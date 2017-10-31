الرافدين يدعو المواطنين إلى إيداع الأموال وخبير لـ (الزمان) : سيطرة الحكومة على الفوائض يسهم بتنفيذ المشاريع والإستثمارات

بغداد – تمارا عبد الرزاق

رأى الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ان سيطرة الحكومة على الفوائض المالية يسهم بتنفيذ المشاريع والاستثمارات ، مشيرا الى ان الهدف من دعوة المواطنين الى ايداع اموالهم في المصارف هو لاعادة الثقة بين الطرفين. وقال الامين لـ (الزمان) امس ان (دعوة مصرف الرافدين فروعه الى حث المواطنين على ايداع اموالهم هو من اجل اعادة الثقة وذلك لاسباب منها حصول المودع على الفائدة المالية فضلا عن تعهد المصارف بتسهيل مهمة الزبون اذا اراد سحب بعض امواله المودعة لدى المصرف).

ظروف اقتصادية

مشيرا الى انه (ينبغي على الحكومة خلال الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد السيطرة على الفوائض المالية من اجل اقامة المشاريع والاستثمارات وغيرها من المواضيع الاخرى)، وبشأن سلفة المصرف التي اطلقها الى المتقاعدين اكد الامين ان (السلفة لاتغني ولا تسمن من جوع كونها لا تتجاوز 3 ملايين دينار وبفائدة مرتفعة تستقطع مقدما)، موضحا ان (المتقاعد الذي لا يتجاوز راتبه في افضل الاحيان 800 الف دينار لا يمكنه ان يعمل في مهنة اخرى يحقق من خلالها دخلا اضافيا ،كونه اما معاقاً اومصابا بامراض الشيخوخة ويتوقع ان يحصل على سلفة ذات مبلغ جيد تعينه في فتح مجال عمل اخر يتناسب مع قدراته البدنية والمهارات التي يمتلكها دون بذل جهد كبير او يمكنه المشاركة في مشروع تجاري يحقق له ارباحا شهرية تعينه على تلبية مستلزماته الحياتية)، لافتا الى ان (المبلغ الذي لايتجاوز ثلاثة ملايين مقطوعة منه مبلغ الفائدة مقدما لا يمكن الاستفادة منه في تنفيذ اي مشروع حتى وان كان مركبة اجرة).

دعيا المصرف الى (تسهيل اجراءات منح السلفة وزيادة مبلغها وتقليل الفوائد المضافة عليها حتى تحرك الوحدات الاقتصادية المحلية الصغيرة وتستقطب الطاقات البشرية وتوفر فرص عمل اضافية حقيقية بدل من رمي تلك الكتلة المالية في السوق باجزاء صغيرة لايمكن الاستفادة منها الا بانفاقها سريعا من خلال شراء مقتنيات سريعة الاستهلاك ولا تسجل اي فائدة اقتصادية للدخل العام). وكان المصرف قد حث فروعه في بغداد والمحافظات على تشجيع المواطنين لايداع اموالهم في المصرف بدلا من اكتنازها في المنازل. وقال بيان امس انه (تم وضع اليات محددة لتقديم افضل واوسع الخدمات المصرفية وتذليل العقبات امام المواطنين وكسب ثقتهم)، وأشار الى ان (الايداعات النقدية في المصرف تسهم بتحسين مستوى الخدمات المالية للزبائن من حيث نسب الفوائد لتلك الايداعات وتؤدي بذلك دخولها في الدورة المالية والاقتصادية للبلد وتعود بالمنفعة على المواطن والمصرف). من جهة اخرى اوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرار تمديد مدة اعفاء المكلفين بدفع الضريبة من الغرامات والفوائد التأخيرية المستحقة على ديونهم. وقال بيان امس ان (المجلس أقر توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تمديد مدة اعفاء المكلفين بدفع الضريبة افرادا وشركات و كيانات من الغرامات والفوائد التأخيرية المستحقة على ديونهم لصالح الهيئة العامة للضرائب).

مشيرا الى ان (يُدفع أصل الدين المستحق الى نهاية العام الجاري بدلاً من مدة 90 يوماً المذكورة في قرار المجلس رقم 94 لسنة 2017 استناداً الى احكام البند 11 من القسم 4 في قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 وبخلافه يتم استحصال الفائدة والغرامة المترتبة على اصل المبلغ المستحق على ان يكون هذا التمديد هو الأخير). وتابع البيان ان (القرار يأتي لتخفيف الضغط المالي مؤقتاً عن المستفيدين من هذا التمديد لضمان استمرارهم بتقديم الخدمات).