الغموض والنيات الأمريكية – كريم السلطاني

ليس غريبا اليوم ان نرى الولايات المتحدة الامريكة والقرار الامريكي المتذبذب في عقلية رؤسائها،

السياسات التي تتبعها الولايات والميزان المتناقض في الكثير من المواقف الاساسية لها وما يطرأ من احداث ومتغيرات على الساحة عموما ،اميركا كغيرها من الدول ليست مستقلة في قراراتها واحكامها لان القوى الصهيونية العالمية تحركها حيث تريد وهذا مانراه اليوم من خلال اتخاذ المواقف المتذبذبة في الكثير من القضايا ،وما نسمعه على لسان مسؤوليها يبين ذلك تماما .

من جانب خفي نراها ترعى الارهاب ومن الاخر تعلن وقوفها ضده وملاحقته ولكن هل ان امريكا صادقة في نياتها في الجانب الاول ام انها تداعب مشاعر من يريد تصديقها بذلك ،كل هذه الامور وضحت فيماتفعله في سوريا واليمن والعراق وخاصة في تعاملها مع داعش منذ سنوات طويلة ،وما صدر منها خير دليل على ذلك فهي تكيل بمكيالين لاتريد ان تدير ظهرها للصهيونية التي هي صاحبة القرارات في الاروقة الامريكية ،اسرائيل لها ثقلها الواضح في كافة القرارات على لسان رئيسهاترامب الذي يبدو كانه في سيرك ،اليوم نرى ان امريكا تتخذ موقفا مغايرة اتجاه الحشد الشعبي المقدس والذي يشهد بولائه القاصي والداني ومواقفه البطولية في الساحة العراقية وملاحقته لفلول داعش برغم المضايقات الامريكية له واليوم تريد ان تجعله في حقل الهوى الامريكي الصهيوني لما له من قوة واهمية ومكانه ومواقف صلبة في الساحة العراقية ،فهي في خلطها للاوراق تعلن عن فشلها وسقوط تعاملها وقراراتها في هذا الاتجاه ،اي انها تريد ان تقوض الفتوة المقدسة للمرجعية الدينية عندما تريد ان تضع وتصنع الاتهامات للحشد وقادته كما تفعله مع حزب الله وغيره لانها تشعر ان الصهيونية مهددة وان قوة العراق تغيظ اسرائيل ولانها فشلت في الكثير من الافعال التي حاولت فعلها ولكن نتيجتها الفشل والخسران ومنها الاستفتاء الذي قامت به حكومة الاقليم وغيره والان تريد الحد من قوة الحشد بذرائع شتى .لكن يبدو ان امريكا لاتفهم تماما ان هناك قراراً اقوى من كل ماتريد ان تتخذه اتجاه الحشد وقادته وهو اولا قرار الشعب ومن ثم قرار المرجعية وما تفعله من ازمات تدل على فشلها لانها باتت اليوم غير قادرة على التعامل الحقيقي مع الاحداث والمتغيرات الاقيلمية ومانتج من هزيمة منكرة لداعش في العراق وسوريا.