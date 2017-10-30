أمير قطر:السعودية وحلفاؤها يسعون إلى تغيير نظامنا

البحرين تدعو إلى تجميد عضوية الدوحة في مجلس التعاون الخليجي

واشنطن- دبي -(أ ف ب) – اتهم امير قطر الاحد السعودية وحلفاءها العرب بالسعي الى اطاحة حكومته، وذلك في ظل استمرار الازمة التي تعصف بالخليج.

وقال الشيخ تميم بن حمد ال ثاني في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» عبر محطة «سي بي اس»، «انهم يريدون تغيير النظام. هذا واضح جدا».

اضاف «التاريخ يظهر لنا ويعلّمنا انهم حاولوا فعل ذلك سابقا في العام 1996 بعد ان اصبح والدي امير (البلاد). وقد اظهروا ذلك في شكل واضح جدا خلال الاسابيع الفائتة».

وتابع «انهم لا يحبون استقلالنا والطريقة التي نفكر بها ورؤيتنا للمنطقة».

واردف امير قطر «نريد حرية التعبير لشعوب المنطقة. وهم غير راضين عن ذلك. يعتقدون ان هذا يشكل تهديدا لهم».

وحتى الان لم تكن الدوحة قد اتهمت جيرانها صراحة بمحاولة تغيير نظامها.

واشار الامير الى انه في الاسابيع الفائتة «قالوا في الاعلام ان هذا النظام يجب ان يكون مقبولا بشكل اكبر بالنسبة الى جيرانه. يريدون القول ان علينا ان نتبعهم بدلا من ان نكون مستقلين. هذا هو ما يريدون قوله، هذا هو ما يريدونه».

قطعت السعودية والامارات والبحرين ومصر في 5 حزيران/يونيو علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم مجموعات اسلامية متطرفة والتقرب من ايران، وهي اتهامات ترفضها الدوحة.

فيما دعا وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة الاثنين إلى تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي حتى تستجيب لمطالب دول الخليج.

وكتب الوزير على تويتر أن «الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون هي تجميد عضوية قطر في المجلس حتى تحكم عقلها وتتجاوب مع مطالب دولنا وإلا فنحن بخير بخروجها من المجلس».

وأضاف «لن تحضر البحرين قمة وتجلس فيها مع قطر وهي التي تتقرب من إيران يوما بعد يوم وتحضر القوات الأجنبية وهي خطوات خطيرة على أمن دول مجلس التعاون».

والبحرين هي بين الدول الأربع إلى جانب السعودية والإمارت ومصر، التي قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو، لاتهامها بـ»تمويل الارهاب» والتقرب من طهران، الخصم اللدود للرياض في المنطقة.

وقال الوزير البحريني «إن كانت قطر تظن أن مماطلتها وتهربها الحالي سيشتري لها الوقت حتى قمة مجلس التعاون القادمة، فهي مخطئة. فإن ظل الوضع كما هو، فهي قمة لن نحضرها».

ولفت إلى أن بلاده «أكثر من عانى من تآمر وشرور قطر منذ انسلاخها ككيان منفصل عن البحرين قبل عقود من الزمن»، في إشارة إلى خلاف حدودي قديم بين البلدين.

في 22 تشرين الاول/اكتوبر قال وزير الخارجية الاميركي ريكس تليرسون في الدوحة ان اطراف الازمة في الخليج وبينها خصوصا السعودية وقطر، ما زالت غير مستعدة للحوار.

واضاف «ليس هناك مؤشر قوي على استعداد الاطراف للحوار (…) ولا يمكن اجبار الناس على ان يتحادثوا ان كانوا غير مستعدين لذلك»