محاولة لمدّ الجسور

بيداء حكمت
بعدَ أنْ أمسكتُ بشفرةِ الكتابةِ وأخذتُ أزعمُ أنّي أذهبُ بعيداً في متاهاتها ودهاليزِها وأعيشُ تنوّعَ أشكالها ودهشاتِ مخيالاتهاصرتُ أزعمُ ان لي مناخي ومناطقي ، فأتخذتُ لنفسي شكلَ كتابةٍ يوفّرُ لي مساحاتِ حركةٍ واسعةً للتفكيرِ والتّخيّلِ والتأمّلِ ماأمكنني ذلك ، مساحات لاتوفّرها إلاّ قصيدة النّثرِ ، قصيدةُ الحرّية التي تتمردُ على كلِّ ما من شأنهُ أنْ يُقولِبَ حريّةَ الأفكارِ وحريّةِ التعبيرِ عنها .
ولكن ماأثارَ إستغرابي ودفعني أنْ أكتبَ مااكتبهُ الآن بعدَ عودتي إلى الموصلِ التي نزحتُ منها ثلاثَ سنواتٍ تقريباً، الموصلُ التي جئتُها من أثنين وعشرينَ عاماً فتشرّبتُ بحضارتها وتمدُّنها وتنوّعها ،المدينةُ التي أضافتْ لي الكثير ، أعني المدينةَ التي وُصفتْ بال : المتحرّرِة .
إستغرابي يتمثّلُ في تحسُسي بيباسِ بعضٍ من أغصانِ طراوةِ لغتي ونداوتِها ، حاولتُ أنْ أكتبَ ولو إنطباعاً أوليّاً عن مايجيشُ بهِ الذّهنُ والقلبُ معاً ، ولكنّي عجزتُ على غيرِ عادتي عن أن أنجزَ ذلك !.
يبدو أنّ رؤيةَ ماآلَ إليهِ حالُ المدينةِ أصابَ جوهر رؤياي فعطّلَ فيها أمراًما!.
أجدُني مشتتةً تماماً، أفكاري مُقطّعةُ الأوصالِ مثل جسورِ المدينةِ . وأنا مُتشظّيةٌ كما بيوتِ الموصلِ القديمةِ وأسئلةٌ كثيرةٌ مُرعبةً تراودني.
لاأبحثُ هنا عن تفسيرٍ أو أجوبةٍ بل أبحثُ عن أحلامي وحرّيتي وماتركتُ هنا من أفكارٍ وأمنياتٍ ونصوصٍ كنتُ قدَّرتُ لها أن تُكتبَ بعدَ عودتي ذاتَ يوم وهيّأتُ لهاعدّتي!
حاولتُ أنْ اربطَ مابينَ جسورِ تشظّيي الخفيّةِ هذا علّني أستطيعُ العبورَ والعودةُ لأكتبَ مايمكن كتابتهُ حتى ولو من بابِ إيهامي لنفسي بأنّي أستطيعُ ذلك َ ولكنّ واقعَ ماخارج وهمي هذا كان ولايزالُ أقسى بكثيرٍ من أنْ يُسمحَ بذلك !.
هذا التّأرجحُ والتّذبذبُ مازلتُ أعيشُهما وكأنّي لاأزالُ خارج المدينةِ ، المدينةُ التي فقدتْ ملامَحها بخرابٍ مُحنّكٍ أجهزَ على قسَمات ِوجهها الحضاريّةِ والثقافيّةِ والإنسانيّةِ .
فلأُسمِّها إذاً:
مدينة الحُطامِ والرّكامِ
أنْ أكتبَ إذاً عن ماسُمّيَ بالتحريرِ سيعني أنّي أثني على الحُطامِ والتّشظّي والرّكامِ ، وأنّي سأتجلّى وأتباهى وأتماهى وأنا أُغدقُ على عباراتي من ينابيعِ المجازِ بسخَاءٍ مُرطِّبةً وصفي بماءِ الكتابةِ للمُحرِّرينَ والمُحرَّرينَ ! .
لايزالُ الخرابُ باسماً في المدينةِ أيّتُها الكتابةُ.