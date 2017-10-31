نائب يكشف لـ (الزمان) عن تفاصيل مشروع منفذ حدودي خارج كردستان

بغداد – محمد الصالحي

تستعد حكومتا انقرة وبغداد للشروع في تشييد معبر حدودي وطرق جديدة بين تركيا والعراق عبر محافظة نينوى بشكل مباشر، فيما تسلمت القوات الامنية السيطرة على معبر إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا من قوات البيشمركة. وقال النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي لـ (الزمان ) امس ان (تركيا والعراق سيشرعان خلال المدة المقبلة بإنشاء معبر حدودي وتعبيد طرق جديدة له عبر فيشخابور وتلعفر وصولا إلى الموصل دون المرور بإقليم كردستان وفق اتفاق سابق بين الحكومتين). واضاف أن (ذلك الاجراء جاء ردا على الاستفتاء ومحاولات كردستان الانفصال عن العراق فضلا عن سعي الحكومة للاعتماد على الموصل في نقل البضائع والتبادل التجاري مع تركيا بدلا من اربيل للمساهمة في اعادة اعمارها وتحسين الاوضاع الامنية والاقتصادية في المدينة المنكوبة) .

واوضح اللويزي أن (المشروع يهدف الى قطع امدادات اكراد سوريا وتركيا والعراق عبر انشاء خط مواصلات تركي عراقي يؤمن البضائع ويحمي مصالح الدولتين)، مشيرا إلى أن (الحكومة قادرة على تنفيذ جميع خططها في تلك المنطقة دون العودة الى اربيل).

وفي انقرة اكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم اتفاق بلاده مع الحكومة العراقية على فتح معبر حدودي جديد عند قضاء تلعفر، فيما اكد تسليم معبر إبراهيم الخليل الحدودي إلى المسؤولين العراقيين. الى ذلك قالت خلية الاعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الفريق الفني العسكري برئاسة رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي اجرى زيارة ميدانية الى معبر فيشخابور ومعبر ابراهيم الخليل).

واضاف (جاء ذلك من اجل الاطلاع ميدانيا وتحديد المتطلبات العسكرية والأمنية لإكمال تنفيذ قرارات الحكومة الاتحادية في مسك الحدود الدولية وإدارة المنافذ اتحاديا والانتشار الكامل للقوات الاتحادية في جميع المناطق التي امتد اليها الاقليم بعد العام 2003). وتسلمت القوات الامنية، السيطرة على معبر إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا وذكرت مصادر في الكمارك، إن (السلطات العراقية سيطرت على معبر إبراهيم الخليل، بمنطقة الخابور الحدودية مع تركيا). ويُعد معبر الخابور الذي يحمل اسم إبراهيم الخليل في العراق نقطة عبور رئيسية مشتركة بين تركيا العراق وسوريا. الى ذلك نفت مديرية كمارك كردستان، الثلاثاء، نأنتشار قوات تركية وعراقية في معبر إبراهيم الخليل الحدودي، في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك. وتابع مدير الكمارك سامال عبد الرحمن، انه (حتى الان لم تقدم اية قوة عراقية الى معبر إبراهيم الخليل واذا كان هناك مثل هكذا امر فانه سيتم اعلامنا مسبقا بدخول قوات للحدود)، منوها الى ، ان (حركة التنقل تسير بشكل طبيعي مثل كل يوم داخل المعبر).