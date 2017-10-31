غداً تبدأ العطلة البرلمانية لشهرين – طارق حرب

يوم أمس الاثنين 2017/10/30 لم يستطع البرلمان تحقيق جلسة وذلك لعدم تحقق النصاب واذا علمنا ان اليوم 2017/10/31 هو آخر يوم دوام للبرلمان في السنة الحالية سنة 2017 وماتبقى من انتهاء عمر البرلمان هو اربعة اشهر هي الشهر الاول والثاني والثالث والرابع من السنة القادمة سنة 2018 وسيكون الشهر الخامس شهر الانتخابات البرلمانية في يوم 2018/5/12 فان ذلك يعني ان البرلمان ودع جلساته وانهى لقاءاته اذ ان العطلة شهرين بحكم الدستور واربعة اشهر غير كافية للذين سيرشحون للعودة الى البرلمان مرة اخرى ويعللون انفسهم بالفوز ويمكن ان تكون مدة الاربعة اشهر غير كافية اما بالنسبة للنواب الذين اكتفوا بهذه الدورة الانتخابية وقرروا عدم الترشيح والمنافسة في الانتخابات فسيكونون اكثر النواب حرصا على عدم الحضور في جلسات البرلمان لانهم لا نية لهم باستمرار عملهم السياسي وبالتالي سيجدون اعذارا كثيرة للتهرب من المشاركة في عمل البرلمان طالما انهم مودعين وإلا بماذا نفسر عدم تحقق النصاب للبرلمان على الرغم من ان موعد اليوم جاء بعد عطلة لم يقررها الدستور للبرلمان ومع ذلك كان عدد النواب الذين تغيبوا ولم يحضروا مما ترتب عليه عدم حصول جلسة اكثر من 164 نائبا من اصل 328 نائبا عدد اعضاء البرلمان وعلى ذلك فهل يمكن تمديد عمل البرلمان والغاء عطلته لجلسات تؤدي الى تشريع قانون موازنة 2018 فقط اذ ليس للبرلمان دستوريا الذهاب الى العطلة من دون تشريع قانون الموازنة الجديد حتى ولو استمر انعقاد البرلمان طيلة مدة العطلة البرلمانية فالذي نرجوه من البرلمان تشريع قانون موازنة 2018 وليذهبوا في عطلتهم وفي مباشرة دعاياتهم الانتخابية بقي علينا ان نذكر ان الدستور نظم هذا الموضوع في مواد عديدة فالمادة (57) حددت الفصول التشريعية ومنها تتحدد العطلة البرلمانية واوجبت عدم انتهاء الفصل الا بعد الموافقة على الموازنة العامة والمادة (58) اجازت دعوة البرلمان الى جلسة استثنائية اذا كان البرلمان في عطلة لتشريع قانون الموازنة مثلا وذلك يعني استمرار عمل البرلمان اذا تم تقديم قانون الموازنة من الدولة ودعوة البرلمان لتشريع هذا القانون اذا كان البرلمان يتمتع بالاجازة وهذا ما يمكن ان ننبه البرلمان اليه فالموازنة قانون خطير لا بد من تشريعه.

بغداد