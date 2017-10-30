روداو تحمّل بغداد مسؤولية سلامة مراسليها اغتيال مصور في قناة كردية قرب كركوك

كركوك – الزمان

أقدم مسلحون مجهولون على قتل مصور صحافي كردي يعمل في قناة تابعة للحزب الديموقراطي الكردستاني طعنا بالسكين داخل منزله في قضاء داقوق شمال بغداد، بحسب ما أفاد مصدر أمني الاثنين. وتتهم وسائل إعلام كردية عناصر من مليشيات الحشد الشعبي، التي تضم فصائل غالبيتها شيعية، بارتكاب انتهاكات ضد مدنيين أكراد. وحمّلت قناة روداو الفضائية التابعة لحكومة اقليم كردستان في بيات تسلمت الزمان نسخة منه اليوم ، الجهات الحكومية ببغدادمسؤولية الحفاظ على ارواح مراسليها وصحفييها بعد قرار بغداد طردهم ومنعهم من العمل وابلاغ المخابرات والجيش تنفيذ الامر .

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن «أربعة مسلحين مجهولين اقتحموا منزل أركان شريف عند الساعة 02,30 فجرا (11,30 ت غ الأحد) في قرية خور سي بمنطقة قورسان في قضاء داقوق» ذي الغالبية التركمانية الواقع على بعد 45 كيلومترا جنوب مدينة كركوك.

وأضاف أن «مسلحا قام بقتل شريف بخمس طعنات بالسكين، بعدما تم حبس عائلته داخل غرفة».

ويعمل شريف (54 عاما)، وهو أب لثلاثة أطفال، في قناة «كردستان تي في» التابعة للحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني الذي أعلن تنحيه عن رئاسة الإقليم الأحد. وقد فقد الأكراد قبل أسبوعين السيطرة على محافظة كركوك الغنية بالنفط، أمام تقدم القوات العراقية باتجاه المناطق المتنازع عليها مع أربيل في رد فعل على إجراء استفتاء على استقلال الإقليم.