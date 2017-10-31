نواب يرفضون جعل الأجواء العراقية رهينة لبعض الدول
البرلمان يلزم الحكومة بحصر السلاح في المناطق المختلف عليها بيد القوات الإتحادية
بغداد – تمارا عبد الرزاق
يستأنف مجلس النواب اليوم الاربعاء جلسته التي صوت فيها على قرارين يلزمان الجهات المعنية بتجريم كل من يروج لمبادئ الصهيونية في العراق وكذلك منع اي وجود للقوات غير الاتحادية في المناطق المختلف عليها. وقال النائب رعد الدهلكي لـ (الزمان) امس ان (البرلمان يستأنف جلسته اليوم للمناقشة قانون انتخابات مجالس النواب والمحافظات وبعد ذلك قانون الموازنة المالية للعام المقبل)، واضاف ان (مجلس النواب وافق يوم امس الثلاثاء برئاسة سليم الجبوري على تمديد الفصل التشريعي لمدة ثلاثين يوما من اجل متابعة كل ما يتناوله جدول الاعمال واقرار القوانين المهمة), مشيرا الى (التصويت على قرار يتضمن عدم السماح بفتح اي مقر امني او انتشار قوات غير اتحادية في محافظة كركوك والمناطق المختلف عليها واقتصار حفظ الامن على السلطة الاتحادية والتصويت على قرار اخر يلزم الجهات المعنية بتفعيل تشريعات نافذة بتجريم من يروج لمبادئ الصهيونية في العراق ومنها رفع علم الكيان الصهيوني في التجمعات الجماهيرية). مبينا ان (الجلسة ناقشت التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 خلال الجلسات المقبلة بهدف انضاج القانون كما تم التصويت على تعديل قانون الاحوال الشخصية رقــــم 188 لسنة 1959) ، لافتا الى ان (البرلمان وافق على المضي بتعديل القانون النافذ لانتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة (2013 . واوضح الدهلكي تم (انجاز القراءة الاولى لقانون سامراء عاصمة الثقافة الاسلامية فضلا عن مناقشة قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال من اجل مساهمة شرائح المجتمع في توفير الموارد المالية المطلوبة لهذا الغرض وكذلك التطرق الى التعديل الرابع لقانون نقابة الفنانين رقم 129 لسنة (1969 ودعت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية الى الاهتمام بملف عودة النازحين في محافظة نينوى.
واكدت اللجنة خلال الجلسة ان (نحو اربعة ملايين نازح يعانون فقدان الخدمات الاساسية بالاضافة الى وجود انسيابية متغيرة من منطقة الى اخرى حيث لم يعد البعض لاسباب خدمية او امنية اوسياسية)، منوهة الى ان (اللجنة تابعت ملف النازحين ووجدت فيه تحديات كبيرة تتعلق بتاخر اعادة اعمار المناطق المدمرة مما اثر على عودة النازحين), لافتا الى ان (منطقة جرف الصخر لم يعد اليها اي نازح من سكانها فضلا عن وجود تباين في عودة النازحين لبعض المناطق في محافظات صلاح الدين وديالى وحزام بغداد)، داعية الى (ضرورة الاهتمام بملف عودة النازحين الى نينوى في ظل وجود ضعف في ادارة مخيمات النازحين التي تحتاج الى تطبيق القانون بكل شفافية وعدالة), واوصت اللجنة بـ(استنفار الوزارات للاشراف على عودة النازحين وعقد مؤتمر مركزي لمعرفة اسباب عدم عودتهم الى بعض مناطقهم وتشكيل لجنة لمتابعة الاموال المصروفة لاعمار المحافظات المحررة فضلا عن متابعة ملف المختطفين في مناطق الرزازة والصقلاوية وشمال بابل وصلاح الدين ونينوى وكذلك صرف منحة العودة لمساعدة النازحين للرجوع الى مناطقهم واعادة الطلبة المرقنة قيودهم الى الدراسة في الجامعات والمدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية مع اهمية عودة المفصولين من العناصر الامنية في المناطق المحررة). الى ذلك رفض عدد من النواب جعل الاجواء العراقية رهينة لبعض الدول، داعين رئيس الوزراء حيدر العبادي الى رفض عقد الشراكة المزمع توقيعه مع شركة سيركو البريطانية للسيطرة على الاجواء. وقال النائب علي شكري في مؤتمر مشترك مع عدد من النواب ان (هناك من يسعى الى اغراق العراق باحتلال جديد غير منظور على نحو تكون فيه الاجواء العراقية رهينة لبعض الدول دون ان تكون للسلطات العراقية سيطرة على مايجري في اجوائها)،لافتا الى انه (منذ انسحاب القوات الاجنبية من العراق والاجواء خاضعة لسيطرة الشركة).
من جهة اخرى طالبت النائبة ريزان شيخ دلير الحكومة بتنفيذ خطتها الوطنية الخاصة بجعل مساهمة المرأة فاعلة ومنحها جميع الحقوق الإنسانية. وقالت شيخ دلير في تصريح امس (ادعو الامم المتحدة الى مزيد من التنسيق المشترك لتنفيذ برامج وخطط إنسانية تعالج مشكلات المرأة العراقية)، مشددة على (ضرورة تنفيذ الحكومة خطتها الوطنية الخاصة بجعل مساهمة المرأة فاعلة ومنحها جميع الحقوق).