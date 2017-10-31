نواب‮ ‬يرفضون جعل الأجواء العراقية رهينة لبعض الدول‮ ‬

البرلمان‮ ‬يلزم الحكومة بحصر السلاح في‮ ‬المناطق المختلف عليها بيد القوات الإتحادية‮ ‬

بغداد‮ – ‬تمارا عبد الرزاق‮ ‬

يستأنف مجلس النواب اليوم الاربعاء جلسته التي‮ ‬صوت فيها على قرارين‮ ‬يلزمان الجهات المعنية بتجريم كل من‮ ‬يروج لمبادئ الصهيونية في‮ ‬العراق وكذلك منع اي‮ ‬وجود للقوات‮ ‬غير الاتحادية في‮ ‬المناطق المختلف عليها‮. ‬وقال النائب رعد الدهلكي‮ ‬لـ‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬البرلمان‮ ‬يستأنف جلسته اليوم للمناقشة قانون انتخابات مجالس النواب والمحافظات وبعد ذلك قانون الموازنة المالية للعام المقبل‮)‬، واضاف ان‮ (‬مجلس النواب وافق‮ ‬يوم امس الثلاثاء برئاسة سليم الجبوري‮ ‬على تمديد الفصل التشريعي‮ ‬لمدة ثلاثين‮ ‬يوما من اجل متابعة كل ما‮ ‬يتناوله جدول الاعمال واقرار القوانين المهمة‮)‬, مشيرا الى‮ (‬التصويت على قرار‮ ‬يتضمن عدم السماح بفتح اي‮ ‬مقر امني‮ ‬او انتشار قوات‮ ‬غير اتحادية في‮ ‬محافظة كركوك والمناطق المختلف عليها واقتصار حفظ الامن على السلطة الاتحادية والتصويت على قرار اخر‮ ‬يلزم الجهات المعنية بتفعيل تشريعات نافذة بتجريم من‮ ‬يروج لمبادئ الصهيونية في‮ ‬العراق ومنها رفع علم الكيان الصهيوني‮ ‬في‮ ‬التجمعات الجماهيرية‮). ‬مبينا ان‮ (‬الجلسة ناقشت التعديل الثالث لقانون المحافظات‮ ‬غير المنتظمة في‮ ‬أقليم رقم‮ ‬21 ‮ ‬لسنة‮ ‬2008 خلال الجلسات المقبلة بهدف انضاج القانون كما تم التصويت على تعديل قانون الاحوال الشخصية رقــــم‮ ‬ 188 لسنة‮ ‬1959‮) ‬،‮ ‬لافتا الى ان‮ (‬البرلمان وافق على المضي‮ ‬بتعديل القانون النافذ لانتخابات مجلس النواب رقم‮ ‬ 45 لسنة‮ ‬ (2013 ‮. ‬واوضح الدهلكي‮ ‬تم‮ (‬انجاز القراءة الاولى لقانون سامراء عاصمة الثقافة الاسلامية فضلا عن مناقشة قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال من اجل مساهمة شرائح المجتمع في‮ ‬توفير الموارد المالية المطلوبة لهذا الغرض وكذلك التطرق الى التعديل الرابع لقانون نقابة الفنانين رقم‮ ‬129 ‮ ‬لسنة‮ ‬(1969 ودعت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية الى الاهتمام بملف عودة النازحين في‮ ‬محافظة نينوى‮. ‬

واكدت اللجنة خلال الجلسة ان‮ (‬نحو اربعة ملايين نازح‮ ‬يعانون فقدان الخدمات الاساسية بالاضافة الى وجود انسيابية متغيرة من منطقة الى اخرى حيث لم‮ ‬يعد البعض لاسباب خدمية او امنية اوسياسية‮)‬،‮ ‬منوهة الى ان‮ (‬اللجنة تابعت ملف النازحين ووجدت فيه تحديات كبيرة تتعلق بتاخر اعادة اعمار المناطق المدمرة مما اثر على عودة النازحين‮)‬, لافتا الى ان‮ (‬منطقة جرف الصخر لم‮ ‬يعد اليها اي‮ ‬نازح من سكانها فضلا عن وجود تباين في‮ ‬عودة النازحين لبعض المناطق في‮ ‬محافظات صلاح الدين وديالى وحزام بغداد‮)‬،‮ ‬داعية الى‮ (‬ضرورة الاهتمام بملف عودة النازحين الى نينوى في‮ ‬ظل وجود ضعف في‮ ‬ادارة مخيمات النازحين التي‮ ‬تحتاج الى تطبيق القانون بكل شفافية وعدالة‮)‬, واوصت اللجنة بـ(استنفار الوزارات للاشراف على عودة النازحين وعقد مؤتمر مركزي‮ ‬لمعرفة اسباب عدم عودتهم الى بعض مناطقهم وتشكيل لجنة لمتابعة الاموال المصروفة لاعمار المحافظات المحررة فضلا عن متابعة ملف المختطفين في‮ ‬مناطق الرزازة والصقلاوية وشمال بابل وصلاح الدين ونينوى وكذلك صرف منحة العودة لمساعدة النازحين للرجوع الى مناطقهم واعادة الطلبة المرقنة قيودهم الى الدراسة في‮ ‬الجامعات والمدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية مع اهمية عودة المفصولين من العناصر الامنية في‮ ‬المناطق المحررة‮). ‬الى ذلك رفض عدد من النواب جعل الاجواء العراقية رهينة لبعض الدول،‮ ‬داعين رئيس الوزراء حيدر العبادي‮ ‬الى رفض عقد الشراكة المزمع توقيعه مع شركة سيركو البريطانية للسيطرة على الاجواء‮. ‬وقال النائب علي‮ ‬شكري‮ ‬في‮ ‬مؤتمر مشترك مع عدد من النواب ان‮ (‬هناك من‮ ‬يسعى الى اغراق العراق باحتلال جديد‮ ‬غير منظور على نحو تكون فيه الاجواء العراقية رهينة لبعض الدول دون ان تكون للسلطات العراقية سيطرة على مايجري‮ ‬في‮ ‬اجوائها‮)‬،لافتا الى انه‮ (‬منذ انسحاب القوات الاجنبية من العراق والاجواء خاضعة لسيطرة الشركة‮).‬

‮ ‬من جهة اخرى طالبت النائبة ريزان شيخ دلير الحكومة بتنفيذ خطتها الوطنية الخاصة بجعل مساهمة المرأة فاعلة ومنحها جميع الحقوق الإنسانية‮. ‬وقالت شيخ دلير في‮ ‬تصريح امس‮ (‬ادعو الامم المتحدة الى مزيد من التنسيق المشترك لتنفيذ برامج وخطط إنسانية تعالج مشكلات المرأة العراقية‮)‬،‮ ‬مشددة على‮ (‬ضرورة تنفيذ الحكومة خطتها الوطنية الخاصة بجعل مساهمة المرأة فاعلة ومنحها جميع الحقوق‮). ‬