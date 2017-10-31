مبارزة الكراسي تستعد لبطولة الجائزة الكبرى

بغداد – الزمان

يستعدُ مبارزو البارالمبية للمشاركة في منافسات بطولة أبطال العالم (الجائزة الكبرى) والتي مُقرر إقامتها في هنغاريا في السادس من تشرين الثاني الحالي.صرح بذلك مدرب المنتخب الوطني رحيم فالح موضحاً أهمية هذه البطولة التي تُقام كل عامين والتي تعادل في تنقيطها ثلاث بطولات بمنحها 80 نقطة للمشاركين, كما ذكر أن مبارزينا سبق لهم المشاركة في المواسم الماضية للبطولة ففي عام 2013 أقيمت لاعبينا في هنغاريا وكان نصيب لاعبونا وسامين الأول فضي باسم عمار هادي للفئةB والثاني برونزية منافسات الفرقي, أما عام 2015 إيجر/ هنغاريا فكانت ذهبية هادي حصاد مشاركتنا بمنافسات الفردي للفئة B.

وأضاف مدرب المنتخب أن هذا الموسم سيشارك فيه ثلاث لاعبين هم عمار هادي وزين العابدين غيلان وحيدر علي بالإضافة للمتحدث, علماً أن مشاركتهم ستكون على حسابهم الخاص بسبب الضائقة المالية باستثناء تذاكر السفر التي تكفلت بها اللجنة البارالمبية ومن دون الدخول في أي معسكرٍ خاص, إلا أن اللاعبين يواظبون على تدريبات يومية استعداداً لهذه المنافسات.

ومن المتوقع أن تكون المشاركة بهذه البطولة لهذا الموسم أوسع من سابقاتها, وبحدود 34 دولة تضم اكثر عدد من أبطال اللعبة في العالم وهي فرصتنا لتعزيز تسلسل المبارزين الذين تذيلوا الرنج بسبب انعدام المشاركات الخارجية لهذه السنة بسبب الضائقة المالية التي تمر بها اللجنة البارالمبية العراقية.