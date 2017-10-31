البصرة تؤمّن دخول 29 ألف زائر إيراني عبر منفذ الشلامجة الحدودي

النفط والتجارة يشكّلان غرفة عمليات لتأمين الوقود والعجلات خلال الأربعينية

بغداد – قصي منذر

المحافظات – الزمان

شكلت وزارة النفط غرفة لتامين احتياجات الهيئات والمواكب والمركبات والزائرين خلال زيارة الاربعين.

وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية كاظم مسير في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير جبار علي اللعيبي وجه بتشكيل غرفة عمليات خاصة بالوزارة بمشاركة التشكيلات كافة لتنفيذ الخطة التي اعدتها لتامين احتياجات الهيئات والمواكب والمركبات والزائرين من المنتجات النفطية خلال مدة زيارة الاربعين في محافظات الفرات الاوسط وخصوصا محافظة كربلاء التي تشهد تدفق الملايين من الزائرين).

تشكيل لجان

واضاف ان (هناك لجانا شكلت لخدمة الزائرين من اجل توفير الوقود للجهات الساندة ضمن الرقعة الجغرافية التي تمتد من محافظة النجف الى كربلاء حيث تقوم بتوزيع الغاز السائل والنفط الابيض وزيت الغاز على المواكب للمسافات الممتدة من حدود محافظة الديوانية وصولاً الى مركز كربلاء).

واوضح مسير انه (تم تهيئة ساحات مؤقتة لبيع الغاز السائل على طريق ياحسين بين كربلاء- نجف مجهزة بآلاف الاسطوانات وسيكون عمل تلك الساحات مهم نظرا لموقعها الستراتيجي وقربها من المواكب والمضايف بالاضافة الى منافذ التجهيزالاخرى من خلال البائعة الجوالين فضلا عن الاستمراربتجهيز اسطوانات الغاز السائل على المواطنين في الاحياء السكنية في النجف والمحافظات الاخرى).

مشيرا الى ان (الشركة استنفرت جميع العجلات التابعة للوزارة لنقل الزائرين من والى كربلاء بالاضافة الى تسخير الاليات الثقيلة التابعة الى فرع شركة توزيع المنتجات النفطية في النجف بالتعاون مع بلدية المحافظة للقيام بحملة تنظيف واسعة لطريق الزائرين). وتابع ان (الوزارة ستقوم بتمديد عمل محطات تعبئة الوقود الى 24 ساعة من اجل تقديم الخدمات الى المركبات الوافدة لنقل الزائرين او المركبات الخاصة القادمة من المحافظات لاداء الزيارة).

من جهته اكد مدير عام شركة تعبئة الغاز علي الموسوي (قيام الوزارة بتجهيز العتبة العلوية 5 الاف أسطوانة غاز سائل لغرض استخدامها في مضيف العتبة في خدمة الزائرين فضلا عن ذلك تامين خزين في معامل غاز النجف بكمية 22 الف أسطوانة غاز كخزين أحتياطي أثناء مدة الزيارة بالاضافة الى فتح منافذ لبيع أسطوانات الغاز السائل في معامل الغاز وبشكل مباشر لإصحاب المواكب والمواطنين وبالسعرالرسمي).

الى ذلك تناقش وزارة التجارة الاستعدادات الجارية للزيارة.وقالت الوزارة في بيان امس إن (غرفة العمليات التي شكلتها الوزارة ناقشت الاستعدادات اللازمة للمشاركة باسطول نقل الزائرين ضمن المحور الموكل للوزارة نجف كربلاء).

مشددا على (ضرورة توزيع العجلات والاليات التابعة الى اسطول الوزارة في المناطق تلافيا لزخم الزائرين وتجنبا للاختناقات المرورية).

وأستقبل مطار الناصرية الدولي التابع لوزارة النقل رحلات لزوار الاربعينية من ايران. وقال مدير عام الطيران المدني في المطار حسين محسن في بيان امس ان (المطار استقبل رحلات قادمة من طهران تقل على متنها أعدادا كبيرة من الزائرين القادمين لأداء الزيارة الاربعينية). لافتا الى انه (وفقا لتوجيهات الوزير كاظم الحمامي سيسهم المطار مع بقية المطارات الاخرى باستقبال الزائرين من مختلف دول العالم).

قائد عمليات

من جهة اخرى أفاد قائد عمليات محافظة البصرة الفريق الركن جميل الشمري بتأمين دخول29 ألف وافد إيراني لأداء الزيارة عبر منفذ الشلامجة الحدودي. وقال الشمري في تصريح امس أن (عملية تامين الزائرين الإيرانيين امتد من الطريق الرابط بين المنفذ وصولا إلى منطقة أم عنيج بين المحافظة وذي قار). مشيرا الى (تسجيل المنافذ الأخرى أعدادا اقل للزائرين من الشلامجة بنحو 120 ألف زائر).

توحيد جهود

على صعيد اخر شاركت الشركة العامة لإدارة النقل الخاص باجتماع في مدينة كرمنشاه الإيرانية لمناقشة توحيد الجهود لغرض إنجاح عملية نقل الزائرين. وقال مدير الشركة قيس الميالي في بيان امس ان (الوفد اتفق برئاسة محافظ ديالى مثنى التميمي مع القيادات الحكومية والأمنية الايرانية على أن تكون عملية دخول الزوار الإيرانيين إلى العراق عبر المنفذ المنذرية نهاية الاسبوع الحالي من خلال خطة أمنية منظمة).

في غضون ذلك اكد المشرف على منظمة الطوارئ الايرانية بيرحسين كوليوند انه سيتم تدشين 4 مستشفيات ميدانية على منافذ مهران وجذابه وشلامجه وخسروي الحدودية مع العراق لتقديم الخدمات لزوار الاربعينية.