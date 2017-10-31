22 ألف نازح يعودون إلى مناطقهم في مدن نينوى

النجف – سعدون الجابري

بغداد – داليا احمد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة نحو 22 الف نازح من الموجودين في مخيماتها بالمحورين الشرقي والجنوبي إلى مناطقهم في محافظة نينوى. وقال مسؤول قسم محافظات اقليم كردستان جوان محمود في بيان امس ان (مخيمات شرقي نينوى الخازر، وحسن شام وجه مكور ومخيمات جنوبي نينوى الجدعة، والمدرج، وحاج علي وحمام العليل إضافة إلى مخيم النركزلية التابع لمحافظة دهوك شهدت خلال الأيام الاربعة الماضية عودة 21 الفاً و743 نازحاً الى مناطق سكناهم الأصلية في الموصل).

حافلات نقل

واضاف ان (الوزارة خصصت حافلات لنقلهم وإيصالهم إلى مناطقهم فضلا عن تخصيص شاحنات حمل بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة لنقل أثاثهم، وان فرق عمل الوزارة وزعت بينهم سلات غذائية سريعة والماء البارد كمتاع للطريق)، واوضح محمود ان (المناطق التي عادت اليها الأسر النازحة شملت الرشيدية والقوسيات وبعشيقة واليرموك وكوكجلي والانتصار والوحدة وزنجلي والهرمات وابو مارية فضلا عن مناطق زمار وربيعة والقيارة وتلعفر والكسك وحمام العليل وبادوش اضافة الى مناطق تل الرمان والآبار والتنك ورجم الحديد ووادي حجر والحميدات ومشيرفة، الى جانب مناطق الثورة والمأمون والبعاج والميثاق وخورسيات).

ادارة عتبة

وعلى صعيد اخر تواصل إدارة العتبة العلوية في محافظة تنفيذ برامجها الموسعة لتوزيع المساعدات العينية والغذائية والدوائية الى الآلاف من العوائل النازحة في أطراف مدينة الموصل وذلك تلبية لنداء المرجعية الدينية العليا في هذا الجانب.

وقال مسؤول مركز إيواء النازحين التابع للعتبة زمان جواد في تصريح لـ (الزمان) امس ان (حملة التوزيع الجديدة تمت من خلال لجنة مشتركة ضمت ممثلا عن المرجعية العليا وفرقة الامام علي القتالية ومركز ايواء النازحين وقسم الآليات في العتبة).

واضاف انه (تم تجهيز العوائل بـأربعة الاف سلة غذائية ومواد ومساعدات عينية منها توزيع 945 سلة في منطقة الجرابيع وقرية السادة وحمام العليل، كما تم توزيع 1100 سلة في منطقة القيارة ومخيمات جدعة). وأكد عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني آسو مامند، ان محافظة كركوك تشهد استقرارا أمنيا، فيما بدأت عودة الكثير من العوائل النازحة.

وقال مامند في تصريح امس ان (الاوضاع داخل مستقرامنيا بشكل جيد فضلا عن بدء العوائل الكردية بالعودة لمناطق سكناها).

واضاف ان (الجميع يتعاونون مع القوات الاتحادية وان حركة السير والتنقل بين محافظتي السليمانية وكركوك طبيعية جداً، وبدأت الشركات السياحية بممارسة اعمالها الى داخل السليمانية).