مريض نفسي سابق يفوز بجائزة في الصحة العقلية 

سدني‮ ‬‭ -‬الزمان‮ ‬

منذ‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬مضت،‭ ‬وقع‭ ‬ماثيو‭ ‬بول‭ ‬في‭ ‬براثن‭ ‬المرض‭ ‬العقلي‭ ‬والآن‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممرض‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬العقلية‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬للعام‭ ‬الحالي‭.‬

وذكرت‭ ‬شبكة‭ ‬الإذاعة‭ ‬الأسترالية‭ ‬‮«‬أيه‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬8‭ ‬سنوات‭ ‬كان‭ ‬ماثيو‭ ‬يخوض‭ ‬معركة‭ ‬المداوة‭ ‬والعلاج‭ ‬الروتيني‭ ‬بالمستشفى‭ ‬بعدما‭ ‬شخص‭ ‬بالإصابة‭ ‬باضطرابات‭ ‬ذهانية،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬باستمرار‭ ‬يسمع‭ ‬أصواتا،‭ ‬يعتقد‭ ‬الآن‭ ‬أنها‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬الصدمات‭ ‬المعقدة‭ ‬التي‭ ‬عاشها‭ ‬خلال‭ ‬طفولته،‭ ‬وبعد‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬إكمال‭ ‬العلاج‭ ‬النفسي،‭ ‬تأهل‭ ‬ماثيو‭ ‬كممرض‭ ‬للصحة‭ ‬العقلية‭ ‬وتشير‭ ‬التقديرات،‭ ‬وفقا‭ ‬للشبكة،‭ ‬بأن‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬6‭% ‬من‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬يبلغون‭ ‬عن‭ ‬سماع‭ ‬أصوات‭ ‬وهي‭ ‬أعراض‭ ‬ترتبط‭ ‬أحيانا‭ ‬وليس‭ ‬دائما،‭ ‬مع‭ ‬أمراض‭ ‬عقلية‭ ‬مثل‭ ‬الذهان‭.‬

وقال‭ ‬ماثيو‭ ‬للشبكة‭: ‬‮«‬كان‭ (‬تمريض‭ ‬الصحة‭ ‬العقلية‭) ‬دائما‭ ‬شغفي،‭ ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬جزئيا‭ ‬إلى‭ ‬تجربتي‭ ‬الحية‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬دائما‭ ‬كان‭ ‬يخطط‭ ‬لهذا‭ ‬الهدف‭.‬

وهذا‭ ‬العام،‭ ‬اعترفت‭ ‬الكلية‭ ‬الأسترالية‭ ‬لممرضي‭ ‬الصحة‭ ‬العقلية،‭ ‬بماثيو‭ ‬‮«‬ممرض‭ ‬هذا‭ ‬العام‮»‬‭ ‬لعمله‭ ‬الدؤوب‭ ‬مع‭ ‬أشخاص‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الذهان‭.‬

وقال‭ ‬ماثيو‭: ‬‮«‬نقضي‭ ‬وقتا‭ ‬مع‭ ‬الناس‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الحب‭ ‬والرحمة‭ ‬وسماع‭ ‬قصص‭ ‬الناس‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يسمع‭ ‬أصواتا،‭ ‬ولكن‭ ‬مهمته‭ ‬الآن‭ ‬هي‭ ‬مساعدة‭ ‬الآخرين‭ ‬على‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬شكواهم‭.‬