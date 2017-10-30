استقالة الحكومة الكويتية 

الكويت- الزمان

وافق امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الاثنين على استقالة الحكومة على خلفية طلب مجموعة من النواب طرح الثقة في وزير ينتمي الى العائلة الحاكمة.

وسيتولى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح الذي يترأس الحكومة منذ العام 2011، رئاسة حكومة تصريف اعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة، بحسب ما اعلنت وكالة الانباء الرسمية.

والاسبوع الماضي تقدم عشرة نواب في مجلس الأمة بطلب لطرح الثقة في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في أعقاب جلسة شهدت استجواب الوزير.

ويتهم النواب الوزير بمخالفات ادارية ومالية وهو ما ينفيه الشيخ محمد.

وتشكلت الحكومة الكويتية الحالية قبل اقل من عام اثر انتخابات تشريعية فازت المعارضة فيها بنحو نصف مقاعد مجلس الامة.

وقدمت الحكومات الكويتية المتعاقبة استقالات في السابق على خلفية محاولة استجواب وزراء ينتمون الى العائلة الحاكمة. كما جرى حل البرلمان مرات عديدة.