ ‬بواسطة‭ ‬متفجرات‭ ‬قوية‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬واوضحت‭ ‬النيابة‭ ‬الفدرالية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬انه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬الشاب‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬حدد‭ ‬هدفا‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬انها‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬انتمائه‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬ارهابية‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬المحققون‭ ‬ان‭ ‬الشاب‭ ‬السوري‭ ‬اتخذ‭ ‬القرار‭ ‬‮«‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2017‭ ‬على‭ ‬ابعد‭ ‬حد‭ ‬بتفجير‭ ‬قنبلة‭ ‬في‭ ‬المانيا‭ ‬بهدف‭ ‬قتل‭ ‬او‭ ‬جرح‭ ‬اكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاشخاص‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬الاسابيع‭ ‬التالية‭ ‬بدأ‭ ‬يجمع‭ ‬مواد‭ ‬كيميائية‭ ‬ومعدات‭ ‬لازمة‭ ‬لصنع‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭.‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الالماني‭ ‬توماس‭ ‬دي‭ ‬ميزيير‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تم‭ ‬تجنب‭ ‬وقوع‭ ‬اعتداء‭ ‬خطير‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬التحرك‭ (‬لقوات‭ ‬الامن‭) ‬كان‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬المناسبة،‭ ‬متأخرا‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬الكفاية‭ ‬لجمع‭ ‬الأدلة‭ ‬الضرورية،‭ ‬ومبكرا‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬الكفاية‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬خطر‭ ‬محتمل‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مستوى‭ ‬الخطر‭ ‬في‭ ‬المانيا‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مرتفعا‮»‬‭.‬

والسلطات‭ ‬الالمانية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬استنفار‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬عام‭ ‬بسبب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬الاسلامية‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬او‭ ‬كان‭ ‬مخططا‭ ‬لها،‭ ‬خصوصا‭ ‬عملية‭ ‬الدهس‭ ‬التي‭ ‬اسفرت‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬12‭ ‬قتيلا‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬2016‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬في‭ ‬برلين‭.‬

وقتل‭ ‬منفذ‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬ايام،‭ ‬فيما‭ ‬تبنى‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬عملية‭ ‬الدهس‭ ‬الدامية‭.‬

‭- ‬‮«‬10‭ ‬آلاف‭ ‬إسلامي‭ ‬متطرف‮»‬‭ -‬

وكشف‭ ‬تحقيق‭ ‬حديث‭ ‬عن‭ ‬ارتكاب‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬‮«‬الاخطاء‭ ‬الكبيرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬السابقة‭ ‬لاعتداء‭ ‬برلين‭.‬

وافاد‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬تضمن‭ ‬انتقادات‭ ‬لاذعة‭ ‬أن‭ ‬اجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬فوتت‭ ‬فرصا‭ ‬عديدة‭ ‬لاعتقال‭ ‬وترحيل‭ ‬منفذ‭ ‬الاعتداء،‭ ‬طالب‭ ‬اللجوء‭ ‬التونسي‭ ‬انيس‭ ‬العامري‭.‬

وسبق‭ ‬وسُجن‭ ‬العامري،‭ ‬البالغ‭ ‬24‭ ‬عاما‭ ‬وقت‭ ‬الاعتداء،‭ ‬في‭ ‬ايطاليا،‭ ‬وتواصل‭ ‬مع‭ ‬جماعات‭ ‬اسلامية‭ ‬متطرفة‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬ببيع‭ ‬مخدرات‭ ‬في‭ ‬برلين‭.‬

وقد‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تفادي‭ ‬الاعتقال‭ ‬والتسلل‭ ‬عبر‭ ‬نقاط‭ ‬الحدود‭ ‬الألمانية‭ ‬باستخدام‭ ‬هويات‭ ‬مختلفة‭.‬

وفي‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الفائت،‭ ‬اقتحم‭ ‬طالب‭ ‬لجوء‭ ‬فلسطيني‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬26‭ ‬عاما‭ ‬سوبرماركت‭ ‬وهاجم‭ ‬بواسطة‭ ‬سكين‭ ‬أشخاصا‭ ‬كانوا‭ ‬يتسوقون‭ ‬أو‭ ‬يتسكعون‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬تجاري‭ ‬في‭ ‬حيّ‭ ‬شمال‭ ‬هامبورغ‭.‬

وأسفر‭ ‬الهجوم‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬قتيل‭ ‬وستة‭ ‬جرحى‭ ‬هم‭ ‬خمسة‭ ‬رجال‭ ‬وامرأة،‭ ‬اصابات‭ ‬بعضهم‭ ‬خطيرة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬اعتقاله‭ ‬بواسطة‭ ‬المارة‭.‬

وقال‭ ‬محققون‭ ‬ألمان‭ ‬إن‭ ‬الشاب‭ ‬كان‭ ‬لديه‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬‮«‬دافع‭ ‬إسلامي‮»‬‭.‬