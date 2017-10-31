نينوى تكمل الإستعدادات لتنفيذ الخطة الشتوية

الزراعة تصرف مستحقات موظفيها في صلاح الدين والأنبار

بغداد ــ داليـا أحمـد

قررت وزارة الزراعة صرف رواتب عدد من موظفي تشكيلاتها في محافظتي صلاح الدين والانبار بعد انجاز التدقيق الامني لهم واستحصال موافقة الوزير فلاح حسن زيدان اللهيبي أصوليا.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس انه (تم صرف رواتب موظفي الوزارة في المحافظتين جاء اعتبارا من تاريخ المباشرة بالدوام الرسمي وان عدد الموظفين المشمولين بالصرف يبلغ 61 موظفا من الذين لم يرد بشأنهم اي مؤشر امني سلبي), إشار الى ان (قرار مجلس الوزراء المرقم 195 لسنة 2017 وبعد أكمال إجراء التدقيق الأمني على قوائم الأسماء جاءت موافقة اللهيبي على الصرف أصوليا).

زيادة مساحات

وبحث اللهيبي مع الشركة العراقية للبذور العمل على زيادة المساحات الزراعية الخاصة بالبذور وسبل الوصول الى الاكتفاء الذاتي من المحصول.

واضاف البيان ان (الاجتماع تضمن مناقشة عدد من المحاور التي تخص زراعة البذور في بغداد والمحافظات، منها الخطة الزراعية الموضوعة للموسم المقبل والخاصة بالبذور، والمساحات المستهدفة، فضلا عن آلية الوصول الى الاكتفاء الذاتي من انتاج البذور).

واوضح انه (تم التطرق الى سبل دعم فلاحي ومنتجي البذور، وتوفير المستلزمات الزراعية اللازمة لزيادة الانتاجية كما ونوعا). وتصدرت الوزارة على أرض معرض بغداد الدولي المقدمة في الحصول على الجوائز في حفل ختام الدورة 44 لمعرض بغداد الدولي من خلال جناحها الخاص على ارض المعرض .وتابع البيان ان (حفل ختام فعاليات المعرض شهد حضورا متميزا للمشاركين وتوزيع الدروع والجوائز بين الوزارات والشركات والمنظمات المحلية والعربية والاجنبية وً ان جناح الوزارة والدوائر والشركات الزراعية المشاركة حصدت ثمانية دروع وذلك تثمينا لجهودها وللعرض المتميز الذي قدموه للمنتجات والانشطة الزراعية في جناح الوزارة) .

وكرمت الوزارة عددا من الدوائر والشركات الزراعية والاقسام المتميزة التي يتشكل منها جناح الوزارة في المعرض تقديرا من الوزارة لجهودهم المبذولة في اظهار الجناح بالشكل المتميز الذي ظهر به طوال العشرة ايام من فعاليات المعرض.

واوضح البيان ان (مدير دائرة الاستثمارات الزراعية عبد عوض الجبوري قدم الشهادات التقديرية للدوائر المعنية مباركا جهودهم ومثابرتهم في اظهار فعاليات الجناح بما يليق بوصفهم المرآة العاكسة لعمل الوزارة والمشاريع التنموية التي تتبناها في سبيل دفع عجلة القطاع الزراعي.

تنفيذ خطة

وعلى صعيد اخر أعلنت الوزارة استكمال كافة الاستعدادات لتنفيذ الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2017 – 2018 والبدء بتجهيز الفلاحين والمزارعين بالبذور والأسمدة والمستلزمات الضرورية لإنجاح الموسم. واوضح البيان ان (الملاكات الفنية المختصة في مديرية زراعة نينوى أكملت الاستعدادات كافة لتنفيذ الخطة الزراعية الشتوية في المحافظة من خلال توفير المستلزمات الزراعية الضرورية والأسمدة والبذور والمكننة).

مضيفا ان (ملاكات المديرية تبذل جهودا استثنائية لإنجاح الموسم الزراعي القادم وبالتنسيق والتعاون مع الشعب والدوائر الزراعية الاخرى وبدعم وتوجيه من اللهيبي ). وتابع ان (الحملة شملت تقديم الإرشاد والتوجيه الى الفلاحين والمزارعين ودعوتهم الى إدامة مكائنهم والاهتمام بأراضيهم من اجل النهوض بالواقع الزراعي في المحافظة ودعم الاقتصاد الوطني للبلد). من جهة اخرى عقدت مديرية زراعة ميسان اجتماعا تنسيقيا لمناقشة آلية تجهيز الشعير العلفي للموسم الزراعي 2018 – 2017 وبحضور عدد من ملاكات الزراعية والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية تجهيز المربين والكميات المخصصة للمديرية من الشعير العلفي وفق اعداد الحيوانات في جداول المسح الوطني للثروة الحيوانية، فضلا عن كيفية الاهتمام بالمحصول والثروة الحيوانية في المحافظة.