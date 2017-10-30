انطلاق الحملة الشعبية لترشيح السيسي بتوزيع الحقائب والسيارات 

القاهرة- مصطفى عمارة

كثفت الحملات الداعمة لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات القادمه من نشاطاتها بمشاركة عدد من رجال الاعمال وعدد من الفنانين ورجال الدين والرياضيين وكتلة نواب اطلقت على نفسها كلنا معاك ورغم عدم وجود مرشح معلوم حتى الان لخوض انتخابات امام الرئيس السيسى الا ان تلك الحملات قامت بتوزيع الف شنطه للفقراء فضلا عن 9 سيارات مدعمه اسبوعيا فى المناطق الشعبيه بخصم 40 % فيما كشف مصدر حكومى رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة للزمان ان شخصية من المجلس العسكرى كان لها دور كبير فى احداث ثورة يناير يرجح انها الفريق العصار قامت بالتواصل مع عدد من رموز المعارضة بضوء اخضر من الرئيس السيسى لحث تلك الرموز على الترشح للانتخابات القادمه حتى لاتكون تلك الانتخابات اشبه بمسرحية من طرف واحد لتشجيع تلك الرموز على الترشح منها : (1)ضمان حماية المرشح وانصاره وفتح المجال الاعلامي الرسمي والخاص امامه. (2)ان لايتواصل المرشح مع جماعة الاخوان المسلمين . (3)عدم المساس بشخصية السيسى اثناء الدعاية الانتخابية . وفى المقابل اكد السفير مصوم مرزوق القيادي بتيار الكرامة واحد من المرشحين المحتملين لتلك الانتخابات فى تصريحات للزمان ان هناك شروطاً للمعارضة لخوض الانتخابات القادمة منها الافراج الشامل عن كل معتقلى الرأي لاسيما الشباب الذين تم اعتقالهم اثناء التظاهرات الرافضة لاتفاقية تيران وصنافير والسماح برقابة دولية بالاضافة الى رقابة المجتمع المدني والسماح للاحزاب والحركات السياسية كافة بالظهور في وسائل الاعلام على ان يتصف الاعلام بالحيادية فى الدعاية للمرشحين.فى السياق ذاته. بقية الخبر على موقع (الزمان)

قال ايمن عويان عضو المكتب السياسى لمبادرة التوافق لفريق رئاسي عام 2018 فى تصريحات خاصة ان المبادرة تواصلت مع عدد من الرموز السياسيه فى مصر مثل حمدين صباحى والسفير معصوم مرزوق للتوافق على مرشح رئاسى واحد لافتا ان حمدين صباحى وافق على هذا المطلب ولكن مجموعة المرشح الرئاسي السابق خالد علي رفضت واضاف ان تمسك جماعة الاخوان بشرعية الرئيس السابق محمد مرسى يمنع التنسيق والتعاون معها