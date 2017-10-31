السجن ثماني سنوات لمنتحل صفة موظف في النزاهة

بغداد – قصي منذر

قضت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، بالسجن ثماني سنوات لشخص انتحل صفة موظف في مكتب رئيس هيئة النزاهة وقيامه بأخذ مبالغ مالية من المواطنين، فيما اعلن مكتب تحقيق ديالى لهيئة النزاهة عن ضبط عدد من معاملات القروض الزراعية قد تم صرفها خلافا للضوابط والتعليمات المصرفية في فرعين من فروع المصرف الزراعي بالمحافظة. وقالت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئاسة الهيئة أوعزت بمتابعة القضية وإلقاء القبض على المنتحل على وفق القانون حال وصول المعلومة)، موضحة (أنها وبعد تحقق ذلك قامت باستكمال التحقيقات وإحالة القضية إلى القضاء المُختص).وأضافت (كان المدان أقدم على أخذ مبلغٍ مالي من أحد المواطنين لقاء وعده بإحالة عقد تجهيز وإعادة تأهيل بناية مقر الهيئة عليه، بعد أن انتحل زوراً صفة موظف في مكتب رئيس الهيئة لتحقيق غايات مادية نفعية). مبينة أن (المحكمة دونت أقوال المتهم الذي اعترف أمام قاضي التحقيق بجريمته، بعد أن وفرت له الضمانات القانونية كافة المُتمثِّـلة بحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب ، كما دونت أقوال الشاهد في هذه القضية). وتابعت (تولد لدى المحكمة الاطمئنان التام بأن الأدلة المتحصلة في القضية كافيةٌ لإدانة المتهم ، فقررت الحكم عليه بمقتضى المادة الحكمية وصدر القرار بالاتفاق ىحضورياً قابلاً للتمييز). وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان تلقت لقته (الزمان) امس ان (فريق عمل تابع لمكتب تحقيق الهيئة في محافظة ديالى تمكن من ضبط أربع معاملات قروض زراعية في فرعي هبهب وبعقوبة التابعين للمصرف الزراعي بالمحافظة). مبينة أن (تلك المعاملات قد تم صرفها بأسماء مقترضين دون علمهم، الأمر الذي ألحق ضررا بالمال العام).واشارت الى (تنظيم فريق العمل لمحضر ضبط أصولي تضمن جميع المبرزات الجرمية المضبوطة، حيث تم عرض المحضر على قاضي التحقيق المختص، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة). وفي بغداد قال مصدر امس ان (القوات الأمنية تمكنت من اعتقال ثلاثة أشخاص يشكلون عصابة متخصصة بسرقة السيارات والدراجات النارية وذلك خلال عملية أمنية نفذتها في منطقة حي الصحة بالدورة). وأضاف أنه (تم نقل المتهمين إلى مركز أمني من أجل استكمال التحقيق معهم تمهيدا لعرضهم على القضاء).