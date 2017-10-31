وأشنطن تشيد بتنحي البارزاني

الجبهة التركمانية تلتقي أردوغان في أنقرة وتطلب الدعم

انقرة – الزمان

بحث الرئيس التركي رجب طيب ارودغان مع وفد الجبهة التركمانية العراقية تطورات الاحداث في العراق ولاسيما في اقليم كردستان، فيما طالب التركمان أنقرة بدعمهم في هذا الظرف الحساس. وبحسب بيان لرئيس الجبهة النائب ارشد الصالحي فقد استقبل أردوغان وفد الهيئة التنسيقية التركمانية العليا برئاسة الصالحي في ديوان الرئاسة في العاصمة التركية أنقرة وتباحث المجتمعون في (الأوضاع العامة في العراق والوضع في كركوك بشكل خاص ونتائج استفتاء إقليم شمال العراق وما تلاه من إحداث ودخول القوات الاتحادية الى كركوك وبقية المناطق المتنازع والمختلف عليها وبسط الأمن فيها).وطلبت الهيئة التنسيقية التركمانية من انقرة(ديمومة دعم الشعب التركماني في هذه الأيام الحساسة والمصيرية التي تمر بها المنطقة). وفي طهران، قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الميجر جنرال محمد باقري إن إيران ستزيل القيود الحدودية مع منطقة كردستان العراق خلال الأيام المقبلة بعد إغلاقها عقب الاستفتاء.ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن باقري قوله ان(القيود الحدودية بين إيران والإقليم الكردي العراقي سترفع خلال الأيام المقبلة)، مضيفاً (إذا نفذ إقليم كردستان خطته للانفصال سيشهد العراق سفك دماء وستتأثر دول الجوار). وفي شأن متصل، قال رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني ان البيشمركة ستدافع بكل قوة عن كرامة كردستان إذا استمرت بغداد بإستخدام لغة التهديد وفرض الارادة، مؤكدا سعيه للحوار مع بغداد.وقالت رئاسة الاقليم في بيان البارزاني إستقبل سفيري المانيا وفرنسا سيريل نان وبرونو أوبير حيث جرى (بحث الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وكردستان والمستجدات الأخيرة وهجمات القوات العراقية والحشد الشعبي على كردستان).وأضاف البيان أن (السفيرين شددا على أهمية موقع ودور اقليم كردستان وأنهما يراقبان الأوضاع والإتفاقيات والحوارات بين بغداد والاقليم عن كثب).

شرح اوضاع

وأشاد البارزاني بـ(مواقف المانيا وفرنسا وشرح الأوضاع الميدانية والتطورات السياسية والأمنية الاخيرة في الاقليم )، مؤكدا أن (إتباع الحوار هي سياسة اقليم كردستان في حل المشاكل).وأضاف (إذا استمرت بغداد بإستخدام لغة التهديد وفرض الارادة وانتهاك كرامة الشعب الكردستاني، فإن مواطني كردستان وقوات البيشمركة ستدافع بكل قوة عن كرامة وهيبة كردستان)، واصفا (اجراءات وتهديدات الحكومة العراقية بغير القانونية والدستورية).وتابع أنه (بحسب الدستور لايجوز إستخدام القوة العسكرية في الصراعات السياسية وضد شعب كردستان)، لافتا الى (اننا بالضد من إسالة الدماء وأن النية السيئة وتقدم الحكومة العراقية خلال الأيام الماضية أجبرت البيشمركة على الدفاع). ودعت الولايات المتحدة الامريكية بغداد واربيل الى العمل السريع لحل الأزمة بينهما وفقا للدستور.وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان امس إن (واشنطن تشيد بقرار البارزاني بعدم تمديد مدة رئاسته للإقليم، كما تشيد أيضًا، بتصويت برلمان كردستان على توزيع سلطات البارزاني بين مؤسسات الإقليم).ودعا البيان الحكومة العراقية وحكومة الإقليم إلى (العمل سريعا على حل القضايا العالقة بموجب الدستور العراقي)، كما دعا جميع الأطراف الكردية لدعم حكومة كردستان التي (تعمل على حل القضايا العالقة بشأن ما تبقى من ولايتها وتستعد للانتخابات في 2018). وأضاف البيان أن (البارزاني شخصية تاريخية وقائد شجاع لشعبه)، مؤكداً أن واشنطن (تتطلع للعمل مع نيجيرفان البارزاني وقوباد الطالباني). وكان البارزاني قد اتهم واشنطن في كلمة تنحيه عن المنصب في الوقوف موقف المتفرج ازاء ازمة كردستان