النجم الامريكي هانكس في فيلم مثيرعن فيتنام  سيرة حياة راقص باليه في فيلم بريطاني

واشنطن‭ -‬‮ ‬‭ ‬لندن‭ – ‬الزمان‮ ‬

يقوم‭ ‬النجم‭ ‬الأمريكي،‭ ‬توم‭ ‬هانكس،‭ ‬ببطولة‭ ‬الفيلم‭ ‬الدرامي‭ ‬المثير‭ (‬ذا‭ ‬بيبارز‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يخرجه‭ ‬المخرج‭ ‬الأمريكي‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة‭ ‬ستيفن‭ ‬سبيلبرج‭ ‬عن‭ ‬واقعة‭ ‬تسريب‭ ‬وثائق‭ ‬البنتاجون‭ ‬عام‭ ‬1971‭ ‬الخاصة‭ ‬بالحرب‭ ‬على‭ ‬فيتنام،‭ ‬والتي‭ ‬نشرتها‭ ‬آنذاك‭ ‬صحيفة‭ (‬واشنطن‭ ‬بوست‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬أحدثت‭ ‬دويا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬السياسية‭ ‬الأمريكية‭.‬

وأشار‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الفرنسي‭ (‬الو‭ ‬سينيه‭)‬،‭ ‬المعني‭ ‬بأخبار‭ ‬السينما،‭ ‬إلي‭ ‬أنه‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الفيلم‭ ‬النجمة‭ ‬ميريل‭ ‬ستريب،‭ ‬والممثلة‭ ‬كاري‭ ‬كون،‭ ‬فيما‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬عرضه‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬فبراير‭ ‬2018‭.‬

فيما انتهي‭ ‬الممثل‭ ‬والمخرج‭ ‬البريطاني‭ ‬رالف‭ ‬فينس‭ ‬من‭ ‬تصوير‭ ‬فيلم‭ (‬ذا‭ ‬وايت‭ ‬كرو‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يتناول‭ ‬السيرة‭ ‬الذاتية‭ ‬لراقص‭ ‬الباليه‭ ‬الروسي‭ ‬رودولف‭ ‬نورييف‭.‬

وأشار‭ ‬موقع‭ ‬مجلة‭ (‬سكرين‭ ‬انترناشيونال‭) ‬إلي‭ ‬أن‭ ‬الفنان‭ ‬أوليج‭ ‬إيفينكو‭ ‬سيقوم‭ ‬بدور‭ ‬الراقص‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬تجربة‭ ‬رالف‭ ‬فينس‭ ‬الإخراجية‭ ‬الثالثة‭.‬

والفيلم‭ ‬تم‭ ‬تصويره‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬بلدان،‭ ‬منها‭ ‬فرنسا‭ ‬وروسيا‭ ‬وكرواتيا‭ ‬وصربيا‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭.. ‬ويضم‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬الفرنسية‭ ‬أديل‭ ‬أكزاركوبولوس،‭ ‬والروسية‭ ‬تشولبان‭ ‬خاماتوفا،‭ ‬والألماني‭ ‬لويس‭ ‬هوفمان‭.‬