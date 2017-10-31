التجارة تبحث مع بولندا الإستفادة من الخبرات في مجال تطوير البنى التحتية

معرض بغداد يختتم فعالياته وسط دعوات تجديد مشاركة الدول

بغداد – شيماء عادل

اختتم معرض بغداد الدولي بدورته الـ 44 فعالياته التي استمرت على مدى 10 ايام وسط مشاركة واسعة من الدول العربية والاجنبية والتي بلغ عددها الـ 18 دولة ونحو 655 شركة عالمية ومحلية من القطاعين الخاص والعام ومشاركة دول جديدة كانت غائبة عن المعرض في الدورات السابقة منها السعودية وهنكاريا واوكرانيا وسورية والاردن وفلسطين وغيرها من الدول, في وقت وصفت شركات ودول فعاليات المعرض بالمهرجان الاقتصادي الذي حقق الكثير للمشاركين.

ووصف مدير مبيعات شركة السريع السعودية شريف موسى مشاركة بلاده في هذا المعرض بالمهمة ونقطة نجاح اقتصادي كبير كونه ساهم بدخول الشركة بقوة في الاسواق العراقية ومع العلم ان الشركة لديها مقر في بغداد منذ مدة طويلة بالتالي ان وجودنا في الاسواق المحلية ليس بالجديد ايضا.

وقال لـ (الزمان) أمس ان (عمل الشركة متختص بالسجاد والمفروشات الصناعية والارضيات ونقوم بتصديرها الى اكثر من 65 ولة واما عن انطباعنا منذ الوهلة الاولى لنزولنا في مطار بغداد كان انطباعا مشجعا وبيئة العمل مريحة اضافة الى عامل الامن المتوفر في العاصمة شيئ مفرح ولاسيما مشاركة السعودية بالمعرض بعد انقطاع دام 27 عاما).

سوق عراقية

واضاف انه (وبعد الانجذاب السعودي للاستثمار داخل بغداد فان كل الشركات لديها انطباعا ان الاسواق العراقية ستنتعش بالاستثمارات بعد فتح المعابر الحدودية وتحسن العلاقات بين الدول العربية والاجنبية وهناك وعود من ان الدورة المقبلة ستكون للسعودية اكثر من جناح بالمعرض). وقال مندوب مبيعات شركة درب الشمس الخاصة احمد باسل ذا النون ان (المعرض كان جيدا والاقبال كبيرا على البضائع التي تطرح للمرة الاولى في الاسواق وهي بضاعة بلغارية وايطالية مختصة بالمواد ومستحضرات التجميل حيث تمكنا من تحقيق مبيعات واسعة ونشر البضاعة بالاسواق وتحقيق 90 بالمئة منها وبالتالي هي فرصة اقتصادية كبيرة اضافة الى ان المعرض اختتم اعماله وبسبب الاقبال الواسع على المعرض تمكنا من تحقيق الكثير اولها نفاد البضاعة البلغارية وتحقيق مبيعات واسعة جدا وبالتاكيد المعرض هو فرصة استثمارية كبيرة لكل الشركات المشاركة ).

واكدت ممرضة عام للطب البديل ردينة ابو طافش من سوريا ان (مشاركة سوريا بالمعرض كانت الاولى وبسبب الاقبال الواسع والتنظيم الجيد للمقيمين على المعرض والامن والاستقبال الجميل من العراقيين كنا لا نتمنى انتهاء المعرض حيث شاركنا ولاول مرة بالمواد والمستحضرات الطبيعية وبسبب الاهتمام والاقبال على الجناح السوري نؤكد مشاركتنا في الدورة المقبلة والعراقيين يهتمون بالاشياء المصنعة طبيعيا وتعمل سوريا هذا العام شاركت بـ 15 شركة مختصة بمختلف المجالات). مشيرة الى ان (المعرض كان جميلا جدا ولم نشعر بالفرق بين سوريا والعراق وبالفعل قمت بتجديد الاشتراك في معرض اخر سيقام الشهر المقبل ببغداد).

وكان وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي قد بحث مع السفير البولندي المعتمد في بغداد شتانيلو سمولن سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية اضافة الى طرح ومناقشة المواضيع الاخرى ذات الاهتمام المشترك بين العراق وبولندا.

امكانية تعاون

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الجميلي دعا الجانب البولندي للمشاركة في المناقصات التي تجريها بما يخص الحبوب إضافة الى امكانية التعاون في توريد المواد الانشائية وخاصة حديد التسليح والالواح الخشبية من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع شركة المواد الانشائية ومنحها وكالات حصرية).

مشيرا الى (امكانية الاستفادة من الخبرات البولندية في مجال تطوير البنى التحتية والخدمات وسرعة الانجار من خلال الدخول في مشاريع الاستثمار للمساهمة في اعمار المناطق المحررة في العراق بشكل فعال). من جانبه اكد سمولن (ترحيب بلاده بنقل التجربة البولندية للعراق من خلال مشاريع استثمارية وتعاقدية وفي مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية).

اعادة تأهيل

وبحثت الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة مع محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري اعادة تاهيل سايلو الحويجة والمجمع المخزني في الرياض وتسديد مستحقات فلاحي ومزارعي كركوك. ونقل البيان عن مدير عام الشركة هيثم جميل الخشالي ا(ضرورة تكثيف الجهود بين المحافظة والشركة من اجل اعادة تاهيل سايلو الحويجة وتاهيل المجمع المخزني في الرياض اضافة الى ضرورة العمل لتسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين في محافظة كركوك).

واضاف انه (تم التشديد على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لتحديد الاضرار التي خلفتها عصابات داعش الارهابية في سايلو الحويجة والمجمع المخزني فضلاعن ضرورة دعم المحافظة للشركة من خلال حسم الاشكالات و تسهيل كافة المعوقات امام اللجنة المكلفة باعادة تاهيل السايلو). وعلى صعيد اخر اعلنت دائرة تسجيل الشركات في الوزارة ان ملاكات الدائرة انجزت معاملات تاسيس 134 شركة وطنية وتسجيل 5 افرع لشركة اجنبية خلال شهر أيلول الماضي.

ونقل البيان عن مدير عام الدائرة وكالة عبد العزيز جبار عبد العزيزالقول ان (الدائرة اصدرت قرارات عدة تتعلق بتعديل عقود الشركات توزعت مابين زيادة راس مال ودمج حسابات شركة وتصفية حسابات شركة وتم كذلك توثيق 145 شركة مسجلة وتاشير المحاضر واحالة 229 شركة عراقية و21 شركة اجنبية الى المحقق العدلي لمخالفتها الضوابط والتعليمات).