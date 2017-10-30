صندوق نفط الثقافة

فاتح عبد السلام

في العراق كتبت الكلمة الأولى، في التاريخ. وفي ربوعه كتبت مسلة حمورابي التي رسمت للحياة معنى بالقوانين الضابطة لها، فالعراق بلد الكلمة والقانون منذ فجرالحضارات الأولى.

لا توجد صفة أهم يمكن أن تقرن باسمه ، وما نراه من الصفات اللائقة باسمه يمكن ادراجها تحت بند الكلمة وركن القانون.

طبعاً، يوجد صفات أخرى كثيرة غطّت على ميزة حق الكلمة الاولى.

وميزة بلد القانون الأول، عبر تاريخ طويل عاصف، مرّ به الغزاة أشكالاً وألواناً، والطغاة أحجاماً وأوزاناً، واللصوص زرافات ووحدانا، والبرلمانيون أقزاماً وأطوالاً، وجميعهم أرادوا وضع بصمة أكبر من ملحمة كلكامش وسفر انكيدو، وفشلوا كما لم يستطع منهم أحد أن يجعلنا ننسى مسلة القوانين ودورها في شق الطريق نحو العدالة قبل الأديان والحضارات. قبل يومين قال شاعر لو خصصوا لنا خمسة سنتات من كل برميل نفط صدروه أو هربوه لأصبحت البلاد واحة شعر.

وقال مسرحي جنبه، لو خصصوا عشر سنتات من كل برميل سرقوه لصنعنا مسرحاً تربت في ظلاله الأجيال.

وأمنيات الفنّان والرسام والسينمائي والكاتب والروائي والمؤرخ، كلها لاتتجاوز سنتات من ايرادات هذه الثروة التي تستثمرها الدول النفطية في مشروعات ضخمة للمستقبل، إلّا في العراق تتباكى الحكومات كالأرامل وتشتكي من عدم سدادها أقيام رواتب الموظفين، الذين لايزالون في اقليم كردستان يتسلمون ربع الراتب منذ ثلاث سنوات على سبيل المثال.

متى يولد في البلد برلمان يكرم المبدعين بكل تصنيفاتهم، ويوفر لهم الحياة الكريمة، لأن مصادر عيشهم محدودة، وهم ضمير وطن وتاجه وزهوه وعلامته الفارقة بين الأمم، ولا أحد أهم منهم.