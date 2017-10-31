تطهير ناحية العبيدي ومجمع الفوسفات و حقول عكاز الأول و الثاني بالقائم

الهاشمي لـ (الزمان): تحرير غربي الأنبار سينهي داعش في العراق

بغداد – محمد الصالحي

اكد خبير امني ان استعادة مناطق غربي الانبار من قبضة تنظيم داعش يسهم في القضاء على الخلايا النائمة في داخل العراق بعد اغلاق الحدود مع سوريا بشكل تام في وقت تمكنت القوات الامنية من تحرير منطقة مجمع الفوسفات السكني وحقول عكاز الأول و الثاني في القائم ورفع العلم فوق مباني المنطقة فضلا من فرض سيطرتها على منطقة الهذاب.

فيما وضع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ونائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن عبد الامير يار الله اللمسات الأخيرة للخطط والأهداف لاقتحام مركز قضاء القائم. وقال الخبير الامني واثق الهاشمي لـ (الزمان) امس ان (قيادة العمليات المشتركة تسعى الى اغلاق الحدود مع سوريا وانهاء مرور قوافل تنظيم داعش من سوريا باتجاه العراق). واضاف ان (العمليات التي تجري حاليا في القائم وراوة تهدف الى انهاء اخر معاقل التنظيم في العراق والقضاء على الخلايا النائمة التي ستنقطع عن القيادة في سوريا). وتابع الهاشمي ان (معارك تحرير غربي الانبار انهت الملاذ الامن لقادة التنظيم الارهابي ومنعتهم من البقاء في تلك المنطقة بعد ان اتخذها داعش ملاذ امن لإيواء ابرز قادته من الملاحقة العسكرية). مؤكدا (وجود تنسيق عالي المستوى بين الجيشي العراقي السورري في تلك المنطقة) الى ذلك قال قائد عمليات تحرير غرب الانبار الفريق الركن عبد الأمير يار الله في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوات عمليات بغداد والحشد العشائري حررت ناحية العبيدي القديمة والجديدة والمجمع السكني وقرى البرت عفيت الخصيم الرافدة الجرن الصفرة)، مؤكدا ان (قوات عمليات الانبار سيطرت على حقول عكاز الأول و الثاني غربي المحافظة). وأضاف أنه (تم تحرير قرى أم الولف، وحسين العلي وأم تينه ومازالت القوات مستمرة بالتقدم باتجاه أهدافها). وقال مصدر في قيادة عمليات الجزيرة امس ان (القوات الامنية والقوات الساندة لها تمكنت من تحرير منطقة مجمع الفوسفات السكني جنوب قضاء القائم بالكامل من عناصر عصابات داعش). واضاف أن (القوات الامنية رفعت العلم العراقي فوق مباني المنطقة المحررة، وقامت فرقة معالجة المتفجرات بإبطال مفعول العديد من المباني المفخخة دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية). واشار إلى أن (القوات الامنية استولت على اسلحة مختلفة تركها عناصر داعش في ارض المعركة وان عمليات الدهم والتفتيش والتقدم باتجاه معاقل مجرمي داعش مازالت مستمرة). وقال مصدر امس ان (القوات الامنية رفعت العلم العراقي فوق مباني منطقة الهذاب في القائم، بعد تحريرها بالكامل من قبل القوات الامنية على الرغم من قيام عناصر داعش بتفخيخ كافة المباني والطرق الرئيسية والفرعية). واضاف أن (خطوط صد داعش انهارت امام تقدم القوات الامنية). موضحا أن (القوات الامنية تواصل تقدمها نحو معاقل داعش وبمساندة طيران الجيش). ونقل موقع الحشد الشعبي في بيان تلقته (الزمان) امس عن قائد عمليات الحشد الشعبي قوله قاسم مصلح إنه (بعد اجتماع موسع ضم نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن عبد الامير يار الله والقيادي في الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وعددا من قادة الجيش الحشد الشعبي تم الانتهاء من وضع الخطط النهائية لاقتحام مركز القائم بعدة محاور من الجيش والحشد).

مسؤولية كبرى

وأضاف أن (الظروف الجوية لم تمنع المجاهدين من اداء واجباتهم بتحرير الاراضي العراقية مثبتين للعالم انهم على قدر المسؤولية الكبرى بحماية ارض العراق ووحدة شعبه). وانطلقت معارك تحرير غربي الانبار قبل عدة ايام لتطهير اخر معاقل تنظيم داعش من الارهاب ومسك الحدود السورية العراقية .

وقال مصدر امس ان (عجلة مفخخة يقودها انتحاري من داعش حاول استهداف قطعات الجيش بالفرقة الثامنة في منطقة الفوسفات خلال تقدمها في عمليات التحرير).وأضاف ان (قوة من الفرقة الثامنة تمكنت من تفجير العجلة المفخخة عن بعد وقتل الانتحاري بداخلها، دون وقوع خسائر مادية او بشرية بصفوف الجيش).

وقال مصدر امس ان (قوات الجيش ولواء مغاوير عمليات الجزيرة تمكنوا من تحرير تحرير قريتي الخصيم والرافدة بمحيط ناحية العبيدي شرقي القائم). وأضاف أن (عملية تحرير القريتين جاء بعد قتل عدد من عناصر داعش وهروب بقية العناصر الى مركز العبيدي).

وقال مصدر امس ان (قوات الجيش وبمساندة العشائر بدأت بالتقدم نحو ناحية العبيدي شرقي القائم). وأضاف أن (طيران التحالف الدولي والقوة الجوية يقدمان الدعم والإسناد للقوات الأمنية خلال تقدمها في عمليات التحرير).

إستهداف قطعات

وقال مصدر امس ان (عجلة مفخخة يقودها انتحاري من داعش حاول استهداف قطعات الجيش بالفرقة الثامنة في منطقة الفوسفات جنوبي القائم خلال تقدمها في عمليات التحرير).وأضاف أن (قوة من الفرقة الثامنة تمكنت من تفجير العجلة المفخخة عن بعد وقتل الانتحاري بداخلها، دون وقوع خسائر مادية او بشرية بصفوف الجيش). وقال المتحدث باسم المجلس المحلي لقضاء الفلوجة بمحافظة الانبار سلام عجمي في تصريح امس ان (وزير الداخلية قاسم الاعرجي وافق على طلب محافظ الانبار محمد الحلبوسي بتزويد قيادة الشرطة بعجلة لكشف المتفجرات لنصبها داخل مدخل سيطرة الحلابسة مدخل الفلوجة الغربي في خطوة تهدف الى رصد العجلات والاجسام المفخخة قبل دخولها الى احياء المدينة).واضاف ان (هذه العجلة ستستخدم في تلك المنطقة في خطوة من شأنها القضاء على مخططات عناصر داعش بادخال عجلات مفخخة ومواد متفجرة الى المناطق المحررة).