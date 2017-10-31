دعوني أعيش – شيرزاد شيخاني

منذ مئة عام ونحن الشعب الكردي نثور وننتفض من أجل تحقيق حقوقنا القومية. ومنذ مئة عام ونحن نقدم تضحيات تلو التضحيات. نفقد الأب والأخ والزوج والعم والخال. نذرف الدموع وننزف الدماء.. منذ مئة عام تترمل نساؤنا وتحترق أكباد أمهاتنا ويتشرد أطفالنا تحت الخيام أو يهيمون على وجوههم بالجبال !.. منذ مئة عام ونحن نعاند التاريخ والجغرافيا ونحاول تغييرهما بلا جدوى. نعادي الترك والفرس والعرب، نقتلهم فيهم ويقتلوننا، نريق دماءهم ويريقون دماءنا، والآن، ماذا كانت الحصيلة؟ بحور من دماء، وجبال من الجماجم والأشلاء الممزقة. أفواج من الأرامل وجيش من الأطفال اليتامى، موجات متتالية من الهجرات الجماعية، تشرد وتخلف كبير من ناحية العمران والتنمية. منذ مئة عام نسلم قيادنا الى قيادات دينية وعشائرية وقبلية تقودنا الى حتفنا كالأغنام !.

كلما فشلت ثورة ثنيناها بأخرى، وكلما أخفقت إنتفاضة فجرنا أخرى، نروي أرض كردستان العطشى بدماء أبنائنا وهي لاتشبع وتنادي ” هل من مزيد”؟. منذ مئة عام ونحن نكابر ونعاند من أجل تحقيق حلم الإنفصال سائرين مخدرين ودون وعي وراء ساسيين يقودوننا نحو الموت ليعيشوا هم في الرخاء والنعيم !.

نحن نحب الموت ، وهم يحبون الحياة !. منذ مئة عام لم نحقق شيئا لا في ظل قيادات قبلية وعشائرية ، ولا في ظل قيادات بروليتارية، وحتى في ظل قيادات قومية التي أصبحت بدورها تتاجر بقضيتنا.

لم نفكر للحظة ببديل آخر، أو نعطي أنفسنا فسحة من الوقت لنعيش مثل سائر الشعوب والأمم بسلام ووئام.. قبل ربع قرن واتتنا الفرصة لكي نتمتع بشيء من الإستقلالية والحرية حين ساعدنا المجتمع الدولي بالحماية بعد إنتفاضة ربيع عام 1991، ولأول مرة أجرينا إنتخابات حرة للبرلمان وشكلنا حكومة محلية، وقلنا آن الأوان كي نرتاح ونتنفس ونعوض ما فاتنا ونحقق حلمنا الأزلي في الحرية والسلام، ولكن.. ما أن إبتعد شبح الدكتاتور الصدامي حتى صنعنا ألف دكتاتور !.

ما أن حررنا سجناء الرأي ، حتى شيدنا عشرات السجون الأمنية !..ما أن حققنا حريتنا حتى ضيقنا على حريات الآخرين وبنينا نموذجا أسوأ من الدكتاتور صدام !.. ما أن غاب شبح الدكتاتور حتى حشونا الأسلحة ووجهناها الى صدور بعضنا البعض، تقاتلنا على بضعة ملايين من دولارات معبر إبراهيم الخليل، وبدل أن ننشيء دولة الحلم، مزقنا الإقليم وقسمناها الى إدارتين!.

بدلا أن نزيل حدود الوهم، أقمنا حدودا منعزلة على الأرض وشيدنا جدار برلين بين أربيل والسليمانية !. حين سقط الدكتاتور وتنسمنا هواء الحرية بعد معاناة، هرولنا الى بغداد لنبني نظاما بديلا عن الدكتاتورية، شاركنا في كتابة الدستور عسى أن نطوي صفحة القهر والحرمان، إتجهنا نحو بناء نظام جديد نحقق من خلاله حقوقنا القومية والديمقراطية، وكان لنا ذلك، حيث لأول مرة في تاريخ العراق يقر دستور البلاد حقوقنا ويساوينا ببقية مواطني العراق. بدأنا نخطو نحو المستقبل والأمل يحدونا كي نعيش بسلام ونوقف الجرح النازف من جسد شعبنا، ولكن.. حين كان البرلمان العراقي منهمكا بتشريع القوانين لبناء أسس دولة حديثة رغم المشاكل والصراعات الطائفية، وفي وقت نشطت فيه هيئة النزاهة لمحاسبة الفاسدين، كان برلمان كردستان يترك الأمور الكبرى وتشريع قوانين ترسخ أسس الديمقراطية، أصدر عوضا عنها قوانين يمنع التدخين في الأماكن العامة !. فقد البرلمان دوره الحقيقي وتحول رويدا رويدا الى منبر لشرعنة سلطة الدكتاتورية بكردستان من خلال التمديد المتكرر والمخالف للقوانين لولايات رئيس الإقليم عبر صفقات سياسية مشبوهة!. أما هيئة النزاهة فقد رسم لها دور للتستر على الفاسدين ولفلفة قضاياهم، وإتجهت لصيد الأسماك الصغيرة مقابل ترك الحيتان الكبيرة يسرحون ويمرحون دون حسيب أو رقيب، حتى باتت حقول النفط وهي تشكل ثروة الشعب تسجل بأسماء أبناء الدكتاتور ومسؤولي السلطة الحاكمة بكردستان، وأصبحت الموارد توزع بالقسطاس المستقيم بين النخبة والطبقة الحاكمة، ويترك الشعب ليتضور جوعا حتى وصل الأمر الى قطع نصف رواتبهم دون أي وازع من ضمير!. في عشرات دول العالم تعيش الشعوب والقوميات ضمن خارطة بلد واحد تتمتع بالحرية والديمقراطية، ولا أحد منها تخرج لتنادي بالإستقلال لأن الديمقراطية تضمن لها حقوقها القومية، ففي ظل الديمقراطية فقط يشعر الإنسان بإنسانيته ويتمتع بحرياته. مازال شبابنا يندفعون الى الصفوف الأمامية بجبهات القتال ويضحون بدمائهم مخدوعين بشعارات قومية أكل منها الدهر وشبع، في حين يستأثر شباب العائلات الحاكمة بمغانم السلطة ويقضون عطلاتهم في الملاهي والمنتجعات السياحية بأحضان الغانيات في أوربا وجنوب شرق آسيا ! لقد حان الوقت لكي نوقف السياسيين الكرد من المتاجرة بمشاعرنا القومية، فها نحن وبعد مئة عام من النضال المستمر وتقديم مئات الألوف من الضحايا، سلمنا مقاديرنا بيد هذه النخبة الفاسدة التي تتسلط على رقابنا اليوم، وها هو الوضع الذي نراه من الخراب والدمار ومن القهر والإذلال..

آن الأوان لكي يتطلع شبابنا نحو مستقبل أفضل، وأن يجد المتخرج الجامعي وظيفة يؤمن بها مستقبله، وأن يشعر المواطن الكردي بإنسانيته وكرامته ويحصل على حقوق المواطنة بعيدا عن الدكتاتورية والإستغلال والفساد. آن لنا أن نعيش ونتنعم بمباهج الحياة، ونؤمن مستقبل أولادنا وأحفادنا بعيدا عن أجواء القتال والحروب العبثية، حان الوقت لنفيق جميعا ونقول للدكتاتورية كفى لقد تعبنا، دعونا نعيش.