حضارة لا يغطيها الغربال

تعد الاسواق من العوامل المهمة والاساسية في المجتمع حيث تربط الناس باواصر وطيدة وبشكل ومباشر من خلال تلبية احتياجاتهم وتبعا” لطبيعة الشعوب والمجتمعات والظروف والبيئة المحيطة فقد احتلت اهتمام الشعوب … ولو اردنا الذهاب في رحلة قصيرة مع حضارتنا العريقة من خلال اسواق بغداد التراثية والتي ما زال عددا” ليس بالكبير مهنا قائما” ومتجددا” احيانا” يحكي حضارة الاجداد وعمق واصالة هذه الحضارة وحيث يقصدها الناس من كل مكان وقد ورد ذكر هذه الاسواق في كتاب جميل من الكتب المحفوظة على رفوف دار الكتب والوثائق وبعنوان ( شارع الرشيد ) للكاتب والباحث باسم عبدالحميد حمودي .

لبغداد قد استوفت من الاسواق المليئة بانواع البضاعات والسلع اكثر ما استوقفتها مدن اخرى من نظيراتها من بلدان اخرى يدلك على ذلك كثرة دكاكينها وما تحتوية من صفوف المعروضات وتظلعلى شارع الرشيد ومنها (سوق الشورجة سوق البزازين سوق الصفافير سوق هرج سوق الميدان ) واذا ما استثنينا الاسواق الحديثة التي شيدت على جانبي الشارع في السنوات التي مضت واشهرها السوق العربي ومن الوقائع والمتتبع العراقي بان الاسواق الخمسة تكاد تحتفظ بطابعها من حيث طراز والسلع بحكم متطلبات الحياة الحديثة المختصة عن التطور الحضاري .

ونفق اليوم عند احد هذه الاسواق الخمسة ونبدأ بسوق الصفافير والذي يقع على الجانب الايمن لشارع الرشيد ويبدأ من منطقة او محلة باب الاغا ويمتد عرضيا” ايضا” باتجاه الغرب ملتقيا” بسوق البزازين ويعتبر هذا السوق جزءا من محلة سوق الصفافير أو (الصفارين) المختص بصناعة طرق النحاس وصياعتة من الاسواق التي تحتل مكانة اثيرة في نفوس البغداديين منذ زمن بعيد فهو الذي يضمن احتياجاتهم من الادوات المنزلية المتمثلة بالاواني النحاسية والقدور والطسوت والاباريق والصحون وقدور الملابس والمشارب والقروانات والصفرين ام العراوي والكلن ويعد سوق الصفافير احد اغرب واجمل اسواق بغداد واكثرها اناقة من الداخل وان اكثر ما يشير الزائر لهذا السوق هو تاريخه الغني بالقصص القديمة فعندما نتجول فيه وبالوهلة الاولى نشعر وكاننا في متاهة ما بين الماضي والحاضر وما يربط بينهما من جسور حيث نجدها في هذا السوق مع ضربات المطارق الحديدية (الدكات) على النحاس القطع او مادة الصفر كما تسمى بالعامية .

واليوم نناشد السيدة امينة بغداد اين ذهب هذا السوق التراثي وما حل به من اندثار ولم يبق الا اسمه على خارطة النسيان فهل اندثرت حضارة العراق ام ذهبت مع الرياح؟ عن ساكنيه نناشدك باسم بغداد عاصمة الحضارة الوقوف على حيثيات هذا السوق لانه سوق العراق وحضارته وقد عرفناك بانكم من اصل الحضارة.

صلاح الحسن