محاولة لمدّ الجسور

بيداء حكمت

بعدَ‭ ‬أنْ‭ ‬أمسكتُ‭ ‬بشفرةِ‭ ‬الكتابةِ‭ ‬وأخذتُ‭ ‬أزعمُ‭ ‬أنّي‭ ‬أذهبُ‭ ‬بعيداً‭ ‬في‭ ‬متاهاتها‭ ‬ودهاليزِها‭ ‬وأعيشُ‭ ‬تنوّعَ‭ ‬أشكالها‭ ‬ودهشاتِ‭ ‬مخيالاتهاصرتُ‭ ‬أزعمُ‭ ‬ان‭ ‬لي‭ ‬مناخي‭ ‬ومناطقي‭ ‬،‭ ‬فأتخذتُ‭ ‬لنفسي‭ ‬شكلَ‭ ‬كتابةٍ‭ ‬يوفّرُ‭ ‬لي‭ ‬مساحاتِ‭ ‬حركةٍ‭ ‬واسعةً‭ ‬للتفكيرِ‭ ‬والتّخيّلِ‭ ‬والتأمّلِ‭ ‬ماأمكنني‭ ‬ذلك‭ ‬،‭ ‬مساحات‭ ‬لاتوفّرها‭ ‬إلاّ‭ ‬قصيدة‭ ‬النّثرِ‭ ‬،‭ ‬قصيدةُ‭ ‬الحرّية‭ ‬التي‭ ‬تتمردُ‭ ‬على‭ ‬كلِّ‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنهُ‭ ‬أنْ‭ ‬يُقولِبَ‭ ‬حريّةَ‭ ‬الأفكارِ‭ ‬وحريّةِ‭ ‬التعبيرِ‭ ‬عنها‭ .‬

ولكن‭ ‬ماأثارَ‭ ‬إستغرابي‭ ‬ودفعني‭ ‬أنْ‭ ‬أكتبَ‭ ‬مااكتبهُ‭ ‬الآن‭ ‬بعدَ‭ ‬عودتي‭ ‬إلى‭ ‬الموصلِ‭ ‬التي‭ ‬نزحتُ‭ ‬منها‭ ‬ثلاثَ‭ ‬سنواتٍ‭ ‬تقريباً،‭ ‬الموصلُ‭ ‬التي‭ ‬جئتُها‭ ‬من‭ ‬أثنين‭ ‬وعشرينَ‭ ‬عاماً‭ ‬فتشرّبتُ‭ ‬بحضارتها‭ ‬وتمدُّنها‭ ‬وتنوّعها‭ ‬،المدينةُ‭ ‬التي‭ ‬أضافتْ‭ ‬لي‭ ‬الكثير‭ ‬،‭ ‬أعني‭ ‬المدينةَ‭ ‬التي‭ ‬وُصفتْ‭ ‬بال‭ : ‬المتحرّرِة‭ .‬

إستغرابي‭ ‬يتمثّلُ‭ ‬في‭ ‬تحسُسي‭ ‬بيباسِ‭ ‬بعضٍ‭ ‬من‭ ‬أغصانِ‭ ‬طراوةِ‭ ‬لغتي‭ ‬ونداوتِها‭ ‬،‭ ‬حاولتُ‭ ‬أنْ‭ ‬أكتبَ‭ ‬ولو‭ ‬إنطباعاً‭ ‬أوليّاً‭ ‬عن‭ ‬مايجيشُ‭ ‬بهِ‭ ‬الذّهنُ‭ ‬والقلبُ‭ ‬معاً‭ ‬،‭ ‬ولكنّي‭ ‬عجزتُ‭ ‬على‭ ‬غيرِ‭ ‬عادتي‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬أنجزَ‭ ‬ذلك‭ !.‬

يبدو‭ ‬أنّ‭ ‬رؤيةَ‭ ‬ماآلَ‭ ‬إليهِ‭ ‬حالُ‭ ‬المدينةِ‭ ‬أصابَ‭ ‬جوهر‭ ‬رؤياي‭ ‬فعطّلَ‭ ‬فيها‭ ‬أمراًما‭!.‬

أجدُني‭ ‬مشتتةً‭ ‬تماماً،‭ ‬أفكاري‭ ‬مُقطّعةُ‭ ‬الأوصالِ‭ ‬مثل‭ ‬جسورِ‭ ‬المدينةِ‭ . ‬وأنا‭ ‬مُتشظّيةٌ‭ ‬كما‭ ‬بيوتِ‭ ‬الموصلِ‭ ‬القديمةِ‭ ‬وأسئلةٌ‭ ‬كثيرةٌ‭ ‬مُرعبةً‭ ‬تراودني‭. ‬

لاأبحثُ‭ ‬هنا‭ ‬عن‭ ‬تفسيرٍ‭ ‬أو‭ ‬أجوبةٍ‭ ‬بل‭ ‬أبحثُ‭ ‬عن‭ ‬أحلامي‭ ‬وحرّيتي‭ ‬وماتركتُ‭ ‬هنا‭ ‬من‭ ‬أفكارٍ‭ ‬وأمنياتٍ‭ ‬ونصوصٍ‭ ‬كنتُ‭ ‬قدَّرتُ‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تُكتبَ‭ ‬بعدَ‭ ‬عودتي‭ ‬ذاتَ‭ ‬يوم‭ ‬وهيّأتُ‭ ‬لهاعدّتي‭!‬

حاولتُ‭ ‬أنْ‭ ‬اربطَ‭ ‬مابينَ‭ ‬جسورِ‭ ‬تشظّيي‭ ‬الخفيّةِ‭ ‬هذا‭ ‬علّني‭ ‬أستطيعُ‭ ‬العبورَ‭ ‬والعودةُ‭ ‬لأكتبَ‭ ‬مايمكن‭ ‬كتابتهُ‭ ‬حتى‭ ‬ولو‭ ‬من‭ ‬بابِ‭ ‬إيهامي‭ ‬لنفسي‭ ‬بأنّي‭ ‬أستطيعُ‭ ‬ذلك‭ ‬َ‭ ‬ولكنّ‭ ‬واقعَ‭ ‬ماخارج‭ ‬وهمي‭ ‬هذا‭ ‬كان‭ ‬ولايزالُ‭ ‬أقسى‭ ‬بكثيرٍ‭ ‬من‭ ‬أنْ‭ ‬يُسمحَ‭ ‬بذلك‭ !.‬

هذا‭ ‬التّأرجحُ‭ ‬والتّذبذبُ‭ ‬مازلتُ‭ ‬أعيشُهما‭ ‬وكأنّي‭ ‬لاأزالُ‭ ‬خارج‭ ‬المدينةِ‭ ‬،‭ ‬المدينةُ‭ ‬التي‭ ‬فقدتْ‭ ‬ملامَحها‭ ‬بخرابٍ‭ ‬مُحنّكٍ‭ ‬أجهزَ‭ ‬على‭ ‬قسَمات‭ ‬ِوجهها‭ ‬الحضاريّةِ‭ ‬والثقافيّةِ‭ ‬والإنسانيّةِ‭ .‬

فلأُسمِّها‭ ‬إذاً‭: ‬

مدينة‭ ‬الحُطامِ‭ ‬والرّكامِ‭ ‬

أنْ‭ ‬أكتبَ‭ ‬إذاً‭ ‬عن‭ ‬ماسُمّيَ‭ ‬بالتحريرِ‭ ‬سيعني‭ ‬أنّي‭ ‬أثني‭ ‬على‭ ‬الحُطامِ‭ ‬والتّشظّي‭ ‬والرّكامِ‭ ‬،‭ ‬وأنّي‭ ‬سأتجلّى‭ ‬وأتباهى‭ ‬وأتماهى‭ ‬وأنا‭ ‬أُغدقُ‭ ‬على‭ ‬عباراتي‭ ‬من‭ ‬ينابيعِ‭ ‬المجازِ‭ ‬بسخَاءٍ‭ ‬مُرطِّبةً‭ ‬وصفي‭ ‬بماءِ‭ ‬الكتابةِ‭ ‬للمُحرِّرينَ‭ ‬والمُحرَّرينَ‭ ! .‬

لايزالُ‭ ‬الخرابُ‭ ‬باسماً‭ ‬في‭ ‬المدينةِ‭ ‬أيّتُها‭ ‬الكتابةُ‭.‬