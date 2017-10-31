نحتاج إلى عروة بن الورد او روبن هود – ظافر قاسم آل نوفة

كم يروق لنا الولوج في صفحات التاريخ الكبير ونستخرج صورا لرجالاتها ومآثرهم وبطولاتهم ونحن نقلب ذلك الكتاب الكبير والذي اثير حوله الكثير من الاختلافات في مدى صحته من عدمها برزت لنا شخصية جمعت الكثير من الصفات التي كانت تقدس في تلك الفترة كالفروسية والشعر والكـــــرم والنسب ، بل وأصبح اميرا على امارة تختلف جذريا عن امارات اليوم إلا وهي (امارة الصعاليك) من هذا الاسم تم التعرف على اميرها (عروة بن الورد) .

فأمير الصعاليك زرع الرعب والقلق في معظم القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية قبل بزوغ الاسلام اذ كانت غاراته مبرمجة على الاغنياء فقط ويقود ما غنمه منهم ليطعم افواه الفقراء الجائعة الذين يتوسدون من الارض فراشا ومن السماء سترا وغطاء حتى توسعت امارته لتبلغ الآلاف بعد ان كانت شخصا واحدا .

وما زلنا نقلب اوراق التاريخ تلك حتى قذفتنا الامواج العالية الى القرون الوسطى وتحديدا اقصى القارة العجوز (انكلترا) فلم نعد اهتمامنا للملك (ريتشارد) او احد من النبلاء انما ادخلنا صورة الفتى(روبن هود) في عملية (سكنر) لتوضحيها فوجدنا انها شخصية وهمية تكاد تكون نسخة مشابهة من شخصية امير صعاليك الجزيرة العربية تم اقتباس القصة ثم اعيدت كتابة سيناريوه بأسلوب جميل .. يحكى بفتى مهذب يجيد ببراعة متناهية رمي السهام استغل الاضطرابات والثورات التي عصفت بالمملكة والتي عرفت (بحرب البارونات) اذ ازدادت الضرائب المجحفة على الفقراء فأسس مجموعة من المحاربين والرماة واتخذوا من غابات (شيروود) معسكرا لتبدأ مرحلة الاغارة على النبلاء والأثرياء وقطع الطريق عنهم لسلب كل ما لديهم وإطعام الفقراء والمساكين من الشعب وتخفيف معاناتهم .

قد بالغنا في السرد لتلك الشخصيتين لدرجة قد تدخلنا في مقارنات او متاهات لا ناقة لنا فيها ولا جمل ، وكل ما نحتاجه اليوم من ذلك التاريخ العمل الذي قاموا به وإدخال الفرحة والسعادة للوجوه الشاحبة واليائسة من الشريحة الاوسع في المجتـــــــــمع إلا وهي الفقراء لا ليحلبوا ما بقي لديهم حليبا طازجا يزيد من حـــــــيوية الاغنياء وتبلغ كروشهم غايتها القصوى . نحتاج الى امير للصعاليك وان لم يتوفر نرضى كل الرضى بـ (روبن هود) وحتى اننا نقبل ان ظهر بين ظهرا نيتنا احد شقاوات ايام زمان كحال (خليل ابو الهوب) او حتى فتوات ابناء (الناجي ) في مصر او حتى قبضايات الشام (ابو شهاب ) او غيره . نعم …بل ونحن على يقين كامل بان هناك جيوش غفيرة وليس شخص او اثنان يحلمون ويطمحون ان يكونوا كأمثال اسلافهم في نصرة الفقير ولكن الفرص باتت معدومة ، او بالأحرى هم كذلك في بادى الامر ما ان ينالوا ما يريدون ينقلب عملهم رأسا على عقب من الفقير الى الغني .