إستعدادات مكثفة داخل البلاد وخارجها للفرق الممتازة

آلية الدوري تدفع الإتحاد إلى الإنشقاق ودائرة الخلاف تتسع مع الأندي

الناصرية – باسم ألركابي

يبدو إن الخلاف بشأن الية الدوري المقبل المقرر ان ينطلق في العشرين من الشهر المقبل اخذ يتسع بين الإطراف كلها بدءاً من أعضاء الاتحاد حيث عضو الاتحاد والمشرف على فريق الحدود سعد مالح الذي صرح لوسائل الإعلام عن رفض الفريق للإلية التي اقرت الأسبوع الماضي والحال الى نائب رئيس نادي الحسين كامل زغير وقبلهما رفض رئيس لجنة المسابقات علي جبار قرار زيادة عدد الفرق ورفعها الى 26 فريقا في الوقت الذي اعلن رئيس نادي الشرطة متحدثا عن اتفاق عدد من الفرق حصرا الجماهيرية في رفض الإلية تحت أي مسوغ كان كما تحدث ليلة امس الاول لبرنامج الرياضة لقناة دجلة متحديا الاتحاد في رفض الالية والذهاب إلى إجراءات قضائية ان تطلب الأمر واصفا الإلية بالغير مفيدة ولاتخدم مشروع الإصلاح الذي اعلنه الاتحاد في تقليص الفرق خلال المواسم الثلاثة المقبلة.

كما يبدو ان الثقة اهتزت بالاتحاد وتوجهاته التي تتغير من موسم لاخر في أجواء عمل غريبة عندما يتصاعد الخلاف والمشاكل في بيت الاتحاد نفسه الذي كان ان يخرج من هذه الورطة لو تعامل مع الأمور بشفافية وصراحة بعيدا عن التأثيرات وربما الضغوط التي كان لامجال لها ان تظهر إطلاقا لو طبقت تعليمات الدوري الأخير من حيث صعود وهبوط الفرق والكل يأخذ استحقاقه وتجنب الدخول وتبلغ الرسالة التي يحملها عندما انتخب الاتحاد لتولي ادارة اللعبة ضمن مفردات عمل يفترض ان تكون واضحة ومفهومه وثابتة كما تعمل بقية الاتحادات المحلية في وسائل وبرامج متطورة لايمكن ان تتغير بين يوم واخر مع ان ظروفنا مختلفة لأسباب معروفة لكنها اليوم في وضع أفضل بعد تحقيق الانتصارات والأمن في جميع محافظات العراق والاهم في الاتحاد ان يحرص قبل كل الإطراف في تمشية الامور كما يجب وهذا يدخل ضمن واجباته التي يفترض ان تبقى مشرقة وتجري وتمر الأمور من خلالها ومنع تكرار التغيرات على البطولة مشكلة كل المواسم التي كان يفترض ان تبقى تسير ضمن منهاج عمل لايحق حتى للاتحاد التعرض لها بين الحين والأخر بل ان تدار الأمور من قبل الهيئة العامة التي كان ان تأخذ دورها في هذا الجانب وان لاتبقى بعيدة عن مسرح العمل ودوامة المشاكل التي تظهر في كل موسم ومن يدري ماذا سيحصل وكيف ستنتهي الأمور في ظل تصاعد الخلاف بين الاتحاد والفرق ويأمل ان تنهي الأزمة وان تأخذ الأمور طريقها للحل قبل موعد بدا الدوري.

تمشية المباريات

المشكلة التي تواجه الكل اليوم كيفية تمشية المباريات بشكل متواصل وهو الأهم في هذه العملية التي ملها الكل بسبب تنظيمها التقليدي مع مرور الوقت دون الوصول الى الحالة المطلوبة في مشاهدة دوري نوعي من حيث التنظيم الذي افتقد إليه من فترة ومن يدري ماذا تحمل الايام المقبلة حول تنظيم المسابقة مع تصاعد الخلافات بين أعضاء الاتحاد من جهة والاتحــاد والفرق من جهة أخرى .

ومع بدا العد التنازلي للدوري تواصل الفرق تصعيد برنامج الإعداد من اجل الدخول في المباريات بالشكل المطلوب والعمل على تحقيق أهدافها التي تسعى الفرق ان تعكسها من خلال جهود اللاعبين الذين يعول عليهم في مهمة لم تكن سهلة ما يتطلب التحضير من كل الجوانب وصولا الى الحالة الفنية التي تؤمن اللعب بشكل مهم.

الوصيف النفط

ونتواصل اليوم تغطية استعدادات الفرق للدوري المقبل حيث الوصيف النفط الذي افتقد لأكثر من لاعب برز وقدم نفسه من خلال المشاركة الأخيرة الأفضل للفريق من يوم صعوده للدوري الممتاز وقدم حسن احمد فريقا متكاملا من حيث الأداء ونوع اللاعبين وموقف الفريق الذي بقي منافسا على اللقب حتى الى ما قبل جولة من الدوري ولولا خسارته إمام الجوية في الجولة 31 التي أثرت في ابعاده وخسارة اللقب الحلم الذي كان يراود المدرب في الحصول على اول لقب شخصي وللفريق الذي قدم موسم جميل في كل شيء قبل ان تسلط الأضواء على مبارياته وعناصره التي منها من أخذت طريقها للمنتخبات الوطنية قبل ان تظهر إمام بقية الفرق لتي أثرت عليها ونجحت في انتقالها الى فرقها كما حصل مع اللاعب ايمن حسين الذي انتقل للشرطة.

فريق النفط انتقل لتركيا لإقامة معسكرا تدريبيا ضمن برنامجه الإعداد المقدم من قبل المدرب الذي مهم ان يستمر مع الفريق للموسم الثالث تواليا وقدم نفسه مدربا ناجحا والحال للفريق الذي نجحفي المنافسة لابل أفضل الفرق من حيث أعمار اللاعبين ومستوى الأداء المهاري الذي انفردوا به وخرج الفريق عن العمل التقليدي الذي لازم بقية الفرق التي أكثر ما تعتمد على اللاعبين والأسماء الجاهزة في وقت دفع فريق النفط بأسماء شابة أخذت طريقها بسرعة الى المنتخبات وتسابق بقية لفرق على انتدابهم . وخاض اولى مبارياته التجريبية خسرها امام النجف بهدف وسط طموحات المشاركة المقبلة التي يأمل الجهاز الفني ان ترتقي الى مستوى المنافسة المطلوبة كما حصل في الموسم الماض.

فريق الزوراء

اما فريق الزوراء الذي خسر اللقب عندما انهى الموسم في الموقع الرابع لكنه عوضه بإحراز لقب ألكاس الذي امن له المشاركة في بطولة دوري ابطال أسيا .

ولوحت ا دارة الفريق عن طريق فلاح حسن برفضها وعدم المشاركة في الدوري المقبل اذا ما بقيت نفس الإلية قبل ان يذهب الفريق الى معسكره في تركيا بعدما افتقد لعدد من لاعبيه البارزين ممن قدموا الجهود الكبيرة للفريق حيث الحارس محمد وعلاء عبد الزهرة وعلاء مهاوي ومصطفى كريم في نفس الوقت انتدب عدد اخر لترميم صفوفه خلال فترة الإعداد التي يتولاها المدرب ايوب اوديشو المدرب الثالث للموسم الثالث في حالة غير مفهومة عندما ابعد باسم قاسم وهو الذي احرز لقب الدوري ثم عصام حمد وهو الذي احرز لقب ألكاس

المهمة اليوم بيد اوديشو الذي يدرك أهمية وصعوبة العمل مع الفريق وجماهيريه التي لايهمها من يدرب ويعمل مع الفريق لكن ان تسير الأمور في الاتجاه الذي يريدونه وهذا من حقهم لانهم يشكلون القاعدة الواسعة لدعم الفريق ومهمة الحصول على لقب الدوري ولو هذا لايمكن ان يحققه أي فريق في أي دوري

المهمة المطلوبة من الجهاز الفني ان يعيد الفريق لمستواه المعهود والمنافسة على لقب البطولة التي ينتظر ان يتحقق هذه المرة في الاستعدادات الجارية ورغبة المدرب في ان يتولى المهمة كما يجب عبر الاعتماد على مجموعة من الأسماء كما يقدم في كل موسم عدد من اللاعبين الشباب لكن ما يميزه انه يلعب بمستوى شبه ثابت عبر مهارات اللاعبين الذين تميز بهم الفريق منذ اليوم الأول للمشاركة في مسابقة الدوري وعكسوا الانطباع العام عن الفريق من حيث الأداء الذي نجح فيه في اغلب المواسم ويحرص على التحضير للمهمة المقبلة بقوة وسط تطلعات جمهوره الكبير والرغبة في المنافسة عبر فترة الإعداد.

نفط الوسط

وبالنسبة لنفط الوسط الذي غير اغلب اللاعبين وانتداب الواعدين من قبل المدرب الجديد عماد نعمة والكل يعمل على تحقيق مشاركة تنسجم وحجم المشاركات الثلاث الأخيرة والرغبة في تحقيق الرابعة من قبل المدرب وتطلعاته الشخصية من خلال ظروف العمل التي أمنتها الإدارة التي نقلت الفريق الى تونس للدخول في معسكر تدريبي بحثا عن أجواء إعداد مناسبة للفريق الذي عكس حضوره من أول مشاركة امتدت للثالثة والذهاب الى المقبلة عبر ما يقوم به المدرب الذي اختار طريق عمل ربما يختلف عن ما سبقه.

ولعب الفريق أربع مباريات تغلب في المباراة الأولى على صاحب اللقب الجوية بهدف سجله علاء عباس كما تغلب على جيرانه الكوفة بهدف اللاعب محمد صالح وتعادل مع جيرانه الاخر العائد الديوانية بهدف قبل ان يخسر المباراة الرابعة بهدفين لواحد.

وكان المدرب عماد ضمن عدة مدربين محين للمهمة قبل وقوع الاختيار عليه.

وتعقد الأمل على قدرات المدرب في قيادة الفريق وإدارته للموقع الذي حققه في اول بطولتين عندما احرز اللقب في الاولى والوصافة في الثانية ومؤكد يريد ان يكون على الموعد في القادمة بعدما منح الثقة من الاداة في تحديد اختيارات اللاعبين من اجل مشاركة مقبولة وان يكون احد إطراف الصراع على لقب الدوري عندما بدات فترة الإعداد بالوقت المناسب في عمل يبدو مؤثر من خلال العلاقة ما بين المدرب والإدارة واللاعبين واختياراتهم والتركيز على الشباب الذي ينتظر ان يقدموا أنفسهم من خلال الفريق بقوة وصلابة.

انطلاقة كربلاء

وانطلق فريق كربلاء بمعسكر داخلي أقيم في بغداد بسبب ظروف الفريق المالية التي تحدث عنها بحسرة رئيس النادي محمد الموسوي الذي جدد المطالبة بدعم الفريق بالأموال القليلة لسد حاجة الفريق الشهرية على الأقل بعدما تحملت الإدارة عبء المهمة الموسم الماضي بعدما نجح في الأخير بتحقيق هدف البقاء قبل ان تظهر العديد من المشاكل بوجه المشاركة الأخيرة التي مؤكد توقفت عندا إدارة الموسمي سعيا الى تدارك الأمور وتقديم الفريق بشكل مقبول والدفاع عن البقاء الحاجة الأولى من المشاركة لتي تظهر صعبة وربما أصعب من الأخيرة التي تجاوز البقاء فيها بعدما بقي متأخرا لفترة طويلة قبل ان يحقق الفوز لاول على الشرطة الانعطافة الحقيقية للفريق الذي يعاني اليوم من الضائقة المالية التي ألزمت النادي على الاعتماد على لاعبي المدينة الذين انهوا معسكرهم التدريبي في العاصمة بعدما لعبوا ثلاث مباريات عندما تعادل مع الطلاب كما خسر من فريق الدفاع المدني بثلاثة أهداف نظيفة وإمام السماوة ومهم ان تاتي مفردات الإعداد التي تضمنت إقامة هذه المباريات من اجل اتمام العملية والدخول في البطولة بشكل أفضل وليس مثل تلك البداية التي نالت من الفريق الكثير من التفاصيل وبالكاد بقي في مكانه.

ومهمة الفريق تحتاج الى دعم من إدارتي المجلس والمحافظة لتامين مشاركة مقبولة على الأقل ومواصلة الدفاع عن البقاء في مكانه والفرصة التي لايمكن التفريط بها ومهم ان يدفع جهاز الفريق الفني بهؤلاء اللاعبين الشباب للدفاع عن مشاركة كربلاء رغم الوضع الفني والمالي الذي يمر به ومهم ان تعالج بعض الأمور من هذه الأوقات لتدارك خطر الهبوط عندما ستهبط ثلاثة فرق من كل مجموعة في منافسات تظهر صعبة على الجميع إمام ضعف تعويض المباريات السلبية وليس كما كان الحال عليه في الموسم الماضي وأجواء اللعب التي مهدت لبقاء الفريق بعد معاناة حقيقية ومؤكدان الإدارة وضعتها على طاولة النقاش وكيفية تجاوزها لان الأمور ستكون مختلفة هذه المرة.

كتيبة عادل ناصر

اما فريق نفط الجنوب الذي انهى الموسم الأخير في الموقع العاشر لكنه كان حاضرا وان يقف في مكان أفضل لولا التفريط بعدد من المباريات التي أخرته بعد البداية المتعثرة التي ألزمت علي وهاب لترك الفريق الذي أخذت منه نتائج التعادلات الكثير ة التي وسعىت بينه وبين مواقع السلم المتقدمة قبل ان تاتي فترة الإعداد للبطولة المقبلة وسعي الإدارة لتشكيل فريق متكامل قادر على المنافسة وأهمية الظهور بالشكل المطلوب من بداية المنافسات وتحقيق النتائج التي تؤمن المرور للإمام سعيا لتحقيق البقاء لان نظام المجموعتين سيقلل من فرص تحسين المواقع لفرق الوسط من خلال وجود ثلاثة الى أربعة فرق في كل مجموعة يجعل منها التعامل لتحقيق البقاء الهدف الذي تعمل من اجله اغلب الفرق

ولعب الفريق مباراته التجريبية الأولى تغلب فيها على الكهرباء بثلاثة أهداف لهدفين ويبدو ان الفريق احتفظ بعدد من اللاعبين ممن مثلوه في المسابقة الأخيرة الذين قدموا مستويات خدمت المهمة التي تجاوزها الجنوب أفضل من غيره.

جهود البحري

وخسر البحري أولى مبارياته التجريبية إمام جيرانه الميناء البصري بهدف لثلاثة أهداف ومؤكدان إدارة الفريق تهتم من خلال برنامج العمل لإعداد فريق قادر على المنافسة القادمة وتحدي مخاوف التغير التي طرأت على عملية الهبوط التي ستقود ه مباشرة للوراء ما يدفع الفرق التي ترتيب أوراقها والاعتماد على لاعبين قادرين للدفاع عن البقاء

وكان البحري قد واجه بعد العودة للممتاز مشاكل حقيقية بسبب ضعف النتائج التي مهم ان تحضر امام الإدارة قبل الشروع في برنامج العمل لان المهمة تتعلق في كيفية البقاء من خلال الاعتماد على لاعبين قادرين على خلق الفرص والنتائج من خلال مباريات الارض التي أكثر ما تعول عليها الفرق ومنها البحري الذي يرتكز على اغلب لاعبي المدينة التي تستحق ان يمثله ثلاثة فرق وكان البحري قد حصل على موافقة لجنة التراخيص بعدما تمت تسمية ملعب الزبير مكانا لإقامة مبارياته الرسمية.

تحضيرات السماوة

ويظهر فريق السماوة الذي بقي بشق الأنفس بمكانه بوضع مختلف من حيث التهيا للموسم القادم عندما لعب العديد من المباريات بمعسكره ببغداد أملا في تحقيق حالة الانسجام بين اللاعبين وليس كما حصل في المهمة السابقة من خلال الاعتماد على لاعبين قادرين على الدفاع عن البقاء الهدف الذي يعمل من اجله وهنا مهم ان يأتي العمل من قبل جهاز الفريق سعيا لتطويره نظرا لحجم المهمة المؤكد ستكون صعبة مقارنة في السابقة وكيف جرت الأمور إمام الصعوبات الحقيقية ولان المسابقة القادة ستكون اعصب وتحتاج الى لاعبين قادرين على الأداء وعكس واقع الفريق بشكل أفضل والتواصل مع المهمة للأخير.

وكان السماوة قد خاض عدد من المباريات منها الفوز على كربلاء باربعة أهداف لثلاثة كما تغلب على الجيش بأربعة أهداف لهدفين ومهم ان تأتي المباريات لتجريبية بهذه الصورة لأنها قد تخدم الأمور التي مهم ان ترتكز عل لاعبين ممكن ان يقدموا الفريق بشكل مختلف عن تلك التي عانى منها وكان فريقا عاديا.

ملعب الكرخ

واهتمت إدارة الكرخ هذه المرة بملعبها وتطويره بشكل جيد من خلال إضافة المقاعد ما وفر للفريق فرصة اللعب بالدوري الذي يفترض ان غادره بعدما تعرض للهبوط قبل ان يأتي قرار الاتحاد بالبقاء الكل في الدوري ويتطلع الفريق إلى ان يظهر بشكل مختلف من خلال التعاقد مع لاعبين مناسبين لأنه اذا لم تمتلك لاعبين قادرين على العطاء ستواجه المشاكل كما حصل في الموسم الاخير وشيء يحسب لإدارة شرار حيدر في تحقيق التغير في الملعب الذي يشكل إضافة للفريق الذي مهم ان يعود بحالة أفضل لتحقيق هدف الموسم حيث البقاء وهو ما تعمل عليه اغلب الفرق .

نفط ميسان

وبالنسبة لفريق نفط ميسان الذي انطلق بفترة الإعداد من وقت من خلال إقامة الوحدات التدريبية في الملعب الاولمبي الذي سيوفر الكثير من الفوائد للفريق والجمهور بعد ان كان الكل يقطع مسافة لمتابعة مباريات الفريق التي كانت تجري خارج مركز المدينة التي تسعى الإدارة للاستفادة من التذاكر الدخولية.

ويحرص المدير الفني عدي إسماعيل الذي استمر مع الفريق لتقديمه بشكل مناسب وتحقيق هدف البقاء.وتصاعدت استعدادات فرق الحسين الذي خاض لقاءا مع نفط ميسان انتهى بالتعادل السلبي وهو احد الفرق المعترضة على إلية الدوري اما الديوانية سيلاعب الشرطة الخميس المقبل في العاصمة ويبدو ان مشاكل إدارته تواجه النادي ممثلة في اجراء الانتخابات ما يزيد من مخاوف الأنصار في ان تنعكس على مسار الفريق الذي عاد للدوري

ومن جانبه فقد لعب الصناعات عدة مباريات تغلب على النجدة ومنتخب العراق تحت 19 سنة وبالنسبة للكوفة فقد تعادل مع الوسط وعبر الحدود الى انطاليا حيث يقيم معسكرا خاض فيه مباراة واحدة تغلب فيها على كوكا تيلي بستة أهداف مقابل هدفين.

ولم تأت اخبار عن فرق زاخو والسليمانية واربيل من حيث مدة الإعداد للمشاركة القادمة .