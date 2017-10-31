رئيس كتالونيا يدعو لإبطاء عملية الإستقلال والدستورية تعلّق إجراءات الإقليم

مدريد – الزمان

دعا رئيس اقليم كاتالونيا كارليس بوغديمون امس إلى ابطاء عملية استقلال كاتالونيا لتجنب الاضطرابات، فيما وضعت الحكومة الاسبانية الاقليم تحت وصايتها في وقت علّقت المحكمة الدستورية الاسبانية اعلان استقلال كاتالونيا استجابة لطلب حكومة مدريد.وقال بوغديمون الذي يواجه اتهامات بالتمرد وإثارة الفتنة خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل إنه لن يطلب اللجوء السياسي في بلجيكا.وأضاف (هذه مسألة لا تخص بلجيكا).وأضح بوجديمون إنه سوف يحترم نتائج الانتخابات الإقليمية الجديدة المقررة في 21 كانون أول المقبل.وكانت الحكومة الإسبانية قد دعت لإجراء الانتخابات بعدما سيطرت على صلاحيات الحكومة الإقليمية، في أعقاب إجراء الاستفتاء. من جانبها، علقت المحكمة الدستورية الاسبانية اعلان استقلال كاتالونيا استجابة لطلب قدمته حكومة مدريد. وقال مصدر قضائي إن هيئة المحكمة بكامل اعضائها علقت اعلان الاستقلال الذي تبناه الجمعة البرلمان الكاتالوني. علّقت المحكمة الدستورية الإسبانية امس مؤقتا قرار برلمان كتالونيا بإعلان الاستقلال عن إسبانيا. وبعد ساعة من قرار البرلمان الكاتالوني، وافق البرلمان الإسباني على تطبيق المادة 155 من الدستور، التي تنص على فرض الحكم المباشر للحكومة المركزية على كتالونيا، وتعليق الحكم الذاتي للإقليم.كما قرر رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إقالة بوغديمون وحل البرلمان الكاتالوني، وتحديد موعد للانتخابات وكذلك تكليف نائبته سورايا ساينث دي سانتاماريا بتولي مهام رئيس الإقليم. وكانت الحكومة العراقية قد ابدت دعمها لشعب وحكومة أسبانيا بوجه تحدي انفصال اقليم كاتلونيا. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد محجوب في بيان معلقاً على قرار استنقلال كاتالونيا ان (هذا القرار من شأنه ان يعرّض الامن والتعايش السلمي في مملكة اسبانيا الى الخطر وزعزعة الديمقراطية).وأضاف ان (وزارة الخارجية العراقية تدعو الى ضبط النفس والالتزام بأحكام الدستور بما يضمن الحفاظ على وحدة التراب والسيادة، كما تؤكد وقوفها الى جانب شعب وحكومة أسبانيا الصديقة في مواجهة هذا التحدي الذي يستهدف وحدة البلاد والقيم الديمقراطية).