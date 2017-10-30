واشنطن:مسعود بارزاني شخصية تاريخية وقائد شجاع وتصرف كرجل دولة في فترة صعبة

واشنطن,- مرسي ابو طوق

أربيل – الزمان

رحبت الولايات المتحدة الاثنين بقرار رئيس كردستان العراق مسعود بارزاني الاستقالة من منصبه بعد رهانه الفاشل على الاستقلال.

وقالت وزارة الخارجية الاميركية في بيان «ندعو الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان بادارته الجديدة الى العمل بشكل عاجل على تسوية القضايا العالقة في اطار الدستور العراقي». واضافت الخارجية الاميركية ان «الرئيسبارزاني شخصية تاريخية وقائد شجاع لشعب حتى مؤخرا في معركتنا المشتركة» ضد تنظيم الدولة الاسلامية، معتبرة ان قراره «هو تصرف رجل دولة في فترة صعبة». وكان بارزاني اعلن الأحد تنحيه من منصبه، بعد فشل رهانه في الحصول على الاستقلال ما ادى الى خسارته غالبية الأراضي التي يطالب بها الأكراد حكومة بغداد المركزية. وانتقد بارزاني في خطاب التنحي واشنطن بصراحة ووضوح وحملها مسؤولية التخلي عن الشعب الكردي .

وأكد مسعود البارزاني ، الاثنين، ان البيشمركة ستدافع بكل قوة عن كرامة كردستان إذا استمرت بغداد بإستخدام لغة التهديد وفرض الارادة، واصفا اجراءات وتهديدات الحكومة العراقية بغير الدستورية.

وقالت رئاسة اقليم كردستان في بيان اليوم إن «رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني إستقبل سفيري المانيا وفرنسا سيريل نان وبرونو أوبيرت»، مبينة أن «الجانبين بحثا الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وكردستان والمستجدات الأخيرة وهجمات القوات العراقية والحشد الشعبي على كردستان».

وأضافت الرئاسة أن «السفيرين شددا على أهمية موقع ودور اقليم كردستان وأنهما يراقبان الأوضاع والإتفاقيات والحوارات بين بغداد والاقليم عن كثب». من جهته، أشاد البارزاني بحسب البيان، بـ»مواقف المانيا وفرنسا وشرح الأوضاع الميدانية والتطورات السياسية والأمنية الاخيرة في اقليم كردستان»، مؤكدا أن «إتباع الحوار هي سياسة اقليم كردستان في حل المشاكل». وأضاف البارزاني «إذا استمرت بغداد بإستخدام لغة التهديد وفرض الارادة وانتهاك كرامة الشعب الكردستاني فإن مواطني كردستان وقوات البيشمركة ستدافع بكل قوة عن كرامة وهيبة كردستان»، واصفا «اجراءات وتهديدات الحكومة العراقية بغير القانونية والدستورية».

وتابع البارزاني أنه «بحسب الدستور لايجوز إستخدام القوة العسكرية في الصراعات السياسية وضد شعب كردستان»، لافتا الى «اننا بالضد من إسالة الدماء وأن النية السيئة وتقدم الحكومة العراقية خلال الأيام الماضية أجبرت البيشمركة على الدفاع».