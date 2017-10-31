مصر تكشف سبب تعليق الرحلات إلى بغداد

الأنواء تتوقع موجة غبار شديدة تضرب مناطق العراق

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقع منبئ جوي، حدوث موجة غبار جديدة شديدة تندفع من غربي البلاد نحو بغداد اليوم الاربعاء وقال المنبئ صادق عطية في تصريح عن تطورات العاصفة الغبارية ان (مدن الوسط والشمال مازالت تحت تأثير الموجة وان مدن الجنوب ستتأثر في وقت لاحق الليلة بهذه الموجة بتركيز أقل عدا البادية الجنوبية فأنها تكون أشد)، واضاف ان (شمال المملكة العربية السعودية الان تحت مطرقة الغبار وتعد هذه العاصفة الترابية غير المسبوقة)، واوضح عطية ان (مدى الرؤية يتحسن تدريجيا في المنطقتين الوسطى والشمالية صباحا ومساء في الجنوبية). فيما اكدت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل استمرار الطقس المغبر في المنطقتين الوسطى والشمالية ثم يتحسن تدريجيا بعد الظهر وينحسر تأثير الغبار نحو المنطقة الجنوبية وذلك لتأثر البلاد بامتداد المنخفض الجوي من البحر الاحمر والذي ينحسر لتقدم مرتفع جوي من البحر المتوسط. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس أن (درجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن يوم السابق فالعظمى المتوقعة في مدينة بغداد 28درجة والصغرى 12 درجة وستكون حركة الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا تتحول الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وان مدى الرؤية اقل من الف متر في بغداد والمناطق الوسطى و2- 4كيلو مترات في المنطقة الشمالية، وفي الجنوبية 8-10كيلو مترات وينخفض الى 2-4 كيلو مترات وفي بعض الاماكن منها اقل من الف متر). واوضح البيان ان (طقس يوم غد الخميس سيكون غائما جزئيا الى مغبر في المنطقة الوسطى وغائما ممطرا شمالا مع انخفاض في درجات الحرارة ومغبرا في الجنوبية مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة). ويذكر ان العاصفة الترابية التي تعرضت لها اجواء العراق ادت الى رواج كبير لبيع الكمامات جراء تصاعد حدة الغبار خلال الايام الماضية الذي ادى الى شعور بصعوبة التنفس اكثر من ثلاثة الاف مواطن في بغداد والمحافظات كما دفع بسلطات الطيران المدني الى اغلاق الاجواء امام الرحلات الجوية من والى العاصمة بغداد لانعدام مدى الرؤية. فيما اوضح عدد من اصحاب الصيدليات في تصريح سابق (استهلاك آلاف الكمامات ولاسيما من قبل الاشخاص الذين يعانون مشكلات تنفسية فضلا عن شراء الادوية الموسعة للقصبات الهوائية وما يحتاجه مرضى الربو).

حالات إختناق

مشيرين الى ان (العاصفة ادت الى حدوث الكثير من حالات الاختناق خصوصا لمرضى الجهاز التنفسي مما جعل ردهات الطوارئ في المستشفيات تكتظ بتلك الحالات). وسجلت وزارة الصحة والبيئة اعلى معدلات الاختناق في دائرتي صحة بغداد الرصافة و محافظة الانبار بنحو الفي حالة خلال دون حصول اي حالة وفاة تذكر في المحافظات التي تأثرت بالعاصفة، لكن ما زالت توقعات هيئة الانواء الجوية تشير الى استمرار تأثر البلاد بالعواصف الترابية غدا الخميس ايضا الامر الذي دفع سلطات الطيران المدني الى ايقاف حركة الملاحة الجوية امام الرحلات الخارجية والداخلية بسبب انعدام مدى الرؤية. وعلن مدير العلاقات العامة في مؤسسة الطيران المدني في ايران، رضا جعفر زادة، عن إن جميع رحلات إيران إلى مطارات النجف وبغداد ألغيت حتى إشعار آخر وذلك بسبب الأتربة والغبار المتصاعد في سماء المدينتين.وقال في تصريح امس انه (بالإضافة إلى وجود الغبار والأتربة فإن الرؤية محدودة جداً في المطارين وإن الرحلات الإيرانية إلى هاتين المدينتين قد تعرضت للتأخير أو الإلغاء تماماً)، داعيا (المسافرين إلى بغداد والنجف التأكد من وضع رحلاتهم قبل الذهاب إلى المطار). فيما كشف مصدر من مصر عن سبب قرار السلطات المصرية بتعليق الرحلات السياحية مع العراق.ونقل تقرير إعلامي عن مصادر أمنية في القاهرة القول ان (قرار التعليق وراءه تحديات أمنية، بعد الاضطرابات التي شهدتها مصر مؤخراً، ما دعا السلطات الى اتخاذ هذا الاجراء مؤقتاً حفاظاً على السائحين، لحين استتباب الأمن)، وأضاف ان (القرار لا تقف خلفه أية دوافع سياسية أو غيرها، بل لإجراءات إحترازية فقط). وكانت السلطات المصرية قد اصدرت قراراً بإيقاف استقبال الوفود السياحية القادمة من العراق لفترة محدودة. وذكرت شركة عيون مصر انترناشيونال للسياحة في كتاب موجه لوكلاء شركات السياحة والسفر انه (بناءً على التوجيهات الواردة الينا من الجهات المختصة نأسف بابلاغكم على اننا غير قادرين على استقبال الوفود السياحية القادمة من العراق والحاصلين على التأشيرات والموافقات الامنية، وذلك لفترة زمنية تقريبية ما بين 10 أيام الى 30 يوماً).

تعليق رحلات

وعلى صعيد اخر أعلن النائب عادل خميس المحلاوي عن ان الطيران متوقف منذ ليلة امس الاول على الخطوط الملكية الاردنية من عمان الى بغداد وان المسافرين هم في مطار الملكة عالية حتى الان دون ايجاد معالجة لوضعهم.وقال المحلاوي في بيان امس ان (هناك الكثير منهم من المرضى وكبار السن ولا يعرف المسافر متى وقت الرحلة)، داعين وزارة النقل الى (التدخل الفوري وايجاد معالجة لهذه الحالة وخاصة ان المسافرين في الممرات داخل المطار دون تهيئة وتوفير السكن لهم)، واوضح انه (تم تحديد موعد ثان ولم يتم الالتزام بالموعد لاسباب مجهولة).