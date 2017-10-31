العقدة التاريخية وسابقة مورينيو تهدّدان زيدان

الإنتر يستعيد وصافة الكاليتشيو وبيرنلي يعادل رصيد ليفربول

{ مدن – وكالات: قبل أسبوع واحد فقط، فرض ريال مدريد نفسه بقوة على الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليترجم بهذا موسما رائعا للفريق تحت قيادة مديره الفني الفرنسي، زين الدين زيدان. ولكن الفريق ومدربه الفرنسي يواجهان الآن واحدة من أصعب اللحظات التي يمر بها الفريق منذ سنوات، بل إن الفريق يبدو مرشحا الآن لتكرار خيبة الأمل التي تعرض لها قبل خمس سنوات، تحت قيادة مديره الفني الأسبق البرتغالي جوزيه مورينيو. وخلال حفل جوائز الفيفا الذي أقيم يوم اول امس الاثنين من الأسبوع الماضي، كان الريال هو النجم الأبرز للحفل حيث حصد مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، جائزة أفضل لاعب في العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي، كما فاز زيدان بجائزة أفضل مدرب في العالم لنفس العام. وفي التشكيلة المثالية لعام 2017، والتي أعلنها الفيفا والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو)، كان للريال نصيب الأسد حيث ضمت التشكيلة خمسة لاعبين من الريال، مقابل لاعبين فقط من برشلونة الإسباني. ولكن الهزيمة المفاجئة التي مني بها الريال أمام جيرونا (2 ـ 1)، طرقت باب الشكوك في العاصمة الإسبانية حول قدرة الفريق على الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني هذا الموسم. بل إن هذه الهزيمة واتساع الفارق مع المتصدر، والمنافس التقليدي العنيد برشلونة إلى ثماني نقاط، أعادت إلى الأذهان ما حدث في موسم 2012 ـ 2013 تحت قيادة مورينيو.

اتساع الفارق

ويشهد تاريخ الدوري الإسباني على أن الريال لم ينجح من قبل في الفوز بلقب المسابقة عندما يتسع الفارق بينه وبين المتصدر إلى ثماني نقاط أو أكثر، علما بأن هذا الفارق كان ثمرة 10 مراحل فقط أقيمت فعالياتها حتى الآن، وبعد بداية رائعة للفريق في الموسم الحالي، إضافة إلى أن الهزيمة أمام جيرونا جاءت بعد أربعة انتصارات متتالية في المسابقة مهدت الطريق بشكل رائع أمام الفريق للعودة إلى مطاردة برشلونة المتصدر. وبعد الموسم الماضي، الذي حقق فيه الريال نجاحا فائقا من خلال الدفاع عن لقب دوري الأبطال، ليكون أول فريق يفوز باللقب في موسمين متتاليين منذ أكثر من ربع قرن، وفوزه بلقب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ خمس سنوات، تزايدت التوقعات والآمال الملقاة على عاتق زيدان ورجاله. وضاعف من هذه التوقعات البداية الرائعة للفريق في الموسم الحالي، بالفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزي في مباراة كأس السوبر الأوربي ثم الفوز الساحق 5 ـ 1 على برشلونة في مجموع مباراتي كأس السوبر الإسباني، ثم بدء رحلة الدفاع عن اللقب في الدوري الإسباني بفوز كبير 3 ـ 0 على ديبورتيفو لاكورونا. ولكن سقوط الفريق في فخ الهزيمة مرتين والتعادل مرتين أيضا، خلال المباريات العشر الأولى في الدوري هذا الموسم أعاد إلى الأذهان ذكريات السقوط في رحلة الدفاع عن اللقب المحلي بموسم 2012 ـ 2013 تحت قيادة مورينيو، الذي رحل عن تدريب الفريق في نهاية ذلك الموسم لتكون لطمة قوية للمدرب البرتغالي. الجدير بالذكر أن موسم 2012 ـ 2013 كان آخر موسم سابق شهد تأخر الريال عن برشلونة بفارق ثماني نقاط على الأقل، علما بأن برشلونة أنهى ذلك الموسم بفارق 15 نقطة عن الريال، وهو ما يمكن أن يتكرر في الموسم الحالي نظرا للمستوى العالي الذي يقدمه برشلونة في الموسم الحالي، رغم المشاكل التي واجهها الفريق مؤخرا وخاصة برحيل نجمه المتميز البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. وحقق برشلونة الفوز في تسع من عشر مباريات خاضها في الدوري الإسباني هذا الموسم حتى الآن، ليتصدر جدول المسابقة برصيد 28 نقطة مقابل 24 نقطة لفالنسيا، و20 نقطة لكل من الريال وجاره أتلتيكو مدريد، كما حقق برشلونة الفوز في 13 من آخر 24 مباراة خاضها في مختلف المسابقات هذا الموسم. وفي المقابل، لم يستغل الريال الفوز الثمين على مضيفه ديبورتيفو في بداية رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني، وفشل في تحقيق الفوز في أول 3 مباريات خاضها على ملعبه بالمسابقة. وبدا أن الفريق في طريقه للعودة إلى أجواء المنافسة من خلال أربعة انتصارات متتالية على ألافيس وإسبانيول وخيتافي وإيبار، ولكن الهزيمة أمام جيرونا، ضربت طموحات زيدان ولاعبيه. ورغم هذا، أعرب زيدان عن ثقته في قدرة فريقه على العودة، وقال: يمكننا اجتياز هذه الكبوة.. فقدنا 3 نقاط واتسع الفارق مع الصدارة إلى ثماني نقاط، ولكننا ندرك قدرتنا على التعافي، منافسونا سيفقدون النقاط خلال ما تبقى من الموسم. ولكن مصير زيدان نفسه قد يكون مهددا بالخطر، إذا واصل الفريق كبوته وخرج من الموسم الحالي بدون لقب واحد على الأقل، من بين لقبي الدوري الإسباني ودوري الأبطال. وفي الكاليتشيو عاد فريق إنتر ميلان، لوصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه فيرونا 2 ـ 1 اول امس الاثنين، في المرحلة الحادية عشر من المسابقة. ورفع إنتر رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف نابولي المتصدر، ونقطة واحدة أمام يوفنتوس ولاتسيو صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب. وانتهى الشوط الأول بتقدم إنتر بهدف حمل توقيع الإسباني بورخا فاليرو في الدقيقة 36، إثر هجمة مرتدة سريعة انتهت بتمريرة من أنطونيو كاندريفا إلى فاليرو الذي سدد دون عناء في الشباك. وحصل فيرونا على ضربة جزاء في الدقيقة 58، بعد لجوء الحكم لتقنية الفيديو، ليسجل منها المهاجم المخضرم جيامباولو بازيني، هدف التعادل لأصحاب الأرض. ولكن رد إنتر ميلان لم ينتظر كثيرا حيث سجل لاعب الوسط الكرواتي إيفان بيريسيتش الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 68، إثر ضربة ركنية فشل دفاع فيرونا في تشتيتها لتصل الكرة إلى بيريسيتش على خط منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية عرفت طريقها للشباك. على صعيد اخر أحرز جيف هندريك، هدفا في الدقيقة 74، ليمنح بيرنلي الفوز 1- 0، على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اول امس الاثنين. وفي لقاء شهد القليل من الفرص، سدد جاك كورك، كرة ردها الحارس روب إليوت، وتابع يوهان بيرج جودموندسون الكرة وأرسلها عرضية ليحولها هندريك إلى هدف اللقاء الوحيد.

وفي الوقت بدل الضائع اقترب نيوكاسل مرتين من إدراك التعادل، وسدد إيزاك هايدن كرة أنقذها الحارس نيك بوب، ثم جاءت ضربة رأس من خافيير مانكيو أعلى من العارضة بقليل. وبعد عشر مباريات بات بيرنلي بقيادة المدرب شون دايك يملك 16 نقطة، مثل ليفربول وتقدم إلى المركز السابع. وتجمد رصيد نيوكاسل عند 14 نقطة، وتراجع إلى المركز التاسع. ويتصدر مانشستر سيتي الدوري برصيد 28 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن جاره وغريمه مانشستر يونايتد.