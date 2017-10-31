بعد فشل الإستفتاء إنقاذ ما يمكن إنقاذه – حمدي العطار

نحن نؤيد ما يقوله الاقليم والمركز (الاستفتاء إصبح جزءاً من الماضي) وهذا يعني بأنه ليس له حضور في الوقت الحاضر ولا تأثير بالمستقبل، خرق دستوري وقانوني عوقب على أثره من تبنى القيام به، انتهى الاستفتاء بفقدان العديد من المزايا التي كان يتمتع بها الاقليم وحرم منها باقي العراق،وكنا نحن نلجأ الى الاقليم للسياحة والاستجمام وكأننا نسافر الى بلد آخر،منزلق الاستفتاء الذي تدحرج سريعا نحو هاوية عزلة الاقليم لم يسقط وحده بل أخذ في طريقه كركوك والمناطق المختلف عليها لتكون في سيطرة المركز من دون قتال او معارك،فلم يعد شعار (الحدود ترسمها الدماء) صالحا للتداول! بل الحدود ترسمها (المواثيق والاعراف الدولية)، ومع القاطرة النازلة للاستفتاء كانت عودة ابار النفط والمطارات والمنافذ الحدودية تحجز لها مكانا في الدرجة الاولى،ولا ننسى البارزاني مهندس حركة الاستفتاء والمتفائل بنتائجه لتحقيق حلم الدولة الكردية قد رحل من رئاسة الاقليم لتنقل صلاحياته الى السلطات التنفيذية والتشريعية،ويا لها من صلاحيات واسعة ومهمة!

الان على الطرف الذي تعلق بهذا الحلم الصعب أن يصحو من عالم الاحلام،وأن لا يخدع نفسه بعبارات وشعارات غير واقعية مثل (كركوك ستعود،وان الدولة الكردية ستتحقق،والاستفتاء حقق أهدافه) لأن المزيد من الاحلام لا تجلب الا الكوابيس،والاعتراف بالفشل اول خطواته مغادرة الأسباب التي أدت الى هذا الفشل وليس معاقبة الاخرين وتحميلهم أسباب ذلك الفشل هو المخرج من الازمة، فلا يفيد الشعب الكردي الحديث عن (الخيانة العظمى) او (الاتهام بالجبن) لحلفائهم من الاتحاد الوطني، او إستهداف شخصيات برلمانية وخلق الفوضى الهستيرية التي دفعت المتعاطفين مع البارزاني الى أقتحام مبنى البرلمان والاعتداء على اعضاء من حركة التغيير وكذلك تعرض مقرات الاحزاب الكردية المعارضة لسياسة البارزاني الى تخريب وحرق مقراتها!!

على المركز وكذلك على القيادات البديلة في الاقليم اللجوء سريعا الى الحوار للاتفاق على جميع المشاكل العالقة ولتكن على رأس هذه المشاكل التراجع عن نتائج الاستفتاء ولا داعي لتأخير الحوار بسبب عدم الغاء نتائج الاستفتاء فيمكن ان يكون من نتائج الحوار الغاء نتائج الاستفتاء!ولا أظن بأن التمسك بنتائج استفتاء الذي اصبح من الماضي وادى الى خسارة الاقليم الكثير من المزايا السياسية والاقتصادية والنفوذ تعويضا لكل هذه الخسائر وما سوف يلحقها من خسائر أخرى أذا لم يتم الحوار والاتفاق مع المركز، الكرد في وضع لا يسمح لهم بالعناد بل بقبول امر الواقع والتفاوض على اساس الدستور(الذي لا يعترف بنتائج الاستفتاء وكذلك قرار المحكمة الاتحادية التي صدر بعدم شرعية الاستفتاء)، امريكا أثنت على خطوة البارزاني في التنحي وهناك نوع من التعاطف الاوربي مع الكرد ويدعون الى الحوار، كما أن تركيا وايران لا تريدان ان تخسرا مصالحهما الاقتصادية والاستثمارية مع الاقليم، كل هذه المزايا والمواقف الايجابية على الاقليم أن لا يفرط بها، وكذلك على المركز فتح طريق لتراجع الاقليم والخروج من هذا المأزق التاريخي ليكون ذلك الجزء الجميل من العراق! وليكن شعار الجميع أنقاذ ما يمكن أنقاذه “هي الحكمة الاخيرة التي يجب ان يتمسك فيها الكرد !لا مقولة (علي وعلى إعدائي)

بغداد