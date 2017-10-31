ردود أفعال متباينة حيال المطالبة بحظر الديمقراطي الكردستاني

العبادي يتعهد بدفع رواتب البيشمركة ووضع حد لسياسة الحكم شبه الذاتي

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أعرب رئيس الوزراء حيدر العبادي عن مساعيه لوضع حد لسياسة الحكم شبه الذاتي في اقليم كردستان ، كما أكد أنه يريد أن تصبح البيشمركة جزءاً من القوات الحكومة العراقية أو قوة محلية ودفع رواتب منتسبيها. ونقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن العبادي قوله في مقابلة حصرية أمس (آمل في إرساء السلام في العراق بعد هزيمة تنظيم داعش والكرد الانفصاليين)، مضيفاً إن (العراق سيضع حداً لعقود من سياسة الحكم شبه الذاتي في كردستان). وأضاف العبادي خلال المقابلة التي أجراها معه مراسل الصحيفة باتريك كوبيرن (نحاول تطهير البادية من عناصر تنظيم داعش وصولاً إلى الحدود مع سوريا)، مشيراً إلى أن (القوات العراقية تحارب التنظيم منذ ثلاث سنوات أي منذ أن بدأت عناصره بتهديد بغداد).وقال كوبيرن، إن (العراقيين يشيدون بالعبادي في الوقت الراهن بعدما كان منتقدوه يصفونه بأنه متردد وضعيف وذلك لأنه قاد العراق لانتصارين في الأشهر الأربعة الماضية، الأول تجسد في استعادة الموصل في تموز، والانتصار الثاني في إعادة السيطرة على كركوك خلال ساعات قليلة منتصف تشرين الأول من دون أي مقاومة من قوات البيشمركة الكردية).وتابع أن (العبادي وهو ابن جراح أعصاب، عاش في المنفى في بريطانيا 20 عاماً ونال شهادة الدكتوراه في الهندسة الإلكترونية من جامعة مانشستر البريطانية وعمره 65 عاماً). وعبر العبادي خلال المقابلة عن سروره لعدم سقوط الكثير من القتلى عندما هاجمت القوات العراقية أراضي متنازع عليها مع الكرد تمتد من سوريا في الغرب إلى إيران، وقال إنني (أعطيت أوامري للقوات الخاصة بتجنب إراقة الدماء لأن القتال بين القوات العراقية والبيشمركة سيجعل المصالحة بين الكرد والحكومة صعباً). واضاف إن (جميع الحدود العراقية داخل العراق وخارجه يجب أن تبقى من دون استثناء تحت سيطرة الحكومة العراقية)، موضحاً أن (ذلك يتضمن خط أنابيب النفط الكردي الذي يصل إلى تركيا في محطة قياس في فيشخابور على البحر المتوسط)، مؤكدًا أنه (يريد أن تصبح البيشمركة جزءاً من القوات الحكومة الاتحادية أو قوة محلية).وأعرب العبادي عن اعتقاده بوجود (فساد في صفوف البيشمركة، وهو ما يفسر فشلها في الدفاع عن حدود كردستان العراق ضد تنظيم داعش في عام 2014 واضطرارها لطلب المساعدة من أمريكا وإيران). كما اعرب العبادي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي امس عن ثقته بتمكن الحكومة الاتحادية من دفع رواتب البيشمركة وموظفي الاقليم قريبا واتهم وسائل اعلام في الاقليم (بالتحريض على قتل القوات الاتحادية وهذا يعد جريمة حرب غير مقبولة)، مشيرا الى ان (هناك من يحاول اعادة خطاب الكراهية الذي ادى الى دخول داعش) . في غضون ذلك، وصف القيادي في المجلس السياسي للعمل العراقي جواد العطار جولات العبادي الإقليمية بأنها إنجاز للدبلوماسية العراقية. ونقل بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمجلس السياسي للعمل العراقي تلقته (الزمان) امس عن العطار قوله خلال مقابلة متلفزة بشأن جولة العبادي الاقليمية الأخيرة انه (بعد انتصار العراق على الارهاب وإفشال مشروع انفصال اقليم شمال العراق وسقوط مشاريع تفتيت دول المنطقة ، كان لا بد من جولة إقليمية للقيادة العراقية لإيصال رسائل جديدة للجيران والأشقاء عن الأوضاع في العراق بعد الانتصار على الارهاب وكسر شوكته اولا، ولتنسيق المواقف بشأن التحديات المطروحة بالعراق والتحديات التي تواجه المنطقة ثانيا ، وثالثاً ان عراق ما بعد داعش أقوى مما كان قبله وهو الاهم).وأضاف ان العبادي (زاد على ما تقدم بتسويقه ستراتيجية جديدة تدعو دول المنطقة الى طي صفحة الحرب والصراع والاتجاه الى التفاهم والبناء وبما يعود بالنفع على شعوب المنطقة كافة ، وبشكل يعيد العراق قويا داخليا وفاعلا إقليميا).وخلص العطار الى القول ان ( اي حراك للعراق في المنطقة والعالم هو نجاح للدبلوماسية العراقية التي آن لها ان تأخذ حيزها المناسب والمؤثر في الصعد الإقليمية والدولية كافة). وفي الشأن الكردي ، دعا عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عن كتلة بدر علي المرشدي مفوضية الانتخابات لاتخاذ اجراءات قانونية رادعة للحزب الديمقراطي الكردستاني وحظره وفق قانون تأسيس الاحزاب.وقال المرشدي في تصريح إن خطوات الحزب (خارجة عن القانون ابتداءً من قضية تهريب النفط والاستفتاء ورفع علم اسرائيل والاعتداء على قواتنا الامنية والعسكرية ودعم الارهاب وصولا الى اقتحام جماهيره لبرلمان الاقليم وحرق مقار أحزاب كردية معارضة لسياساتهم)، مضيفًا أن (على مفوضية الانتخابات اتخاذ الاجراءات المناسبة الرادعة والعقابية على الحزب وان تحظره بعد مخالفته لشروط تأسيس الاحزاب وفق ماجاء بقانون الاحزاب). بدوره، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي ان على الحكومة الاتحادية اذا كانت جادة في حل الازمة مع الاقليم اتخاذ اجراءات تجعل المواطن الكردي يشعر بعراقيته.واوضح في تصريح ان (لغة التصعيد والتشنج التي يتعامل بها بعض اشباه السياسيين ممن لايفقهون لغة الحديث هي محاولات مكشوفة لخدمة اجندات احزاب معينة تريد للفوضى ان تستمر لخدمة مصالحها كونها اعتاشت على الازمات)، مضيفا ان (الديمقراطي الكردستاني من الاحزاب العريقة التي تأسست في عام 1946 وبالتالي لا تقومنا او تقوم نضالنا احزاب التي جاءت بعد عام . (2003.واضاف شنكالي ان (ماحصل من حادثة اقتحام لمبنى البرلمان بالاقليم او الاعتداء على مقار احزاب كردستانية هي تصرفات مرفوضة وكان الحزب الديمقراطي اول من ادانها واستنكرها وطالب القوات الامنية بفرض هيبة القانون ومنع اي تصرفات فردية من بعض المتظاهرين للتاثير على العملية الديمقراطية كي لا نفسح المجال لابواق الازمات للنعيق كما نسمع اليوم من مطالبات لحظر الحزب الديمقراطي). من جهة اخرى، اكد وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون إن القوات الأمريكية ستبقى في العراق حتى هزيمة داعش بشكل نهائية.

وأوضح تيلرسون في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ اول أمس بشأن التفويض الممنوح للرئيس الأمريكي باستخدام القوة العسكرية، حضرها أيضا وزير الدفاع جيمس ماتيس أن (بقاء القوات الأمريكية في العراق يتم عبر تفويضي 2001 و2002 اللذين يسمحان للقوات الأمريكية بمحاربة التنظيمات المعادية).وأضاف أن (القتال ضد داعش لم ينته بعد رغم تحرير أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية)، مشيرا إلى أن (العبادي لم يقدم أي إشارة بأنه يريد مغادرة قواتنا).

وأكد أن (القوات الأمريكية تعمل على إعداد الشرطة المحلية في العراق للسهر على الأمن في المدن والقرى المحررة من داعش).