أبيض.. أسود

قطار ترامب ومعطف خامنئي – مازن صاحب

لا ينطبق أي منهج تحليلي للعلاقات الدولية على السياسة الخارجية للعراق، فديمقراطية الفوضى فرضت عليه اعتماد سياسة اللحظة في توجيه دفة سفنه الأمنية والاقتصادية الى شواطئ الأمان، السؤال: من يحمل البندقية الإيرانية .. هل يركب القطار الأمريكي؟؟

ما شهدته الجولة الخارجية الاخيرة لرئيس الوزراء حيدر العبادي يؤكد رغبته بالتعامل مع جميع الأطراف من منظور مصلحة العراق الوطنية مقابل رغبات محلية وإقليمية ودولية تتعامل مع العراق بوصفه(ساحة تصفية الحسابات) ضمن محور (جديد – قديم) ما بين القطار الأميركي الذي يقوده جنون سياسات الرئيس دونالد ترامب ضد ايران وملفها النووي وقوتها العسكرية للصواريخ بعيدة المدى، ونموذج معطف ولاية الفقيه ونفوذه الاقليمي، تلك التهمة التي لا يستطيع الكثير من قادة الأحزاب المتصدية للسلطة في التحالف الوطني او بعض قيادات الحشد الشعبي نكرانها، تضع العراق على كف عفريت التنازع الحزبي والاجندات الموالية لقوى إقليمية التي أصرت على محاصصة مقاعد مفوضية الانتخابات الجديدة لتنتهي الانتخابات المرتقبة الى ذات النتائج الموقعة لظهور كتل برلمانية طائفية وقومية .

وإذ نحج العبادي في إعادة تأهيل مؤسسة القرار العراقي في مجلس الوزراء وبروز ما عرف بمجلس الامن الوطني الوزاري في امتلاك زمام المبادرة للحد من الاثار السلبية لاستفتاء الانفصال الكردي، الا ان إقرار استقلالية العراق ليس بقرار وزاري فقط بل نموذج من التفكير السيادي الوطني لكل القوى المتصدية لشان العام لاسيما تلك التي تمتلك السلاح في ميدان القتال، وهو اعتراف مازال منقوصا بدلالة ردود الأفعال على تصريحات أميركية بالضد من بعض قيادات الحشد الشعبي، والمرحلة المقبلة ربما تشهد صعود بعض الشخصيات في عربة القطار الأميركي الأخيرة، او تشهد تصادما بين بعض الشخصيات وبعض الراكبين في هذا القطار لأسباب انتخابية، فالمشهد السياسي في عراق الغد القريب لا يمكن المراهنة عليه.

وعلى الرغم من كثرة الحديث اليوم عن كتل عابرة للقومية والطائفية في القوائم الانتخابية المرتقبة، الا إعادة تشكيل ذات النموذج من الكتل داخل قبة البرلمان، يمكن ان يرجع الأمور الى نصابها الحالي وديمومة محاصصة مفاسد السلطة في السنوات الأربعة المقبلة، وهناك جهود إقليمية تبذل من عواصم مختلفة بهذا الاتجاه لتفادي الضغوط الأميركية الداعية الى مغادرة نظام المحاصصة وتشكيل برلمان جديد يكلف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة تكنوقراط حقيقية.

وإذ لا تخفي واشنطن موقفها المعادي لإيران والداعي لتحجيم دور الحشد لشعبي في المرحلة المقبلة، فان الموقف الإيراني هو الاخر ليس بالصامت بوجه التصعيد الأميركي في ملفه النووي والعقوبات التي تتشدد عليها، وأيضا احتمالات ادراج عدد من الشخصيات العراقية المحسوبة على خط ولاية الفقيه بقرارات العقوبات الأميركية،

كل ذلك يكرر السؤال عن موقف المرجعية الدينية الرشيدة من تطورات المشهد السياسي العراقي وإمكانية صدور أي قرار جديد في المرحلة المقبلة، لكن الآمال التي تعقد على موقف النجف الاشرف تبدو ضعيفة في الحد من قدرات الحـــــــــشد الشعبي كمؤسسة معترف بها دستوريا، مقابل قوة الموقف من عدم الترويج لاستخدام النفوذ الأمني لقوات الحـــــــشد الشعبي في الانتخابات المقبلة، وهي معادلة عراقية صعبة ربما بقوة المنافسة الحادة في حراك واشنطن وطهران على قرار بغداد.