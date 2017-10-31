بوتشيمون يدعو الى إبطاء استقلال كاتالونيا ولن يطلب اللجوء في بلجيكا

برشلونة‭- ‬الزمان‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬

‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬اقليم‭ ‬كاتالونيا‭ ‬المُقال‭ ‬كارليس‭ ‬بوتشيمون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنه‭ ‬سيبقى‭ ‬في‭ ‬بلجيكا‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬حكومته‭ ‬لأسباب‭ ‬‮«‬أمنية‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬اللجوء،‭ ‬داعيا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬ابطاء‮»‬‭ ‬مشروع‭ ‬الاستقلال‭ ‬تجنبا‭ ‬لاضطرابات،‭ ‬اندلعت‭ ‬بوادرها‭ ‬لاسيما‭ ‬بعد‭ ‬اقالة‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭.‬

وصرّح‭ ‬بوتشيمون‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬باللغة‭ ‬الكاتالونية‭ ‬ثم‭ ‬بالفرنسية‭ ‬والاسبانية‭ ‬والانكليزية‭ ‬تباعا‭ ‬أمام‭ ‬عشرات‭ ‬الصحافيين،‭ ‬‮«‬لم‭ ‬آت‭ ‬الى‭ ‬هنا‭ ‬لطلب‭ ‬اللجوء‭ ‬السياسي‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬طلبا‭ ‬ل»الحرية‭ ‬والأمن‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬سيبقى‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬‮«‬قلب‭ ‬أوروبا‭ ‬المؤسساتي‮»‬‭ ‬برفقة‭ ‬بعض‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬حكومته‭ ‬وذلك‭ ‬لكي‮»‬اثبت‭ ‬للعالم‭ ‬فشل‭ ‬الدولة‭ ‬الاسبانية‭ ‬الديموقراطي‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬يبقى‭ ‬الرئيس‭ ‬‮«‬الشرعي‮»‬‭ ‬لهيئة‭ ‬الحكم‭ (‬التنفيذية‭) ‬في‭ ‬كاتالونيا‭.‬

وغادر‭ ‬الزعيم‭ ‬الانفصالي‭ ‬الى‭ ‬بلجيكا‭ ‬الإثنين،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أقالته‭ ‬مدريد‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬جراء‭ ‬إعلان‭ ‬استقلال‭ ‬‮«‬جمهورية‮»‬‭ ‬كاتالونيا‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬واحد‭.‬

وأوضح‭ ‬بوتشيمون‭ ‬أن‭ ‬حكومته‭ ‬ستتشارك‭ ‬حاليا‭ ‬ادارة‭ ‬شؤون‭ ‬المنطقة‭ ‬بين‭ ‬بلجيكا‭ ‬وكاتالونيا‭. ‬ففي‭ ‬برشلونة،‭ ‬سيواصل‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الاقليمية‭ ‬بينهم‭ ‬نائبه‭ ‬اوريول‭ ‬جونكيراس،‭ ‬‮«‬نشاطهم‭ ‬السياسي‭ ‬كوزراء‭ ‬شرعيين‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬كاتالونيا‭ ‬التي‭ ‬تعدّ‭ ‬7,2‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬تترقب‭ ‬تصريحات‭ ‬بوتشيمون‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬باتت‭ ‬تحت‭ ‬وصاية‭ ‬الحكومة‭ ‬الاسبانية‭ ‬منذ‭ ‬الجمعة‭.‬

وترك‭ ‬بوتشيمون‭ ‬بعد‭ ‬مغادرته‭ ‬الى‭ ‬بلجيكا،‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬أنصاره‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬البلبلة‭.‬

واعتبر‭ ‬بوتشيمون‭ ‬ضروريا‭ ‬‮«‬ابطاء‮»‬‭ ‬عملية‭ ‬الاستقلال،‭ ‬تجنبا‭ ‬لاضطرابات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬مضطرون‭ ‬لتكييف‭ ‬خطة‭ ‬عملنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تجنب‭ ‬العنف‮»‬،‭ ‬و»اذا‭ ‬كان‭ ‬ثمن‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬إبطاء‭ ‬قيام‭ ‬الجمهورية،‭ ‬فيجب‭ ‬أن‭ ‬نعتبره‭ ‬ثمنا‭ ‬منطقيا‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬القرن‭ ‬الواحد‭ ‬والعشرين‮»‬‭.‬

‭- ‬عصيان‭ -‬

وتتزامن‭ ‬مغاردة‭ ‬بوتشيمون‭ ‬الى‭ ‬بلجيكا‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬الاسباني‭ ‬ملاحقات‭ ‬قضائية‭ ‬بتهم‭ ‬‮«‬عصيان‮»‬‭ ‬و»تحريض‮»‬‭ ‬و»اختلاس‮»‬‭ ‬بحق‭ ‬رئيس‭ ‬الاقليم‭ ‬وأعضاء‭ ‬الحكومة‭ ‬الكاتالونية‭ ‬المُقالة‭.‬

وتتهمهم‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬ب»تشجيع‭ ‬حركة‭ ‬العصيان‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الشعب‭ (‬الكاتالوني‭) ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬سلطة‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬الشرعية‭ ‬لتحقيق‭ ‬هدف‭ ‬الانفصال‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬انتفاضة‭ ‬عنيفة‭.‬

وفي‭ ‬بلجيكا،‭ ‬التقى‭ ‬بوتشيمون‭ ‬بمحام‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬اللجوء‭ ‬ومدافع‭ ‬سابق‭ ‬عن‭ ‬اسبان‭ ‬باسكيين‭ ‬يُشتبه‭ ‬بانتمائهم‭ ‬الى‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬إيتا‮»‬‭ ‬الانفصالية‭ ‬هو‭ ‬بول‭ ‬بيكايرت،‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬هدف‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬التواصل‭ ‬الأول‮»‬‭ ‬هو‭ ‬الاستعداد‭ ‬قضائيا‭ ‬لمواجهة‭ ‬موقف‭ ‬مدريد‭ ‬حيال‭ ‬بوتشيمون‭.‬

لكن‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬حصول‭ ‬بوتشيمون‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬وضع‭ ‬للجوء‭ ‬سياسي‭ ‬في‭ ‬بلجيكا‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬بعيد‭ ‬المنال‭.‬

فقد‭ ‬أشار‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬للاجئين‭ ‬وعديمي‭ ‬الجنسية‭ ‬في‭ ‬بلجيكا‭ ‬ديرك‭ ‬فان‭ ‬دين‭ ‬بالك‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬جدا‭ ‬منح‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬أحد‭ ‬رعايا‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‮»‬‭.‬

وصرّح‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البلجيكي‭ ‬شارل‭ ‬ميشال‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬أن‭ ‬بوتشيمون‭ ‬‮«‬سيُعامل‭ ‬كأي‭ ‬مواطن‭ ‬أوروبي‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الحقوق‭ ‬والواجبات‭ ‬نفسها،‭ ‬لا‭ ‬أكثر‭ ‬ولا‭ ‬أقل‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬بوتشيمون‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬في‭ ‬بلجيكا‭ ‬تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬البلجيكية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬حرية‭ ‬التنقل‭ ‬ضمن‭ ‬فضاء‭ ‬شينغن‭ ‬تسمح‭ ‬له‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬بلجيكا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اجراءات‭ ‬شكلية‭ ‬أخرى‭. ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬تصريحاته‭ ‬الخاصة،‭ ‬فانه‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬بروكسل‭ ‬لأنها‭ ‬عاصمة‭ ‬أوروبا‭.‬‮»‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الهجرة‭ ‬البلجيكي‭ ‬ثيو‭ ‬فرانكن‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬الفلامنكي‭ ‬الانفصالي،‭ ‬أعلن‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬قد‭ ‬تمنح‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬بوتشيمون‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬طلب‭ ‬ذلك‭.‬

‭- ‬‮«‬قيم‮»‬‭ ‬أوروبا‭ -‬

وناشد‭ ‬بوتشيمون‭ ‬في‭ ‬مؤتمره‭ ‬الصحافي‭ ‬‮«‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬وخصوصا‭ ‬أوروبا‭ ‬التصرف‮»‬‭ ‬حيال‭ ‬الأزمة‭ ‬المؤسساتية‭ ‬بين‭ ‬اسبانيا‭ ‬وكاتالونيا،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬ردّ‭ ‬فعل‭ ‬الحكومة‭ ‬الاسبانية‭ ‬برئاسة‭ ‬ماريانو‭ ‬راخوي‭ ‬ينسف‭ ‬‮«‬القيم‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يرتكز‭ ‬عليها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭.‬