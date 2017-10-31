حب في حضرة الله

مُملة تلك المدينة بدت لي مؤخراً بتلك القصص المتجمدة ، يسكنها ضجيجٌ لامتناه أي انه ينسج من نفسه ضياعاً مُستمراً ، العقول مُنشغلة الأيادي مُمتلئة بتلك الهواتف والأخطاء مُتكررة ، لا مجال لصنع علاقة حُب داخلية مع الله تحتوي الأمان وتنطق الإيمان ، تشهد لله حُباً وطوعاً لم تعد كذلك أصبح التصنع حتى في العبادة ، لم أر النور في غرفة أحدهم كان الشاحن اللعين يأخذ الحيز لم يسمح لنورٍ جديد

ها أنا هنا في حضرة الله ..

وتدغدغ وجنتاي نسمة من نسمات الشتاء ! تناولتني الغرابة هل العالم أصبح كئيباً يا الله أم إن الشتاء جاء حزيناً من دون أن تكون العواصف نداً لهُ ، بدا لي أن الطقس مُنزعج رُبما السماء تضيق تنادي القرب بالتوجه للخالق ، إلى أن تمحور كُل شيء بمُنطلق الغرابة .

لما الأطفال لم يبدو لي أطفالاً ؟ لا تروقهم الأن قطع الشوكولا ولا يستنهضوا فرحاً لبائع غزل البنات ، هل البائع أصبح سيئاً أم إن اللون الزهري فقد بريقهُ ! كان جميلاً في مُخيلتي إلى هذهِ اللحظة حينما يغتالها الغزل الخجول كأنها تنادي بنا على منصة الجمال البريء رُبما نفوسهم لم تعد جميلة مع الله كان بُعدهم عنهُ أمراً محزناً أود القرب لهم لتكركر أنفسهم ضحِكاً لا تعاسةً ، صديقي لما لم تعد كالسابق العبوس قد ملأ ملامحك بدأ ينغرس بين وجنتيك ، اه تذكرت إنك قد تركت صلاتك ولم تبالي بها مُنذ أسبوع ، كعادتك الصمت ردك إذاً ما بها جارتنا مُكتئبة وتفتعل المشاكل مع زوجها وتصرخ عصراً في شارع أبا محمود كان يسمع صراخها الكبير والصغير لم أحب صراخها يوماً كان صعباً وغامضاً بعد أن تحدثوا بإنها غير صالحة مع أم زوجها المُسنة ، لها الهِداية من الله لما أشغل تفكيري بكل هذا ، كان من الواجب أن اطمئن على أحد قريباتي قرأت إسمها في مُخيلتي ومن ثم أنسدلت لي بطاقة تعريفية عنها لما تملك من عادة سيئة لا تعاشر القريبين من الله وتحب أن تغتاب كثيراً لم أقل لها أن التقرب من الله أجبار سيكون كريماً عطوفاً معها ليس كما يحدث مع مزيفات زماننا هوياتهن عمليات التجميل و تجد أحداهن محور حديثها مختوم بعمليتها العاشرة في وجهها وتأتي لتقرأ فلسفة الدين فتراها إختناقاً ما أجملك يا الله ترانا جميلين من غير تصفيف شعر ومن غير مساحيق تجميل أيعدُ النور نوراً كاملاً لو لا عطفكَ ، يستحيل ! لكن يجهلون ذلك

رُبما الموضى قد جعلت من الحرام حلالاً كما يدعون قد تكون الردود بتلك المدعوة “بالحرية الشخصية” أيّ حرية هذهِ ؟

حتى إنني لم يراود مسمعي ذكراً عن أبن جارتنا ذلك المُتطرف بدينهِ من يدعي الألحاد وهو في مُقتبل عمرهِ لا يسمع من أحد وفخور بما يعمل يبدو إن المحاور تضيق ، لم أعد أرى العالم من بوابة الأمان كانت طفولتي أشد جمالاً من هذا الانقباض الأن اصبحت الشخصيات مُزدوجة لا مكان للثبوت أتفق الجميع على التغّير ، قد يكون مُستحباً لكن لو يكون أشد براءةً وأكبر حقيقةً لـ ضهر ذلك في أعين المُسنين التي أصبحت مؤخراً شاحبة تشكي مرارة الأيام وتكبر ألماً لما تراه من أجيال ، نسألك القرب المُستمر يا الله لـتقتلع شوكة الظلالة المغروسة ، جميعنا مررنا بأخطاء في حق أنفسنا رُبما الحياة عصفت بنا إلى مواضع غير مواضعنا لكنني في حضرتك لا عاصفة تحركني ولا مطراً يببللني إنني في حمايتك ، تحدث مع الله سيجدي نفعاً رُبما ينتظر يداً تُرفع مناجية لهُ ف الله وحدهُ من يستحق أن نضع مكانتنا المهيبة خاشة وراكعة ومُؤدية لـ ما ينهي وما يأمر ، هنالك دعوات كثيرة تذهب إلى حضرة الله وأستغفاراً كثيراً بينما أنتَ او أنتِ تملأين من وقتكِ للفيسبوك ساعتين وتتابعين على اليوتيوب مُسلسلين وتغردين في تويتر بتغريدتين غرديها بذكر الله ، أنني أطلبك في أن آرى ملامح السلام اكثر .

الاء السامرائي – صلاح الدين