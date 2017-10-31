معصوم يبحث الملف مع المالكي والنجيفي

رئيس الجمهورية يؤيد إجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري

بغداد – صباح الخالدي

أعلن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم امس عن تأييده إجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات المقبلة في موعدها الدستوري، مبديًا ترحيبه بمقترح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتحديد الثاني عشر من ايار المقبل موعدا لأجرائها، كما ألتقى بنائبي رئيس الجمهورية نوري المالكي وأسامة النجيفي وبحث معهم المستجدات السياسية والأمنية كافة، مركزًا على ملف الانتخابات التشريعية .

وقال معصوم في بيان موجه الى الشعب العراقي تلقته (الزمان) امس انه (استنادا إلى أحكام الدستور ووجوب إجراء الانتخابات في توقيتها المحدد، ونظراً إلى تسلم مجلس المفوضين الجديد في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مهامه الرسمية أمس الاثنين واعلان المفوضية استعدادها لأجراء الانتخابات المقبلة، نرحب بمقترحها بان يكون يوم السبت الموافق 12/5/2018 موعداً لاجراء انتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة وانتخابات مجالس المحافظات)، مضيفا ً(واذ نغتنم هذه الفرصة لنهنئ أعضاء المجلس الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على توليهم مهامهم الرسمية بعد ادائهم اليمين القانونية،نوجه السلطات المعنية باتخاذ جميع الاستعدادات الادارية والمالية والقانونية والأمنية لهذا الغرض).

وأهاب معصوم بالمواطنين كافة من ناخبين ومرشحين وكيانات سياسية ورقابية ومنظمات مجتمع مدني واعلاميين تقديم كل المساعدة لمسؤولي وموظفي المفوضية العليا في جميع المجالات الممكنة بما يضمن النجاح الباهر للعملية الانتخابية المقبلة، ولا سيما انها الاولى بعد الانتصار البطولي التام لشعبنا على الارهاب.

وناشد المنظمات والهيئات الدولية بتقديم جميع انواع الدعم للمفوضية في مجالات تطوير القدرات واكتساب الخبرة واستقدام أفضل التقنيات الحديثة في مجال العمل الانتخابي، فضلا عن تعزيز المراقبة الضامنة للنزاهة والشفافية والعدالة وتحقيق ممارسة انتخابية نزيهة ورصينة تكفل تطوير النظام الديمقراطي وحماية وحدة العراق وسيادته.

وفي شأن متصل، اجتمع معصوم في قصر السلام ببغداد صباح امس مع المالكي والنجيفي وبحث معهم المستجدات السياسية والأمنية كافة، بحسب بيان ثان تلقته (الزمان)، اكد ان الاجتماع ركز على ملف الانتخابات التشريعية المقبلة، كماجرى التشديد على ضرورة بذل قصارى الجهود لحل جميع المشاكل الراهنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بما يعمق الوحدة الوطنية ويعزز مكاسب النظام الديمقراطي الاتحادي، فضلا عن ضمان الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين كافة . ونقل البيان عن المجتمعين تشديدهم على (ضرورة تفعيل جميع مستويات الحوار البناءة بين جميع الأطراف السياسية والفعاليات الاجتماعية بما يسهم في ترسيخ روح التفاهم والتضامن وتوطيد التعايش السلمي بين العراقيين، ومواصلة العمل معا من أجل القضاء التام على بقايا العصابات الارهابية، والتوجه لتسريع عمليات عودة النازحين واعادة اعمار المناطق المحررة وعموم البلاد، بموازاة تطوير الاقتصاد الوطني واصلاح البنى التحتية).