النجم الامريكي هانكس في فيلم مثيرعن فيتنام  سيرة حياة راقص باليه في فيلم بريطاني

واشنطن - لندن – الزمان
يقوم النجم الأمريكي، توم هانكس، ببطولة الفيلم الدرامي المثير (ذا بيبارز)، الذي يخرجه المخرج الأمريكي الأكثر شهرة ستيفن سبيلبرج عن واقعة تسريب وثائق البنتاجون عام 1971 الخاصة بالحرب على فيتنام، والتي نشرتها آنذاك صحيفة (واشنطن بوست)، حيث أحدثت دويا كبيرا في الأوساط السياسية الأمريكية.
وأشار الموقع الإلكتروني الفرنسي (الو سينيه)، المعني بأخبار السينما، إلي أنه يشارك في بطولة الفيلم النجمة ميريل ستريب، والممثلة كاري كون، فيما من المقرر عرضه في 28 فبراير 2018.
فيما انتهي الممثل والمخرج البريطاني رالف فينس من تصوير فيلم (ذا وايت كرو)، الذي يتناول السيرة الذاتية لراقص الباليه الروسي رودولف نورييف.
وأشار موقع مجلة (سكرين انترناشيونال) إلي أن الفنان أوليج إيفينكو سيقوم بدور الراقص الروسي في هذا العمل الفني الذي يعد تجربة رالف فينس الإخراجية الثالثة.
والفيلم تم تصويره في عدة بلدان، منها فرنسا وروسيا وكرواتيا وصربيا منذ شهر أغسطس الماضي.. ويضم فريق العمل الفرنسية أديل أكزاركوبولوس، والروسية تشولبان خاماتوفا، والألماني لويس هوفمان.