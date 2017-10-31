دمشق تحسم الحرب بمساعدة روسيا وايران في الميدان لكن المواجهة السياسية مستمرة

بيروت‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعد‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬نزاع‭ ‬مدمر،‭ ‬أمسكت‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬زمام‭ ‬المبادرة‭ ‬ميدانياً‭ ‬باستعادتها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مساحة‭ ‬البلاد،‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تواجه‭ ‬تحديين‭ ‬رئيسيين‭: ‬فك‭ ‬العزلة‭ ‬الدولية‭ ‬عنها‭ ‬ومطالبة‭ ‬الأكراد‭ ‬بتكريس‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬مستقبلاً‭.‬

ويقول‭ ‬الأستاذ‭ ‬الجامعي‭ ‬والباحث‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬كريم‭ ‬بيطار‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬استعاد‭ ‬النظام‭ ‬عسكرياً‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية،‭ ‬لكن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬انتصار‭ ‬سياسي‭ ‬ودبلوماسي‭ ‬سيكون‭ ‬مبالغاً‭ ‬فيه‭ ‬وسابقاً‭ ‬لأوانه‮»‬‭. ‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬موسكو‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عامين‭ ‬حملة‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬تمكنت‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬السورية‭ ‬تدريجياً‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬جبهات‭ ‬رئيسية‭ ‬لصالحها‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬والجهاديين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬وباتت‭ ‬تسيطر‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬52‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬أراضي‭ ‬البلاد،‭ ‬حيث‭ ‬يعيش‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلثي‭ ‬السكان‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬17‭ ‬مليوناً،‭ ‬وفق‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬الجغرافيا‭ ‬السورية‭ ‬فابريس‭ ‬بالانش‭. ‬وتزامن‭ ‬هذا‭ ‬التقدم‭ ‬مع‭ ‬تراجع‭ ‬قوة‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬وتشرذمها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬صعود‭ ‬نفوذ‭ ‬المجموعات‭ ‬الجهادية،‭ ‬ما‭ ‬عزز‭ ‬مكانة‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭. ‬

ويقول‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬التحرير‭ ‬لدراسات‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ومقره‭ ‬واشنطن‭ ‬حسن‭ ‬حسن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬ربح‭ ‬الحرب‭ ‬استراتيجياً‭ ‬فلا‭ ‬أحد‭ ‬يريد‭ ‬رحيله‮»‬‭. ‬ويوضح‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬لن‭ ‬تنتهي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العنف‭ ‬والنزاعات‭ ‬العسكرية‮»‬‭ ‬إذ‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬العصيان‭ ‬سيستمر‭ ‬لسنوات‭ ‬عدة،‭ ‬من‭ ‬جهاديين‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬جهاديين‮»‬‭.‬

وفشلت‭ ‬المساعي‭ ‬الدولية‭ ‬لتسوية‭ ‬النزاع‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2011‭. ‬وفي‭ ‬محاولة‭ ‬جديدة،‭ ‬تعتزم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عقد‭ ‬جولة‭ ‬مفاوضات‭ ‬بين‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬الحكومة‭ ‬والمعارضة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬ستركز،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مبعوث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬ستافان‭ ‬دي‭ ‬ميستورا،‭ ‬على‭ ‬صياغة‭ ‬دستور‭ ‬جديد‭ ‬واجراء‭ ‬انتخابات‭.‬

وبشكل‭ ‬مواز،‭ ‬ترعى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬وايران،‭ ‬حليفتي‭ ‬الأسد،‭ ‬وتركيا‭ ‬الداعمة‭ ‬للمعارضة‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬أستانا‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬تهدئة‭ ‬الجبهات‭ ‬ميدانياً‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬مناطق‭ ‬خفض‭ ‬توتر‭. ‬وتكاد‭ ‬هذه‭ ‬المحادثات‭ ‬تطغى‭ ‬سياسياً‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬جنيف‭ ‬التفاوضي‭ ‬برعاية‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭.‬

ولطالما‭ ‬شكل‭ ‬مصير‭ ‬الأسد‭ ‬العقبة‭ ‬الأبرز‭ ‬التي‭ ‬اصطدمت‭ ‬بها‭ ‬سبع‭ ‬جولات‭ ‬سابقة‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬في‭ ‬جنيف،‭ ‬إذ‭ ‬تتمسك‭ ‬المعارضة‭ ‬برحيله،‭ ‬فيما‭ ‬ترفض‭ ‬دمشق‭ ‬بالمطلق‭ ‬بحث‭ ‬هذا‭ ‬المطلب‭. ‬وخلال‭ ‬السنتين‭ ‬الأخيرتين،‭ ‬غضت‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬وأوروبية‭ ‬عدة‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬مطلب‭ ‬رحيل‭ ‬الأسد،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬قنوات‭ ‬تواصل‭ ‬رسمية‭ ‬معه‭. ‬

وبحسب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬ريكس‭ ‬تيلرسون،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬الشيء‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬تغيّر‭.. ‬أن‭ ‬مغادرة‭ ‬الأسد‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬عملية‮»‬‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬جنيف،‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تعد‭ ‬شرطا‭ ‬مسبقا‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬تصريحات‭ ‬من‭ ‬جنيف‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬اتهام‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬دمشق‭ ‬بالوقوف‭ ‬خلف‭ ‬هجوم‭ ‬كيميائي‭ ‬أوقع‭ ‬87‭ ‬قتيلاً‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬شيخون،‭ ‬قال‭ ‬تيلرسون‭ ‬‮«‬عهد‭ ‬عائلة‭ ‬الاسد‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬نهايته،‭ ‬والقضية‭ ‬الوحيدة‭ ‬هي‭ ‬كيفية‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬ويرى‭ ‬بيطار‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المزاج‭ ‬قد‭ ‬تغير‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬الماضية‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬عدم‭ ‬تجدد‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭. ‬ويوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المؤثرين،‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬استخبارات‭ ‬ومتخصصين‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وأحزاب‭ ‬يمينية،‭ ‬ومصالح‭ ‬اقتصادية‭.. ‬انفتحوا‭ ‬بالفعل‭ ‬على‭ ‬النظام‮»‬،‭ ‬ويمارسون‭ ‬ضغوطاً‭ ‬على‭ ‬دولهم‭ ‬من‭ ‬‮«‬أجل‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‮»‬‭ ‬مع‭ ‬دمشق‭.‬

وبعدما‭ ‬دعمت‭ ‬دول‭ ‬خليجية‭ ‬المعارضة‭ ‬السياسية‭ ‬والمسلحة‭ ‬المطالبة‭ ‬بإسقاط‭ ‬النظام،‭ ‬ابتعد‭ ‬معظمها‭ ‬تدريجياً‭ ‬عن‭ ‬النزاع‭. ‬

ويقول‭ ‬مدير‭ ‬أبحاث‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬جوشوا‭ ‬لانديس‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت،‭ ‬جميع‭ ‬جيران‭ ‬سوريا‭ ‬سيطبّعون‭ ‬العلاقات‭ (‬مع‭ ‬دمشق‭) ‬إذا‭ ‬استمر‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬الاستقرار‮»‬‭. ‬

ويضيف‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬عدم‭ ‬حصول‭ ‬ذلك‭ ‬لأنهم‭ ‬يريدون‭ ‬عودة‭ ‬اللاجئين‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم‭ ‬واستعادة‭ ‬حركة‭ ‬التجارة‮»‬‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يظهر‭ ‬من‭ ‬تصريحات‭ ‬دول‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬الأردن‭ ‬الذي‭ ‬اعلن‭ ‬مؤخراً‭ ‬عن‭ ‬‮«‬منحى‭ ‬ايجابي‮»‬‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭.‬

وشهد‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬تقارباً‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬وروسيا‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬مسار‭ ‬أستانا‭.‬

واعتمدت‭ ‬دمشق‭ ‬طوال‭ ‬سنوات‭ ‬النزاع‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬روسيا‭ ‬وايران‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير،‭ ‬اقتصادياً‭ ‬وعسكرياً‭ ‬ودبلوماسياً‭. ‬

ويقول‭ ‬لانديس،‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬روسيا‭ ‬وايران،‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬ربحتا‭ ‬الحرب،‭ ‬لكنهما‭ ‬تحتاجان‭ ‬اليوم‭ ‬الى‭ ‬ربح‭ ‬السلام‮»‬‭.‬

ويتحدث‭ ‬بيطار‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تبعية‮»‬‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬للحليفين‭ ‬اللذين‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يسمحا‭ ‬له‭ ‬باتخاذ‭ ‬أي‭ ‬قرارات‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬العودة‭ ‬إليهما‮»‬،‭ ‬ويسري‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬على‭ ‬حصتهما‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬الاعمار‭.‬

‭- ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬الكردي‭ -‬

الى‭ ‬جانب‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والأمنية‭ ‬والسياسية،‭ ‬يواجه‭ ‬النظام‭ ‬معضلة‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬الكردي‭.‬

وعانى‭ ‬الأكراد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقود‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬سياسة‭ ‬تهميش‭ ‬اتبعتها‭ ‬الحكومات‭ ‬المتعاقبة،‭ ‬لكن‭ ‬نفوذهم‭ ‬تصاعد‭ ‬تدريجياً‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬وصولاً‭ ‬الى‭ ‬اعلانهم‭ ‬النظام‭ ‬الفدرالي‭ ‬الذي‭ ‬يرون‭ ‬فيه‭ ‬الحل‭ ‬الأمثل‭ ‬لمستقبل‭ ‬سوريا،‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يسيطرون‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭.‬

وباتوا‭ ‬يسيطرون‭ ‬راهناً‭ ‬على‭ ‬ربع‭ ‬مساحة‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬طردهم‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬بدعم‭ ‬أميركي‭.‬

وفي‭ ‬ضوء‭ ‬تصاعد‭ ‬النفوذ‭ ‬الكردي،‭ ‬يعتبر‭ ‬بيطار‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬نظام‭ ‬الدولة‭ ‬المركزية‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب،‭ ‬فيما‭ ‬سيكون‭ ‬تطبيق‭ ‬أي‭ ‬نظام‭ ‬آخر‭ ‬كاللامركزية‭ ‬‮«‬مستحيلاً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الراهنة‮»‬‭.‬

ويتطلب‭ ‬ذلك،‭ ‬بحسب‭ ‬رأيه،‭ ‬‮«‬مفاوضات‭ ‬مكثفة‭ ‬حول‭ ‬أمور‭ ‬تقنية‭ ‬ومسائل‭ ‬اقتصادية‭ ‬بينها‭ ‬تقاسم‭ ‬الموارد‭ ‬النفطية،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬لهذه‭ ‬النقاشات‭ ‬أن‭ ‬تنجح‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬الثقة‭ ‬المتبادلة‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬ان‭ ‬دمشق‭ ‬ترفض‭ ‬بشكل‭ ‬مطلق‭ ‬أي‭ ‬صيغة‭ ‬مستقبلية‭ ‬تهدد‭ ‬وحدة‭ ‬أراضي‭ ‬البلاد،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬أبدت‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬وزير‭ ‬خارجيتها‭ ‬وليد‭ ‬المعلم‭ ‬استعدادها‭ ‬للتفاوض‭ ‬مع‭ ‬الأكراد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إقامة‭ ‬إدارة‭ ‬ذاتية،‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬ضمن‭ ‬حدود‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية‮»‬‭.‬

ويرى‭ ‬لانديس‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬الكردية‭ ‬هي‭ ‬الوحيدة‭ ‬‮«‬القادرة‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‮»‬‭ ‬بمعزل‭ ‬عن‭ ‬دمشق،‭ ‬لكنه‭ ‬يرجح‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬يحافظ‭ ‬الأسد‭ ‬‮«‬على‭ ‬حكومة‭ ‬مماثلة‭ (‬لتلك‭ ‬الموجودة‭ ‬اليوم‭) ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬أمني‭ ‬منظم‮»‬‭.‬

ويقول‭ ‬‮«‬من‭ ‬شأن‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬مهم‭ ‬أن‭ ‬يقوض‭ ‬حكم‭ ‬الأسد‮»‬‭.‬