الأولمبية الأسبانية ترفض إستقلال كتالونيا رياضياً

{ مدريد – وكالات: قال أليخاندرو بلانكو، رئيس اللجنة الأولمبية الإسبانية، اول امس الاثنين، إنه يعول على قوة الرياضة، كقوة موحدة في البلاد، وذلك وسط الأزمة السياسية المتصاعدة في كتالونيا.

وأضاف بلانكو، خلال احتفال أقيم في مدريد: الرياضة هي قوة الاندماج الرائدة في البلاد، سنستمر في هذا الطريق، والجميع يمثلون إسبانيا. وتابع بلانكو، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الأولمبية منذ عام 2005، قائلًا إن الرياضة في البلاد استمرت بشكل طبيعي، على الرغم من الأزمة. لكنه أضاف أنه يأمل في التوصل لحل سريع للأزمة، مشيرًا إلى التاريخ الرياضي لكتالونيا، الذي يفتخر به، حيث استضافت دورة الألعاب الصيفية في برشلونة، عام 1992 . وأضاف أن كتالونيا كانت موطنا لنجوم دوليين، مثل لاعبي كرة السلة الإسبانيين، باو ومارك جاسول، والسباحة الإسبانية، ميريا بيلمونتي جارثيا، ونجمي كرة القدم الإسبانيين، جيرارد بيكيه وسيسك فابريجاس. وأعرب بلانكو عن استيائه من الأنباء، بخصوص إنشاء إقليم كتالونيا لهيئة رياضية خاصة، موضحًا: لا يُمكنني إجراء أي مناقشات، مع اللجنة الأولمبية الكتالونية، لأنها غير موجودة.