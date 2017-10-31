عن الكرد في وقت الشدة

لاشك ان المجتمع الكردي في العراق وفي اقليم كردستان العراق تحديدا يمر بازمة شديدة بل وازمات. يشير خصوم الكرد الى ان الاقليم باصراره على قرار اجراء الاستفتاء لم يخسر فقط حلم الدولة بل خسر معه ايضا مكاسب عمرها اربعة عشر عاما تحققت له من خلال النظام الفدرالي. يصب هولاء نيران شماتتهم على رئيس الاقليم مسعود بارزاني وحزبه لكن الحقيقة هو ان نسبة كبيرة من الكرد كانت مع الاستفتاء واجراءه ونسبة اكبر تؤمن بانه لابد للكرد يوما من ان يمتلكوا دولة مستقلة رغم انهم يرون باعينهم صعوبة ذلك وعدد وقوة من يعارضونه من دول اقليمية وقوى كبرى. سبق في تاريخ العراق كما هو معروف ان تعرض الكرد لحملات عسكرية اقوى من هذه لكنها لم تنه قضيتهم ولا حلمهم.
لكن قبل وقت الشدة هذا عاش اقليم كردستان فعلا في اوقات رخاء بعد عام الاجتياح الاميركي للعراق وتحول التحالف الشيعي- الكردي الذي كان في المعارضة قبل الحرب الى القوة المسيطرة على الحكم ومغانمه. اخذ الكرد من الحقوق ما اعتبره العرب اكثر مما يستحقون, وهذا يفسر شيئا من الشماته التي لم يتردد الكثيرون في ابدائها مع تقدم القوات العراقية للسيطرة على المناطق المتنازع عليها. في المقابل اشتكى الكرد من ان العرب استمروا بسياسات الهيمنة والشوفينية كلما تجمعت لديهم اسباب القوة. رغم ان الصفقة التي بنيت عليها العملية السياسية بين الاحزاب الكردية والشيعية كانت تمثل على ما يفترض حلا سياسيا الا ان السنوات والتجارب اثبتت انها لم تكن كذلك.
وبينما انحدر العراق بعد الحرب الى ماس ادت الى مقتل مئات الالاف ودمار من الصعب حصره ومعدلات فساد جعلته واحدا من اكثر الدول فسادا في العالم, كان الوضع مختلفا نسبيا في كردستان. فرغم وجود فساد ومشاكل فقد قامت حركة تنمية وبناء كانت واضحة للجميع. ساهمت سياسة العفو والتسامح مع من اختلفوا مع الحاكمين في الماضي في استتباب الوضع الامني والمجتمعي والسياسي. برز اقليم كردستان وخصوصا بحاضرته اربيل بمبانيها الشاهقة وطرقها المعبدة النظيفة طرق الاقليم الخارجية الجديدة التي حفر بعضها بين صخور الجبال نقيضا للهدر والفساد وانعدام مظاهر العمران في باقي انحاء العراق. وعندما حلت كارثة انسانية سببها نزوح مئات الالاف مع سقوط المدن العراقية بيد تنظيم داعش فتح اقليم كردستان ابوابه للنازحين العرب فيما عانوا الذل على جسر بزيبز في محاولة الدخول الى بغداد.
في المقابل لم يستطع الكرد ان يقدموا نموذجا مقنعا تماما للمكونات الاخرى في المناطق المتنازع عليها وان كسبوا بعضهم لكن احداث الاستفتاء وما تلاها بينت ان ما فعلوه لم يكن كافيا وان هناك من كان راضيا عنهم وراغبا في العيش تحت حكمهم وكان في المقابل من وجه لهم اتهامات شديدة بارتكاب انتهاكات وتجاوزات على مدى السنوات. ورغم انني اعلم من اطلاعي المباشر ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اصلب واكثر تشددا في المفاوضات عما يبدو عليه المناسبات العامة الا انه ايضا كان متسامحا مع الكرد قياسا بسلفه نوري المالكي وهذا امر اقر به قادتهم في العلن لكنهم لم يترجموه الى اتفاق تصالحي وحصل ما حصل وقد بات العبادي في موقع القوة الذي لن يقدم منه التنازلات.
الكرد اليوم في وقت شدة, سواء منهم من تعاون مع الحكومة الاتحادية ومع المباردة الايرانية في تسهيل دخول القوات العراقية الى كركوك والمناطق المتنازع عليها او من لم يتعاون واكتفى بالتراجع وصب اتهامات الخيانة. والشدة هذه تاتي استمرارا للازمة الاقتصادية في الاقليم. اذ يستمر تعثر تسليم الرواتب لموظفي القطاع العام الذي بينت الازمة الاقتصادية ان الاقتصاد المحلي يعتمد عليهم وعلى مرتباتهم بشدة في ظل ضعف القطاع الخاص. وقد عادت المقولة التي طالما ترددت في مثل هذه الاوقات ان الجبال هي الصديق الوحيد للكرد. ربما يكون هذا صحيحا لكن العدو الاخطر للكرد لم يكن سوى الكرد انفسهم وخلافاتهم الداخلية العميقة وطبيعة ارتباطاتهم بالدول المجاورة وخصوصا ايران وتركيا بالاضافة لاميركا بالطبع.