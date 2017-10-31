لماذا يكثر الحديث عن الماضي؟ – عبد المحسن عباس الوائلي

من تأملاتي الكثيرة والمتنوعة انتبهت لشيء من اشياء كثيرة وهذا الشيء كثرة الحديث عن الماضي وكان الحاضر لا يعنينا بل ننساه فعلينا ان نتمهل حينما تفاجئنا احلامنا وهي تتحقق امام اعيننا ونحن نستكمل صورتها خطوة بخطوة فكل منا خلق شغوفا بالمستقبل يتلهف اليه ويحلم به في اليقظة والمنام ويحتويه لحظات ويلفظه لحظات اخرى ولكن هناك من يكثر الاحلام ويتعدى الواقع ويعتقد انه يستطيع ان يغير من واقعه على حساب مستقبله ويتوهم بأمور في علم الغيب ويحاكم الواقع الذي يحتويه ويضيق به ويخرج من نطاقه ويعيش في وهم ويتوه في مشاعر الخوف التي تلد بعضها بعضا ويحاول التغلب على هذه الاحاسيس ولكن في النهاية يجد ان احلامه تتغلب عليه فهو قد تجاوز الواقع وطار بأجنحة تجوس عالم الخيال ونسي انه لايملك من الامر شيئا خصوصا ان احلامنا لاتقف عند حد والقليل منا من يستطيع ان يكبح جماح احلامه ويعتزم بأراداته ويقف في وجه امنياته التي تتحول الى اطماع ونادرا مانجد بيننا من يوازن بين طموحه وظروفه ويتوقف قبل الوصول الى الهاوية حيث يكون السقوط لحظتها قاسيا من حق اي انسان ان يطمح للاكثر والافضل وذلك امر مشروع ورائع ولكن هناك الاهم ان يعرف مدى قدراته وامكاناته وطموحه ويوازن بينها فالبعض عندما تكون تطلعاته اكثر من قدراته وطموحاته اكبر من مؤهلاته اي انه يحلم بعنف ويطمح بقسوة فان احلامه تقوده في النهاية الى الهاوية لانه اندفع بلهفة تحت تأثير حرمانه فكان يرى احلامه كما يريد ان يراها لا كما هي عليه ويتجاوز المتناقضات املا في علاجها مستقبلا ولكن مع الاسف تكون قد كبرت مع الايام ووصلت الى مرحلة يعجز عن اصلاحها.

صحيح ان من واجبنا ان نتحرك في اتجاه حلمنا ونتأكد من انه سيتحقق ولو جزمنا وعزمنا وصمننا سننجح عندما نفكر في النجاح من خلال النظر الى الامام وليس الى الوراء فنحن نتكلم ونتذكر مأثر وامجاداً ماضية وننسى الحاضر علينا ان ننظر الى الداخل ولا نجعل الخارج يؤثر فينا ونكون على ثقة بقدراتنا وامكاناتنا فالنجاح يتسع للجميع ويجب ان لايرى القمة على شكل هرم لاتكفي الا لواحد لانها تتسع لنا ولغيرنا والفشل قد يكون بمثابة ضوء يشحن الانسان نفسه بالثقة ويطوف ابواب الحياة ويندفع للنجاح ويطلع على جمال الحياة نحن لانملك الا الحاضر اما الاتي فهو مجرد وهم نحوله بقلقنا الى سياط تجلد واقعنا فلم الخوف من قادم لم يصل؟ ولماذا نفسد واقعا نعيش فيه؟ ليكن الحب وحده هو الوسيلة والغاية في المساحة الزمنية الباقية لنا في حياتنا ونغتنم فرصة الوجود والحضور والقدرة على السعادة في وقتنا الراهن من دون ان نقضي وقتا طويلا نبحث عن احلامنا الجميلة خارج حدودنا ونتعقب خطواتها ونرصد ظلها المتسرب من بين ايدينا لأننا بعد طول عناء وسنكشف بأن تحقيقها كامن في اعماقنا وذلك حين تصل الى حالة الرضا عن انفسنا والسؤال هنا هل نحن راضين عن انفسنا؟

ان كان الجواب نعم فهو نوع من الكذب او عدم المعرفة وان كان لا فمتى سنرضى عنها ورضاء الله والوالدين اهم وهذا حلم جميل صعب المنال لان النفس دائما امــــــارة بالسوء فــــــــقد خلقها الله والهمها فجورها وتقواها لذا نبقى نحلم حقا بزمن اخر ينشل الحزن ليبلسم جراح الماضي؟ ونــــــــطلق في سمائنا فــــــرحا ربيعيا اخضر؟ ام ان زمن الحـــــــلم قد ولى ولم يبق في العــــــمر غير ورق خريف تيبس وتحجر؟

وهذا مؤلم حقا.. فما اسعد الانسان حينما يضحك في النهاية.