حيل مبتكرة لشحن الساعة الذكية 

كاليفورنيا‭ – ‬الزمان‮ ‬

تتمتع‭ ‬ساعة‭ ‬أبل‭ ‬الذكية‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المميزات‭ ‬التي‭ ‬يتطلع‭ ‬إليها‭ ‬أي‭ ‬مستخدم‭ ‬آيفون،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬يؤخذ‭ ‬عليها‭ ‬كبقية‭ ‬الساعات‭ ‬الذكية‭ ‬الأخرى‭ ‬هو‭ ‬نفاد‭ ‬شحن‭ ‬بطاريتها‭ ‬سريعاً،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬المستخدمون‭ ‬مضطرون‭ ‬لحمل‭ ‬كابل‭ ‬الشحن‭ ‬ومحول‭ ‬الطاقة‭ ‬أو‭ ‬قاعدة‭ ‬الشحن‭ ‬معهم‭ ‬باستمرار‭ ‬أينما‭ ‬ذهبوا،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬صعب‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭.‬

من‭ ‬هنا‭ ‬جاء‭ ‬فكرة‭ ‬شاحن‭ ‬‮«»‬‭ ‬حلاً‭ ‬ذكياً‭ ‬ومثالياً‭ ‬لهذه‭ ‬المشكلة‭ ‬التي‭ ‬تؤرق‭ ‬المستخدمين‭ ‬دائماً،‭ ‬وهي‭ ‬بقاء‭ ‬ساعتهم‭ ‬الذكية‭ ‬‮«‬أبل‭ ‬ووتش‮»‬‭ ‬مشحونة‭ ‬طوال‭ ‬الوقت‭. ‬يتميز‭ ‬شاحن‭ ‬‮«‬بانثيون‮»‬‭ ‬بتصميم‭ ‬مثالي‭ ‬ببطارية‭ ‬ليثيوم‭ ‬آيون‭ ‬سعتها‭ ‬700‭ ‬ميللي‭ ‬أمبير،‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬شحن‭ ‬ساعة‭ ‬الجيل‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬‮«‬أبل‭ ‬ووتش‮»‬‭ ‬مرتين،‭ ‬و3‭ ‬مرات‭ ‬الجيل‭ ‬الأول،‭ ‬بسعر‭ ‬39‭.‬99‭ ‬دولاراً‭.‬

ونظراً‭ ‬لصغر‭ ‬حجم‭ ‬الشاحن‭ ‬اللاسلكي‭ ‬يمكن‭ ‬تعليقه‭ ‬في‭ ‬ميدالية‭ ‬مفاتيح‭ ‬السيارة‭ ‬أينما‭ ‬ذهب‭ ‬المستخدم،‭ ‬ويمكن‭ ‬استخدامه‭ ‬كقاعدة‭ ‬شحن‭ ‬طوال‭ ‬الليل‭ ‬للشاحن‭ ‬والساعة‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد‭. ‬وتم‭ ‬اختبار‭ ‬الشاحن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬أبل،‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬موثقة‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بأنها‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬متطلبات‭ ‬الجودة‭ ‬والسلامة‭ ‬والأمان‭.‬