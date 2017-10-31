الوفد العسكري يؤكد نجاح المفاوضات

إتفاق لنشر قوات إتحادية على معبر فيشخابور مع تركيا سلمياً

بغداد – محمد الصالحي

توصل الوفد العسكري الاتحادي الى اتفاق مع الجانب الكردي لنشر القوات الاتحادية المركزية عند معبر فيشخابور مع تركيا في شمال البلاد، فيما تشير المصادر الى ان المباحثات جرت في اجواء ايجابية. وقال مصدر امس (توصلنا الى اتفاق مع البيشمركة لنشر قوات اتحادية في فيشخابور من خلال عملية سلمية ومن دون قتال). واعلنت بغداد مساء الجمعة وقف عملياتها ضد القوات الكردية سعيا للتوصل الى حل سلمي عبر التفاوض، بعد معارك عنيفة للسيطرة على المنفذ الحدودي الستراتيجي. وتصاعد التوتر بين بغداد واربيل منذ شهر حين نظم الاقليم استفتاء على الانفصال واتخذت حكومة بغداد مجموعة من الاجراءات العقابية ضد اربيل من بينها غلق المجال الجوي على مطاري اربيل والسليمانية امام الملاحة الدولية، كما استعادت من البيشمركة جميع المناطق المتنازع عليها، وخصوصا محافظة كركوك ومناطق في محافظة نينوى على الحدود التركية. ويقع منفذ فيشخابور على رأس مثلث حدودي بين الاراضي التركية والعراقية والسورية، ويعد ستراتيجيا وقال قيادي بالحشد الشعبي علي الحسيني في تصريح امس ان (الاجتماعات جرت خلال اليومين الماضيين بين وفدي بغداد واربيل بشأن اعادة انتشار القوات الاتحادية وادارة المعابر الحدودية). مبينا انه (تمديد الندة لحين اكمال الاجتماعات وما يتمخض عن المفاوضات).

موافقات ميدانية

واضاف ان (هناك مرونة وموافقات مبدئية على انسحاب قوات البيشمركة الى الخط الازرق دون قتال). ويذكر ان قادة من القوات الامنية الاتحادية وقيادات كردية عقدوا السبت الماضي في مقر قيادة عمليات نينوى اجتماعا يخص الانسحاب من المناطق المتنازع عليها، فيما اكد رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي، امس السبت ضرورة انسحاب البيشمركة العام للقوات المسلحة حيدر العبادي امرا ديوانيا بتشكيل قيادة عمليات كركوك بدلا من قيادة عمليات شرق دجلة، فيما تترقب القيادات العسكرية رد اقليم كردستان بشأن المفاوضات التي جرت اول امس والمهلة المعطاة من قبل الحكومية الاتحادية. وقال قائد عمليات كركوك اللواء علي فاضل عمران، في مؤتمر صحفي امس ان (امرا ديوانيا صدر بتشكيل قيادة عمليات كركوك والتي سيكون مقرها كركوك بدلا من قيادة عمليات شرق دجلة والتي ستتولى مهام حفظ الامن والاشراف على عمل جميع التشكيلات الامنية بالمحافظة).

واضاف (ان قائد عمليات كركوك شدد على ضرورة عودة العوائل النازحة الى كركوك بسرعة). داعيا الى (مساندة القطعات العسكرية والاجهزة الامنية في ضمان اعادة مواطني كركوك الذين خرجوا من المدينة عقب تطبيق خطةفرض الامن).

معاقل داعش

الى ذلك شرعت قوات الجيش بعملية اقتحام منطقة العبيدي اهم معاقل تنظيم داعش في قضاء القائم بالانبار، فيما اكد الحشد الشعبي تقدمه الحدود الدولية غربي الانبار، لافتا الى ان القوات تقف على مشارف مركز قضاء القائم. وقال قائد الفرقة السابعة اللواء الركن نومان الزوبعي في تصريح امس ان (القوات الامنية بصنوفها المختلفة وبمساندة طيران الجيش بدأت بعملية اقتحام منطقة ناحية العبيدي بقضاء القائم غربي الانبار). واضاف ان (عملية اقتحام المنطقة التي تعد من ابرز معاقل داعش في القاطع الغربي للمحافظة). مبينا ان (المنطقة المستهدفة تشهد حاليا قصف مدفعي وجوي هو الاعنف منذ سقوطها بيد عصابات داعش). واوضح ان (القوات الامنية والقوات الساندة لها تحاول وبشتى الوسائل تجنب استهداف المدنيين في مجمع العبيدي السكني فيما تفرض القوات الامنية سيطرتها على الموقف بصورة مطلقة). وذكر بيان لاعلام الحشد تلقته (الزمان) امس ان (قوات اللواء السادس والاربعين في الحشد الشعبي صدت تعرضا لعناصر داعش قرب قضاء القائم وكبدتهم خسائر جسيمة). واضاف ان (عصابات داعش حاولت اعاقة القطعات المتقدمة باتجاه مركز القضاء). وقال آمر اللواء الثاني في الحشد الشعبي كريم الخاقاني في تصريح امس ان (الحشد الشعبي والقوات الامنية احرزا تقدما كبيرا في الخط العراقي السوري غربي الانبار). لافتا ان (القوات تقف على مشارف مركز قضاء القائم بعد تقدمها من المحور الغربي للانبار ومحور الجزيرة). واضاف ان (قواتنا تبعد نحو 12 كيلومترا عن منطقة العبيدي المحاذية لمركز قضاء القائم). مبينا ان (الانسجام الكبير بين الحشد الشعبي والجيش ومكافحة الارهاب ساعد بشكل كبير في حسم عدة محاور من عمليات القائم وكسر دفاعات داعش الاجرامي). وانطلقت قوات الحشد الشعبي والقطعات الامنية وباسناد من طيران الجيش العراقي لليوم الخامس من عمليات غربي الانبار لتحقيق الاهداف المرسومة وتحرير قضاء القائم وراوة غربي الانبار وصولا الى الحدود السورية.

الى ذلك اكد رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني ان الالغام المنتشرة على الحدود العراقية الايرانية شرق المحافظة كافية لتدمير 10 مدن، فيما دعا لمعالجة هذا الملف، فيما اعلن قائممقام قضاء الخالص عدي الخدران ان ضحايا طريق كركوك – بغداد فاق لاول مرة ضحايا اعمال العنف في المحافظة، وقال الدايني في تصريح امس ان (االالغام المنتشرة على الحدود العراقية – الايرانية خاصة ضمن قاطع ناحية مندلي تبلغ اعدادها وفق المؤشرات الرسمية عشرات الالاف وهي تمتد لمساحات واسعة في ارض خصبة جدا) .

تدمير مدن

واضاف ان (تلك الالغام كافية لتدمير 10 مدن ما يظهر كثرة اعدادها وخطورتها في ان واحد) مؤكدا ان (الالغام شبح يهدد القرى الحدودية منذ سنوات طويلة خاصة في موسم الشتاء بسبب جرف السيول للكثير من الالغام صوب الاراضي الزراعية). ودعا الجهات الحكومية المختصة الى (معالجة ملف الالغام والذي لايزال عائقا منذ 30 سنة حرصا على ارواح المدنيين ومنع استخدامها من قبل الجماعات المتطرفة). وقال الخدران في تصريح امس ان (ضحايا حوادث السير على طريق كركوك -غداد المار بقضاء الخالص بلغ معدلات غير مسبوقة قياسا بالسنوات الاخيرة). مبينا انه (تجاوز حاجز الـ 300 بين متوف ومصاب خلال العام الجاري ناهيك عن الاضرار المادية). واضاف ان (ضحايا طريق كركوك – بغداد فاق لاول مرة ضحايا اعمال العنف في ديالى ما يدل على خطورة ما يحدث). داعيا الى (وقفة حكومية تنهي الموت الدائم على اهم طرق البلاد من خلال معالجة اهم اسباب حوادث السير والتي في مقدمتها التخسفات والمطبات). واشار الى ان (معدلات الحوادث ستكون مضاعفة مع حلول موسم الشتاء). ويعد طريق كركوك -بغداد من اهم الطرق البرية التي تربط بغداد باقليم كردستان مرورا بمحافظة ديالى.